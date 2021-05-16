"Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США, - П.Густерин

00:11 03.05.2021

П.В. Густерин



"Долларовая дипломатия"

как попытка установления политической гегемонии США



Американский империализм на протяжении своей истории использовал во внешней политике различные приемы: от неприкрытой военной агрессии до финансового закабаления. Если переговоры не давали американцам искомых результатов, то на несговорчивых контрагентов оказывалось давление, содержавшее в себе откровенные угрозы, которые в последствие переставали быть просто словами и воплощались либо в военных действиях, либо в присвоении чужой собственности.



Внешняя политика США, проводимая 27-м президентом США Вильямом Тафтом (1909-1913) и его госсекретарем Филандером Ноксом для обеспечения политической стабильности на юге Северной Америки, одновременно защищавшая и расширяющая здесь американские коммерческие и финансовые интересы, получила у ее современников название "долларовая дипломатия". Новая администрация США надеялась убедить американских частных банкиров вытеснить их европейских конкурентов из стран Центральной Америки и Карибского бассейна и тем самым усилить американское влияние и способствовать стабильности в странах названного региона, склонных к революциям.



Замыслом Нокса было расширить американское политическое влияния за рубежом за счет увеличения американских инвестиций за рубежом и минимизации опасности европейского вмешательства в дела стран Центральной Америки или Карибского бассейна, убедив правительства этих стран брать займы в американских, а не в европейских банках.



Идея "долларовой дипломатии" выросла из вмешательства президента Теодора Рузвельта, предшественника Тафта, во внутренние дела Доминиканской Республики, где займы США были обменены на право выбора главу доминиканской таможни, являвшейся основным источником доходов этого государства.



В Никарагуа администрация Тафта пошла еще дальше: в 1909 году она поддержала свержение президента Хосе Сантоса Селайи и гарантировала ссуды новому правительству Никарагуа. Однако возмущение никарагуанского народа толкнуло США на военное вмешательство, которое привело в дальнейшем к оккупации страны американцами в 1912-1934 годах.



Администрация Тафта пыталась также распространить "долларовую дипломатию" даже на Китай, где она была еще менее успешной как с точки зрения способности США предоставлять займы, так и с точки зрения реакции мировой общественности. Так, в частности, не состоялись американские планы интернационализации железных дорог Маньчжурии.



Предсказуемый провал "долларовой дипломатии" заставил администрацию Тафта окончательно отказаться от этой политики в 1912 году. В следующем году новый президент США, Вудро Вильсон, публично отверг "долларовую дипломатию", хотя и продолжал действовать столь же энергично, как и его предшественники, чтобы сохранить превосходство США в странах Центральной Америки и Карибского бассейна.



Примечательно, что Нокс, возвращенный в 1917 году в сенат США, был одним из последовательных противников Лиги Наций, предшественницы ООН.