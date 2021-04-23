 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 26.04.2021
00:08  Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр? - Н.Даутбеккызы
00:04  Интеграция острова Пуэрто-Рико в политическую систему США, - П. Густерин
Воскресенье, 25.04.2021
19:30  Скончался Герой Узбекистана сенатор Хасан Нормурадов
17:12  Вот и Коля ушел... Премьер Армении Пашинян подал в отставку
17:08  Президент Чехии Земан заявил, что нет никаких доказательств вины рос-агентов Петрова и Боширова во взрывах
11:16  Ильхам Алиев назвал признание геноцида армян США "исторической ошибкой". Главы ЦА молчат как рыбы
09:52  Путин сделал Жириновского кавалером полного банта ордена "За заслуги перед Отечеством"

09:28  Скончался народный писатель Кыргызстана Бексултан Жакиев
00:50  Внерегиональные игроки в Центральной Азии: индекс влиятельности, - Д.Борисов
Суббота, 24.04.2021
20:05  Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Турки в ярости...
13:37  Живущие в Индии описали кошмар с коронавирусом: "Люди в панике"
13:34  Горящие туры: почему досрочные выборы в Армении ничего не изменят, - И.Кармазин
13:33  Перед лицом переговоров по иранской ядерной сделке Израиль рискует остаться в изоляции, - Le Monde
13:31  Белое безмолвие. Хлопковые рабы Синьцзяна, - В.Дубровина
13:29  В Туркестане начал разваливаться крупнейший в ЦА туристический комплекс
13:12  Русские "вагнеровцы" раcпинали негров, прикончили президента и захватывают Чад, - The Times
12:19  Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии. На дне...
10:11  Суд над Шовином в США: черные начинают и выигрывают, - А.Филиппов
10:07  Как Каримов пытался отжать у Таджикистана Ходжент, - вспоминает дочь президента Набиева
09:53  Рабство власти и капитуляция оппозиции: как Запад наклонил Грузию? - Бесо Барбакадзе
08:53  Гиндукуш в политической, военной и экономической истории Средней Азии, - В.Прямицын
08:21  Однополярный мир закончился: если Штаты не подвинутся - их уничтожат, - Л.Корсунова
08:13  Путин де-факто признал ДНР и ЛНР и вышел из Минских соглашений
07:47  Кто дирижирует хором кыргызских НПОшников? - "ВечБишкек"
07:40  Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola
07:33  Кому война… Казахстанские бенефициары выгоды от пандемии короновируса. Ч. 2, - Е.Косенко
07:30  В прошлом году в бюджетных учреждениях Узба было расхищено свыше 301 млрд сумов
Пятница, 23.04.2021
21:45  Гомосеки - рулят! Блинкен (ГосДеп США) приказал поднять флаги ЛГБТ на всех американских посольствах
21:18  Гражданство есть. А права? Как жители ЛДНР становятся россиянами, - "ЛГ"
20:57  О суверенитете и инстинкте услужливости, - С.Черняховский
18:34  В чем смысл аскетизма? И почему современным казахам осталось недолго паразитировать на энергиях прошлых поколений, - Н.Даутбеккызы
14:34  Беспорядки в Кордае: что изменилось спустя год после погромов
14:31  Пожалуйте в ад. "Тик-ток" убивает наших детей
14:30  Новый колониализм: Европейский союз давит на Россию, - Г.Смирнова
14:26  В Киргизии выведена и зарегистрирована новая порода жопастых баранов - "Арашан" (см. фото, облизываемся)
14:24  Волны как барханы. Каспийское море стремительно... опустынивается
14:23  Таласской битве между арабами и китайцами исполняется 1 270 лет
14:21  Время перемен в России, - Руслан Устраханов
14:10  Дегенеративное "Россотрудничество". Обертку поменяли, начинку - нет...
14:06  Война на встречных курсах – Дерек Шовен и меняющийся облик Америки, - В.Прохватилов
13:47  Ганимые Гани. От США потребовали уйти из Афганистана без оружия и техники
12:41  Как администрация Байдена попала в тактический тупик, - Дмитрий Дробницкий
12:25  American Conservative: пора лечить американские психозы по поводу Украины
12:22  Узгенские кыргызы требуют не передавать земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану
11:15  Джо Байден попадет в армянскую историю. Президент США готов предъявить Турции счет за геноцид, - С.Строкань
11:11  В Узб-школах выявляют геев по длине носков...
11:08  Букве Н добавили "шапочку" (вместо "хвостика"). Последние изменения в новый КазЛатиноАлфавит
11:06  О коронавирусе и казахстанской современности, - Д.Ашимбаев
10:37  Экс-глава СНБ Армении Ваценян задержан по делу о подготовке убийства премьера Пашиняна
10:34  В Киргизии отложили целебные корешки и начали массовую вакцинацию "Спутником V"
10:32  Туркменских госслужащих замучили бесконечными "субботниками"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр? - Н.Даутбеккызы
00:08 26.04.2021

Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр. ?

