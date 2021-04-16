Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США, - П. Густерин

00:04 26.04.2021

П.В. Густерин



Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США



Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико является территорией под управлением правительства США, статус которой окончательно не определен: жители - граждане США, но конституция США действует здесь не в полном объеме, поскольку здесь имеет силу и конституция Пуэрто-Рико. И такое положение сохраняется с 1952 г. Как оно сложилось?



"Органический закон" США, принятый в 1900 г., установил гражданское правительство на острове Пуэрто-Рико, который в 1898 г. в результате испано-американской войны стал владением США, о чем я писал в своей статье "Патриарх американского империализма" (https://topwar.ru/108180-patriarh-amerikanskogo-imperializma.html). Этот Закона также учредил гражданство Пуэрто-Рико. 12 апреля 1900 г. президент Билл Мак-Кинли подписал "Органический закон", который стал известен как "Закон о форэкерах" по имени его спонсора сенатора от штата Огайо Джозефа Форэкера. Основным автором "Закона о форэкерах" стал военный министр Элиу Рут, назначенный в 1905 г. президентом Теодором Рузвельтом государственным секретарем.



В новом правительстве Пуэрто-Рико были предусмотрены губернатор и исполнительный совет из 11 членов (5 человек были отобраны из числа жителей Пуэрто-Рико, а остальные были из числа тех, кто занимал высшие должности в кабинете министров, включая генерального прокурора и начальника полиции, назначаемых президентом США), палата представителей из 35 избранных членов, судебная система, а также постоянный комиссар в конгрессе США. Был также назначен верховный суд Пуэрто-Рико. Кроме того, на острове должны были действовать все федеральные законы США. Первым гражданским губернатором острова в соответствии с "Законом о форэкерах" стал Чарльз Аллен, инаугурация которого состоялась 1 мая 1900 г. в административном центре острова городе Сан-Хуан.



В 1917 г. "Закон о форэкерах" был заменен "Законом о федеральных отношениях Пуэрто-Рико", известным также как закон "Джонса - Шафрота", или "Закон Джонса о Пуэрто-Рико". Этот Закон был подписан президентом Вудро Вильсоном 2 марта 1917 г. "Закон о федеральных отношениях Пуэрто-Рико" предоставил гражданство США любому, кто родился в Пуэрто-Рико 11 апреля 1899 г. или позднее. Закон также учредил сенат Пуэрто-Рико, утвердил билль о правах и санкционировал выборы на 4-летний срок постоянного комиссара, который ранее назначался президентом США. Кроме того, Закон имел и экономическую составляющую: он освободил пуэрториканские облигации от федеральных налогов, налогов штата и местных налогов независимо от места проживания держателя облигаций.



Положения "Закона о федеральных отношениях Пуэрто-Рико" были частично отменены в 1948 г., после чего состоялись выборы губернатора острова. В 1948 г. конгресс США поручил властям Пуэрто-Рико разработать собственную конституцию, которая после ратификации избирателями в 1952 г. обеспечила острову большую степень автономии.



Велика вероятность того, что в будущем статус острова Пуэрто-Рико изменится.