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Пятница, 23.04.2021
18:34  В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений, - Н.Даутбеккызы
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Четверг, 22.04.2021
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    Казахстан   | 
В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений, - Н.Даутбеккызы
18:34 23.04.2021

В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений

(размышления в Рамадан)

Очень жаль, что наша власть не имеет нормальной идеологии, да и просто корректного, углубленного понимания законов Космоса, истории, человеческого бытия. Сейчас мы, слава Богу, сумели по крупинкам восстановить основы Степного Знания-Даналык. Также к XXI веку у человечества имеется доступ к эзотерических наукам (тайноведение), парапсихологии, что дает возможность в общих чертах представить причинно-следственный механизм в исторических судьбах народов и стран, равно как и жизни отдельного человека или рода. Для этого не надо быть экстрасенсом или магом.

К примеру, главное сакральное понятие казахской культуры - понятие "құт" (приблизительное значение: небесная благодать, жизненная энергия), но 99,99% казахов его недопонимают и тем более не руководствуются данным "старомодным" духовно-мистическим принципом в своей личной и общественной жизни. Кстати, в свое время для многотомной национальной энциклопедии "Қазақстан", за неимением знатоков, статью "Құт" пришлось подготовить мне (VI том, Алматы, 2004 г.). И все же знать, опубликовать, прочитать - это одно, а применять в жизни - совсем другое. Трагедия современных казахов - в огромном разрыве между словами и поступками.

Надо понять главное: великие нации и сверхдержавы, когда сознательно или бессознательно развращают народы Азии и третьего мира в целом, распространяя через массовую культуру сексуальную свободу, алкоголь, культ потребления, то сознательно умалчивают и скрывают от большинства населения планеты многие важные вещи. Что мы имеем в виду?

Дело в том, что на самом деле все успешные нации и великие цивилизации имеют своим истоком и базой аскетический идеал и духовные практики, крепкую веру и этику, модель самоограничения и самоотверженности, которую придерживалась не только элита, а даже большая часть этого будущего народа-лидера. Хотя приверженность этике и аскетизму элиты, особенно в современном мире, могут и не декларировать, соблюдая все это тайно (достаточно напомнить, что в частных школах для детей лордов и аристократии в Великобритании, как известно, детей воспитывают в суровых условиях, вплоть до ограничения в еде).

Например, евреи не зря властвуют и лидируют во всех жизненно важных сферах современной цивилизации, показывая рекорды по числу лауреатов Нобелевской премии, талантов в области науки, религии, культуры и т.д. А евреи - это не только Израиль, конечно. В данном случае мы хотим сказать, что очень строгая монотеистическая вера и религиозные запреты, которой придерживался веками еврейский народ, имеют отдаленным следствием или плодами цивилизационные успехи нации в истории человечества. Ведь все упирается в вопрос энергетики. Одна и та же энергия коллектива может быть распылена и растрачена на секс, развлечения, дешевую музыку, "понты", "свободу слова". И та же суммарная энергия народа/общества при концентрации и мобилизации ее в другое русло (а перед этим требуется коллективная акция покаяния и интенсивная пропаганда этики и воздержания, обучение культуре самоограничения, молчания и т.д.) - может свершить "чудо" возрождения и прогресса страны. Кстати, это мнение - о необходимости сдерживания "базовых биологических инстинктов" и связи аскетизма с творческим прорывом обосновывается и талантливым российским парапсихологом С. Н. Лазаревым, в его прекрасных лекциях.

Любое "чудо" - арабское, японское, американское и т.п. - имело истоком и предпосылкой качественную перестройку души народа на основе высочайшей этики, ограничений, труда и железной дисциплины, культа "стыда" и моральной ответственности. При этом не имеет большого значения какая духовная традиция - исламская, буддийско-конфуцианская или протестантско-католическая - лежит в основе этого.

Да, именно аскетизм и строжайшая дисциплина, а вовсе не потоки красивых слов на фоне беспросветного мрака и морального разложения… А неспособных создать цивилизацию, приобщиться к свету истинной культуры на основе веры и самоограничения, то есть невежественные и падшие сообщества планеты Священный Коран, как известно, прямо уподобляет скоту, и даже еще хуже…

И еще важно: есть закон жертвы, когда кто-то, великий человек, аристократы приносят себя в жертву; иногда какая-то часть народа, сама того не зная, становятся бессознательными жертвами за будущее народа. Казахи - это как раз яркий пример самовыживания этноса путем череды искупительных жертв, кровавого откупа "богам", т.к. в нашей современной истории ХХ века было ужасно много эпизодов массовой резни, расстрелов, мора и т.д. В результате кровавой жертвы создается невидимый защитный энергетический кокон у народа, ему дается шанс выжить и двигаться дальше. Но всему есть конец. И у Бога иногда кончается терпение…

Нельзя и невозможно долго и бессовестно паразитировать на энергиях предыдущих поколений, прожигать жизнь, делать "понты" из трудов, крови и пота, духовных накоплений аруахов (духов предков), и приписывать себе все нынешние победы и достижения государства, совершенно не понимая, на плечах каких гигантов пока стоит и держится Казах. И не просто стоит и дышит, но имеешь наглость и кощунство осквернять эту землю, унижать религию и традицию, распространять нечисть и беззакония (выражения из Библии и Корана), изрыгать словесные помои в интернет и т.д.

Н. Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619192040
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