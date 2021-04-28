Камнеметно-Баткенское добрососедство. Кыргызы и таджики миром жить не могут, - В.Хлюпин

22:51 29.04.2021

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия Виталия Хлюпина



Что случилось на таджико-кыргызской границе?



- Да ничего особенно эсктраординарного, рядовой и заурядный, почти что бытовой пограничный конфликт. Таких уже было в Баткене - ни один десяток. По сути, перманентная камнеметная война там не утихает годами и десятилетиями. Причина также вполне очевидна - дефицит земли и воды. Людям просто не хватает жизненных ресурсов. Найти правого и виноватого, а также какие-либо исторически достоверные обоснования - кто там имеет больше прав на баткенские земли - нет никакой возможности. Обе стороны правы и виноваты одинаково.



- Почему ситуация обострилась сегодня?



- Весна маловодная. Даже Токтогулка обмелела почти до критического уровня, а надо сеять... Вот кыргызские мирабы и полезли на водозабор.



- Но ведь совсем недавно глава Кыргызской спецслужбы Ташиев провел раунд пограничных переговоров, отчитался о решении застарелых проблем?



- Ташиев рапортовал о договоренностях с узбеками по Узгену. Там ситуация, в принципе, не на много лучше, в плане взрывоопасности. Один Сохский анклав - та еще мина с взведенным часовым механизмом, кстати, хотя анклав и узбекский, окружен со всех сторон кыргызскими землями, но большая часть населения там - таджики. Полная каша... межнационально-тротиловая.



- И тут Ташиев, такой весь, джигит на белом коне...



- Камчы Ташиев - неформальный соправитель действующего президента Жапарова и датха Юга - персонаж траги-комический, живой символ полного вырождения существующей полит-элиты Кыргызстана. О чем с ним можно договариваться? Вся его команда - мырко-актив, какой с них спрос, коня в овраге доедают. Дикий непрофессионал, реально - дикий... дико-каменный...



- А Баткенский губернатор, туда же пару месяцев назад поехал известный генерал Суваналиев...



- Так точно. Омур Суваналиев - позер, фантазер, безответственный балабол, пустозвон, великого о себе мнения, матерый интриган, который явно был в курсе намечавшихся событий, но сейчас спрятался за чужие спины... Генерал-трясогузка...



- Чем закончится противостояние?



- Растащат за чубы. "Помирят". Не в первый раз такое сезонное обострение. Талибы на пороге, сейчас никому не нужна эта кыргызо-таджикская заваруха. Но, в принципе, проблема не решена и она принципиально не решаема - слишком много в Баткене обитателей на квадратный метр земельной площади - всех к Собянину в подметальщики не пристроишь.



Валерия Андреева