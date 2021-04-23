Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр? - Н.Даутбеккызы

00:08 26.04.2021

Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр. ?



Печально-уникальный пример искусственной (насильственной) деисламизации целого народа, да еще не в каком-то средневековье, а в современном ХХ веке, в действительности заслуживает пристального внимания международных экспертов. Мы имеем в виду пример деисламизации казахов Центральной Азии. И один из ярких маркеров - это личные имена и антропонимы вообще.



Если посмотреть даже по документам царской эпохи, то каждый второй или третий казах в XIX веке был у нас Ахмет, Омар или Гали/Али (отсюда рейтинг самых распространенных современных казахских фамилий обычно начинается с этих имен). Ахмет, второе имя пророка Мухаммеда, было у казахов как Иван у русских. Женщины в Казахской Степи все были, как на подбор - Батима, Хадиша, Гайша/Айша, Зылиха и пр. Что же произошло позже?



Советизация и атеизация в Казахстане в 20-40-е годы ХХ в. проходила в особо жестоких условиях, на фоне геноцида, массовых разрушений и осквернений мечетей, сжигания всей арабографической печатной продукции. И одним из проявлений страха и желания избежать гонений стало желание большинства казахов избавиться от мусульманских имен и фамилий, по крайней мере, как-то их скрыть и видоизменить. Благо, у казахов был обычай давать детям домашние имена и ласковые прозвища, когда, к примеру, Калмухамеда могли в детстве называть Калтай, Батиму - Бопай и пр.



Известно много фактов из устной истории казахов (Oral History), свидетельствующих о том, что в те годы и десятилетия казахи сознательно отказывались от своих настоящих полных имен, при получении паспортов и военных билетов выражали желание записать советизированные имена и фамилии. Разумеется, власть только поддерживала и даже агитировала за это. Молодежь стала еще стыдиться фамилий и имен, в содержании которых могли быть слова "дин", "молда" (и даже "бай", "бек"), да и любое напоминание о связи с мусульманским Востоком, с кочевой традицией.



И вот результат: в казахской антропонимике массово распространились такие бессмысленные имена, как Какен, Мукан, Жакиш, Абиш, Кабыш, Каныш, Закиш, Абен, Сакен и пр. При расшифровке они оказываются нормальными мусульманскими антропонимами, как Кайролла, Мукаметжан, Жармухамед или Жалаладдин, Кабдолла/Кабдрахим, Канапия/Ханафия, Закира, Абдрахман, Сайфолла и т.д. Даже многие знаменитые писатели, поэты, артисты стеснялись своих настоящих, как им казалось, архаических и "фанатичных" имен и фамилий. Знаменитые советские певицы Куляш Байсеитова и Роза Багланова, танцовщина Шара имели настоящие имена соответственно - Гульбахрам, Хур-биби, Гульшара (Гульчеһра). От имени знаменитого Олжабай батыра (из рода Аргын), героя казахско-джунгарских войн, произошло искусственное имя Олжас. Или вот пример. Журналист, писатель, который когда-то переводил Хафиза, Физули, русских классиков на казахский язык по имени Абдраш Жамиш. Разве бывает такое имя и фамилия? То есть, мы хотим сказать, имена, в которых нет никакого смысла, как абракадабра. А вот сам автор, помнится, уже в 90-е годы, признался что на самом деле его имя и фамилия должны были звучать как-то по-восточному (кажется, что-то типа Абдрахим и Джамаладдин), но он и его братья были вынуждены так записаться. Вот так казахи когда-то, как трусливые зайцы, убегали, увиливали и прятались от всесильных волков русского коммунизма… А то у нас сложилась привычка всегда говорить и показывать только образцы героизма, гордости и славы.



Н. Даутбеккызы