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|Губером в Баткен отправлен полкан-пограничник Алимбаев с весьма мутной складско-вещевой биографией
09:16 05.05.2021
Правительство Кыргызстана обнародовало распоряжение о назначении новым губернатором - полковника Алимбаева А.К. Фигуранта многочисленных скандалов в Погранведомстве, главным образом на тему пропажи имущества, снаряжения и техники с ведомственных армейских складов.
АЛИМБАЕВ Абдикарим Карбекович
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[19.04.1973 - ..]
Родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.
В 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан.
В 2006 году закончил Военную Академию ФСБ Российской Федерации.
Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.
С 1999 по 2013 годы командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.
В феврале 2013 года был назначен начальником Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы КР.
С 25.03.2014 - 05.2016 - заместитель председателя Пограничной службы КР.
С 16 мая по 8 ноября 2016 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана
С мая 2018 - май 2021 - начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы КР
с 5 мая 2021 - полномочный представитель Правительства КР в Баткенской обл.
Полковник
Удостоен ряда ведомственных наград.
Женат, воспитывает троих детей.