Губером в Баткен отправлен полкан-пограничник Алимбаев с весьма мутной складско-вещевой биографией

09:16 05.05.2021

Правительство Кыргызстана обнародовало распоряжение о назначении новым губернатором - полковника Алимбаева А.К. Фигуранта многочисленных скандалов в Погранведомстве, главным образом на тему пропажи имущества, снаряжения и техники с ведомственных армейских складов.



АЛИМБАЕВ Абдикарим Карбекович

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[19.04.1973 - ..]

Родился в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.

В 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан.

В 2006 году закончил Военную Академию ФСБ Российской Федерации.

Службу начинал в должности заместителя начальника по воспитательной работе пограничной заставы.

С 1999 по 2013 годы командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.

В феврале 2013 года был назначен начальником Регионального пограничного управления по Ошской и Джалал-Абадской областям Государственной пограничной службы КР.

С 25.03.2014 - 05.2016 - заместитель председателя Пограничной службы КР.



С 16 мая по 8 ноября 2016 - председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана



С мая 2018 - май 2021 - начальник Главного штаба – 1-й заместитель председателя Государственной пограничной службы КР



с 5 мая 2021 - полномочный представитель Правительства КР в Баткенской обл.



Полковник



Удостоен ряда ведомственных наград.



Женат, воспитывает троих детей.