Крик о помощи. Произвол и самодурство Актюбинского акима Уразалина

07:24 20.04.2021

Бестамакский животноводческий комплекс.

Свинокомплекс в поселке Бестамак Актюбинской области.

Актобе. Аким области Ондасын Уразалин.







Вот этот комплекс местный Аким области взялся уничтожить. Свинокомплекс номер 1 в СНГ по международному рейтингу PIC и входит как минимум в первую тройку на евразийском пространстве. По совокупности всех показателей.



Сам лично посетив, убедился. Вообще такого не ожидал. Чисто как в больнице. Не то, что не воняет, вообще запахов нет. Все перерабатывается и утилизируется,- воздух, вода, отходы и пр.

Коллектив предприятия объявил голодовку. Уже четвертый день пошел. Руководители изолированы. Учредитель под домашним арестом. Канализация заблокирована. Начинается

мор животных. 50 000 голов. Зарезать не получится. Мясоперерабатывающий цех не может работать по той же причине. Канализация закрыта, он находится на территории комплекса. Как

вариант, ломают учредителя, чтобы сдался.



Рейдерство.



Вчера официально зарегистрировали в электронном правительстве обращение коллектива рабочих о катастрофе. То есть, теперь их обращение - официальный источник. Подписало свыше 5000 человек. Труд и достижения предыдущих Акимов выброшены на свалку.



Город превращен в помойку.



Почему он дает указания поддерживать ваххабитов, которые терроризируют народ? Закрывает глаза на их действия по запугивания жителей района. Обращения и жалобы на угрозы, вандализм, избиения со стороны террористов не рассматриваются правоохранительными органами.



Или это указание с Нур-Султана? Он действует в согласовании с центром? По крайней мере, везде об этом говорит. Мы не верим ему. Ни одному слову.



Ваххабиты терроризируют не только народ. Они избивают на глазах народа не только рядовых, но уже и офицеров МВД. И с его указаний все спускают на тормозах. Мы обращаемся к Президенту Токаеву, мы обращаемся к уважаемым Елбасы, Совету безопасности страны, к международным правовым организациям о помощи.



Спасите и помогите! Нас не слышит и игнорирует местная власть.



Он, аким Уразалин, заставляет принимать преступные решения - как еще назвать действия, которые несут вред и беду?!!