 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Нет никакой уступки земли" - погранслужба КазКНБ о событиях в Коптогае
20:34 19.04.2021

В Пограничной службе (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК дали комментарий относительно ограждений в селе Коптогай.

По случаю в ауле Коптогай Курмангазийского района Атырауской области могу пояснить, что линия государственной границы соответствует картам 70-х, 90-х годов, как говорили в интернете. Договор подписан и ратифицирован в 2005 году. Он учитывает исторически сложившиеся административные границы. Согласно законодательству, пограничная служба имеет право в пограничной полосе шириной на этом участке 100 м возводить инженерные сооружения и заграждения. Речь не идет о том, что там, где проходит забор, там проходит линия государственной границы. Забор установлен на удалении 100 м от линии государственной границы.
первый заместитель директора ПС КНБ РК Айдар Аймурзин
По его словам, в 2008 году был установлен забор "по просьбе самих местных жителей".

Поскольку нередки случаи перепасов скота, и учитывая, что этот вопрос решается пограничными представителями обеих сторон, это вызывало определенные затруднения. В этот раз, после проведенной демаркации 2009 года, необходима была корректировка прохождения забора – какой-то уступки территории нет. Вопрос возник в том, что в 2008 году поставлен забор по просьбе самих жителей аула Коптогай с тем, чтобы на территории Российской Федерации не осуществлялся перепас скота, - объяснил первый замдиректора погранслужбы.
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Сейчас, как вы видите, мы хотели перенести, поскольку он (забор - прим. ред.) оказался за линией границы, за серединой фарватера Ерика Махамарский, между рекой и вот этой частью аула Коптогай. Выход к водопою, к реке у местного населения имеется к самой реке Кигаш, это порядка 150 м правее. Она более глубокая и исключена возможность неумышленного перепаса, перехода скота на территорию РФ. Вместе с тем, пожелания местных жителей нами совместно с акиматом будут учтены, мы решим вопрос о комфортном и удобном доступе к водопою.
Айдар Аймурзин
Он отметил, что "сама установка оградзаборов – это не что-то новое, это международная практика".

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Каждая страна имеет право устанавливать заборы. В основном, они признаны обеспечить пограничный режим, в том числе и карантинный с тем, чтобы не было неконтролируемых перепасов домашних животных и в целях недопущения распространения эпизоотий. Мы имеем многолетнюю практику временного демонтажа пограничных ограждений на путях сезонной миграции животных, таких как сайгаки, джейраны, совместно с общественной организацией мы это производим. Поэтому это вопрос решаемый, - подчеркнул первый замдиректора погранслужбы.
Также он прокомментировал фейковое видео, "которое распространялось в соцсетях в субботу".

Хочу заявить о том, что оно смонтировано из двух фрагментов. Первое – настоящее видео с учений, которые проведены и завершены в Мангистауской области, там где отработан был элемент массового перехода границы и организации лагеря беженцев. Второй момент – это реальная ситуация, реальный сход местных жителей в ауле Коптогай. Все вместе преподнесено неверно и искажает реальную суть событий. Кстати, в настоящее время с руководством акимата и нашего областного департамента также проходит сход, пока ситуация нормальная, местные жители относятся с пониманием, мы также в свою очередь постараемся учесть все возникающие вопросы.
Айдар Аймурзин
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В завершение еще раз хочу отметить, что нет никакой уступки земли. И второе – доступ жителей аула к воде, он сохранен. Более того, будет решаться совместно с акиматом вопрос более кофмортного доступа к воде", - заверил в понедельник, - заверил Аймурзин.

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Коментарии Первого заместителя Директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан полковника Аймурзина Айдара Асфандияровича по ситуации в Атырауской области.

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Официальный сайт: https://www.gov.kz/memleket/entities/shekaraknb
Instagram-аккаунт: @shekaraknbkz

Источник - ЦентрАзия
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