 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 02.05.2021
21:10  Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
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Суббота, 01.05.2021
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Пятница, 30.04.2021
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Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие, - Н.Нуртазина
21:10 02.05.2021

Не может быть никакой дружбы народов без настоящей веры в Бога и высшее правосудие

Светская, бездуховная "дружба народов", когда веселятся под гармошку и домбру, угощают друг друга национальными деликатесами и говорят красивые комплименты, хотя это неплохо, но все же такая, основанная на одних слоганах и визуальных образах идеология имеет весьма низкий коэффициент запаса прочности, т.к. в ней отсутствует глубокая осознанность, идейная и нравственная глубина, особенно барометр совести. А ведь привычные понятия государственной идеологии, как "дружба народов", взаимоуважение, гуманизм, миролюбие можно одухотворять и освящать сакральными текстами, словами из Писаний и высказываний авторитетов Церкви, изречениями Пророка Мухаммеда, Конфуция, Будды и т.д. И это имело бы глубокие духовные последствия и реально помогало бы обществу. Человек так устроен, что он вообще-то инстинктивно верит в вечность и высшее Правосудие (Бога), но эти чувства в нем должны быть раскрыты как следует, усилены и облагорожены, рационально и духовно обоснованы. Только боясь Бога и укора совести (что в принципе одно и то же), человек не будет убивать другого человека, желать зла, распространять идеологию насилия.

Совесть способна пробуждать именно вера в Бога - только настоящая, глубокая, проникшая в сердце. Пророк Мухаммед (мир ему) сказал однажды: "Там где есть совесть, там есть и вера". А когда его спросили какими будут поколения мусульман через много столетий, Пророк ответил, имея в виду деградацию, что их вера (иман) будет оставаться на уровне языка, рта и горла, но вниз, глубже, до сердца не будет спускаться. Все это значит, что масса людей вообще не понимают религию и веру. И ведут только разговоры и произносят языками что-то, но реально в жизни мало совести и стыда, богобоязненности…

На самом деле даже простые люди, обыватели нуждаются в религиозно-духовном просвещении, хотя доносить им надо на понятном им языке и доходчиво. Великий ученый Востока и тюркского мира Абу Наср Мухаммад Аль-Фараби был уверен, что масса народа нуждается в хорошем шариате, религиозном законе, ибо только религия имеет духовный потенциал, чтобы сдерживать темные ("звериные") инстинкты человеческой природы. Также русский философ, теолог Николай Бердяев писал о том, что безрелигиозный национализм, и любая светская идеология обречены на провал и несут угрозу человечеству. Ведь что такое "кордайские события"? Это разгул вульгарного, бытового национализма, это наплевательское отношение к мусульманству (типа, если ислам помогает казахскому национализму, то мы его принимаем, а если это некий глобальный духовный механизм, спущенный из дальнего Космоса для эффективной борьбы со Злом, к тому же запрещающий алкоголь, внебрачные связи с женщинами, матерщину и пр. - то такой ислам, дескать, казахам "неудобен"). Замечено было за все эти годы Независимости, что многие драки и побоища на межэтнической основе казахская молодежь устраивала в дни Священного Рамазана, и другие запретные месяцы (помнится, давний международный скандал - избиение до смерти турецких рабочих в Атырау)… С праздником Светлой Пасхи!

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук
(Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619979000
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