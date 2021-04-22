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Время перемен в России, - Руслан Устраханов
14:21 23.04.2021

Время перемен

Избранные депутаты на предстоящих в сентябре выборах в Государственную Думу должны подвести черту и поставить точку в процессе, начатом в начале 90-х прошлого века. Точка -- в конституционных изменениях, какие давно назрели и перезрели. Здесь тот случай, когда конституционное право не совпадает с реальностью. А оно должно меняться, соответствовать реальности, собственно говоря, для того право и служит.

Никакой половинчатости в государственном строительстве и конституционных нормах в принципе быть не должно. Половинчатость и правовые люфты возникают в тот момент, когда право начинает отставать от реально сложившихся отношениях в обществе. Любая половинчатость, недосказанность и "люфт" в таком сложном и уязвимом механизме, как государственный, ведет к его расшатыванию. Влечет тяжелейшие последствия для страны и народов в ней проживающих. Отсюда новая Государственная Дума должна безотлагательно заняться внесением необходимых изменений в Основной закон. Их будет не так много, но они принципиальны, важны ибо направлены на укрепление государства.

Прежде всего следует убрать из конституции положение, что "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков (статья 81 п. 3)". Никаких ограничений в сроках нахождения на посту Главы государства быть не может. Новой российской государственности чуть более тридцати лет. У нас еще недостаточно сформированы политические традиции, политическая партийность в основе которых лежал бы здоровый консерватизм и стабильность. Должны пройти века и лишь тогда вопрос об ограничении президентских сроков, при необходимости, можно будет вновь затронуть.

Теперь обратимся к статье 80-й. По ней "Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина". Однако в конституции отсутствует правовой механизм реализации обеспечения права гаранта в самой главной сфере государства -- в судебной. Это несмотря на то, что в соответствии с конституцией обязанности Президента, как гаранта, не ограничены ни одним институтом власти. Тем не менее судебная власть, по факту, остается вне реализации Главой государства своего конституционного права. Отсюда все обращения граждан на несправедливые, по их мнению, судебные решения натыкаются на стену конституционной неурегулированности. Налицо вопиющее противоречие -- в предоставлении Президенту права гаранта законности и отсутствия правового механизма его реализации по делам, где решения выносятся от имени Российской Федерации!

Вывод на поверхности: Президенту России необходимо предоставить, по представлению Генерального прокурора, конституционное право отмены судебных решений любого уровня с направлением дел на новое рассмотрение. Только тогда право гаранта конституции будет наполнено реальным содержанием. Либеральному словоблудию о разделении властей ответим так: даже по действующей конституции(ст. 80) Президент стоит над всеми ветвями власти: исполнительной, законодательной и судебной.

Следующая важнейшая необходимость -- внесение изменений в Главу Пятую Конституции России и принятие нового закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". России необходим однопалатный парламент в который будут входить по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации от законодательных (представительных) органов власти субъектов федерации. За Президентом России должна быть предусмотрена квота в Государственной Думе -- по два человека в каждом комитете из числа профильных профессионалов. При равном голосовании Председателю Государственной Думы следует предоставить право решающего голоса.

Речь даже не в экономии бюджетных средств (хотя и это немаловажно). Целевая направленность -- в создании безопасного механизма формирования высшего законодательного органа страны. Менее уязвимого от внешних и внутренних антигосударственных сил, что будет гарантировать двухступенчатость формирования российского парламента. Ничего нового, отличного от западноевропейского, мы не придумываем. Практически во всех странах Евросоюза существует двухступенчатый принцип формирования власти без ограничения срока пребывания на своем посту первого лица.

Повторимся: парламентские традиции, партийность в России слишком молоды. Берут начало с манифеста от 6 августа 1905 года Государя императора Николая II Александровича. Они не прошли те востребованные временные этапы, какие формируют хорошо отработанный и стабильный политический механизм. В той же королевской Швеции первый парламент созвали в 1435 году. Британский парламент возник в конце XIII века, а парламент Франции -- в середине XIII века. Отсюда автоматический перенос в Россию (какой сделали в 1993-м) западноевропейских принципов парламентаризма, партийности и государственного строительства неприемлем и деструктивен.

Дабы исключить автоматический перенос форм государственного строительства с зарубежья, необходима национальная элита: политическая, экономическая, военная. Процесс ее создания, а если точнее, возрождения занимает не десятки, а сотни лет. Сегодня ее недостаточно, ибо Россия "пожинает" плоды революций начала 20-го века, Гражданской и Отечественной войн. Как следствие -- востребованность в жесткой централизации власти и создание механизмов ее защиты от внешней и внутренней антигосударственной "коррозии".

Коль говорим о европейском парламентаризме. В нем есть знаковая деталь: французский парламентаризм привел к сменяемости главы государства спустя более шести столетий! А британский (датский, шведский, нидерландский, испанский, бельгийский) обеспечивает несменяемость и наследственность власти в лице монарха до настоящего времени с куда более высоким уровнем жизни, чем в республиканской Франции.

Как видим, парламентаризм, гарантирующий высочайший уровень жизни и процветание присутствует исключительно в странах с конституционной монархией. Наступит время, когда и россияне придут к осознанию данной очевидности с учетом многовековой монархической традиции. Желательно, чтобы такое понимание пришло к нам как можно раньше!

Устраханов Руслан
Мурманск

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619176860
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