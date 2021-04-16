 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.04.2021
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В Оренбурге презентуют лучшие молодежные практики России и Казахстана в сфере укрепления дружбы народовВ Оренбурге презентуют лучшие молодежные практики России и Казахстана в сфере укрепления дружбы народов
19:04 21.04.2021

Представители крупнейших национально-культурных, общественных объединений из Москвы, Оренбурга, Самары, Ижевска, Омска (Россия), Нур-Султана, Актобе, Атырау, Караганды, Костаная, Уральска, Усть-Каменогорска (Казахстан) обменяются опытом работы, успешной реализации международных проектов по этнокультурному просвещению и профилактике ксенофобии в молодежной среде. В числе таких проектов - "Школа этноблогера", "Волонтеры дружбы", "Молодежный этнокультурный десант", "Особенности национального гостеприимства", "Тайны оренбургских кулпытасов" и др.

Презентации пройдут 23 апреля 2021 г. в рамках Проектной сессии "Новые механизмы формирования модели межэтнического согласия российско-казахстанского приграничья: молодежное измерение". С учетом улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу международная встреча организуется в смешанном, очно-дистанционном формате. Ее организаторами выступают АНО "Содружество народов Евразии", Ассамблея народов Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета при широком содействии общественных организаций России и Казахстана.

К руководителям русского, казахского, украинского и других национальных объединений Оренбуржья, приезжим гостям из столицы и российских регионов в зале областной библиотеки по видеомосту присоединятся партнеры из различных городов России и Казахстана.

В работе проектной сессии примут участие: президент Гражданского Альянса Казахстана, объединяющего более 3000 неправительственных организаций страны, Бану Нургазиева и исполнительный директор этой структуры Алибек Тажибаев (г. Нур-Султан, Казахстан); председатель Молодежной Ассамблеи народов России Дина Громатикопуло (г. Москва, Россия); первый заместитель председателя Ассамблеи народов России Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия); руководитель Самарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Арина Фечина (г. Самара, Россия); председатель Омского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России Ермек Хапизов (г. Омск, Россия); председатель Республиканской молодежной организации "Жарасым" ("Гармония") Тимур Джумурбаев (г. Нур-Султан, Казахстан); руководитель Ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области "ВМЕСТЕ" Екатерина Ракова (г. Оренбург, Россия); руководители региональных отделений Гражданского Альянса Казахстана в Актюбинской области Айгуль Дюсенова, в Атырауской области Алибек Семгалиев, в Западно-Казахстанской области Аслан Тапишев, в Карагандинской области Гульнар Курбанбаева, в Костанайской области Динара Утебаева; педагоги и методисты школ, этнокультурных учреждений, сотрудники СМИ и др.

Место проведения: Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (3-й этаж).

Начало: в 14.00 по времени г. Оренбурга (+2 мск).

старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук
Денисов Д. Н.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619021040
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