Печально-уникальный пример искусственной (насильственной) деисламизации целого народа, да еще не в каком-то средневековье, а в современном ХХ веке, в действительности заслуживает пристального внимания международных экспертов. Мы имеем в виду пример деисламизации казахов Центральной Азии. И один из ярких маркеров - это личные имена и антропонимы вообще.

Если посмотреть даже по документам царской эпохи, то каждый второй или третий казах в XIX веке был у нас Ахмет, Омар или Гали/Али (отсюда рейтинг самых распространенных современных казахских фамилий обычно начинается с этих имен). Ахмет, второе имя пророка Мухаммеда, было у казахов как Иван у русских. Женщины в Казахской Степи все были, как на подбор - Батима, Хадиша, Гайша/Айша, Зылиха и пр. Что же произошло позже?

Советизация и атеизация в Казахстане в 20-40-е годы ХХ в. проходила в особо жестоких условиях, на фоне геноцида, массовых разрушений и осквернений мечетей, сжигания всей арабографической печатной продукции. И одним из проявлений страха и желания избежать гонений стало желание большинства казахов избавиться от мусульманских имен и фамилий, по крайней мере, как-то их скрыть и видоизменить. Благо, у казахов был обычай давать детям домашние имена и ласковые прозвища, когда, к примеру, Калмухамеда могли в детстве называть Калтай, Батиму - Бопай и пр.

Известно много фактов из устной истории казахов (Oral History), свидетельствующих о том, что в те годы и десятилетия казахи сознательно отказывались от своих настоящих полных имен, при получении паспортов и военных билетов выражали желание записать советизированные имена и фамилии. Разумеется, власть только поддерживала и даже агитировала за это. Молодежь стала еще стыдиться фамилий и имен, в содержании которых могли быть слова "дин", "молда" (и даже "бай", "бек"), да и любое напоминание о связи с мусульманским Востоком, с кочевой традицией.

И вот результат: в казахской антропонимике массово распространились такие бессмысленные имена, как Какен, Мукан, Жакиш, Абиш, Кабыш, Каныш, Закиш, Абен, Сакен и пр. При расшифровке они оказываются нормальными мусульманскими антропонимами, как Кайролла, Мукаметжан, Жармухамед или Жалаладдин, Кабдолла/Кабдрахим, Канапия/Ханафия, Закира, Абдрахман, Сайфолла и т.д. Даже многие знаменитые писатели, поэты, артисты стеснялись своих настоящих, как им казалось, архаических и "фанатичных" имен и фамилий. Знаменитые советские певицы Куляш Байсеитова и Роза Багланова, танцовщина Шара имели настоящие имена соответственно - Гульбахрам, Хур-биби, Гульшара (Гульчеһра). От имени знаменитого Олжабай батыра (из рода Аргын), героя казахско-джунгарских войн, произошло искусственное имя Олжас. Или вот пример. Журналист, писатель, который когда-то переводил Хафиза, Физули, русских классиков на казахский язык по имени Абдраш Жамиш. Разве бывает такое имя и фамилия? То есть, мы хотим сказать, имена, в которых нет никакого смысла, как абракадабра. А вот сам автор, помнится, уже в 90-е годы, признался что на самом деле его имя и фамилия должны были звучать как-то по-восточному (кажется, что-то типа Абдрахим и Джамаладдин), но он и его братья были вынуждены так записаться. Вот так казахи когда-то, как трусливые зайцы, убегали, увиливали и прятались от всесильных волков русского коммунизма… А то у нас сложилась привычка всегда говорить и показывать только образцы героизма, гордости и славы.

Н. Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619384880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал пакет Договоров между Казахстаном и Северной Македонией
- О коронавирусе и казахстанской современности
- Крымбек Кушербаев провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили ход реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан"
- Члены Межпартийного совета при Мажилисе участвуют в обсуждении бюджета страны
- Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in) против COVID-19
- Глава МВД определил для полицейских 8 задач на ближайшее время
- В последний вариант казахского алфавита внесли изменение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  