 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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70 лет Серику Абдрахманову - лидеру Комсомола Казахстана70 лет Серику Абдрахманову - лидеру Комсомола Казахстана
01:53 09.05.2021

АБДРАХМАНОВ Серик
ABDRAKHMANOV Serik
(08.05.1951)

Поколения молодежи на энтузиазме создавали основу экономики нынешнего Казахстана его индустриальную мощь, ради "светлого будущего", жертвуя личным благополучием, здоровьем. Хочется очень, чтобы об этом знали и помнили хозяева светлого настоящего. Мы в юности повторяли за героем: "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…!". Сегодня мы можем сказать в полный голос: "Нам нечего стыдиться!".

8 мая исполняется 70 лет Серику Абдрахмановичу Абдрахманову, моему другу и брату, которого знают и высоко ценят очень многие, и не только в Казахстане, но и в других странах, в том числе и в Таджикистане. Почти 40 лет связывает нас братская дружба. В сентябре 1981 года , в один и тот же день мы были избраны лидерами молодежи - Казахстана и Таджикистана. Чуть позже в Таджикистане состоялся Исфаринский фестиваль молодежи Средней Азии и Казахстана, который и запустил корни нашей многолетней дружбы. Все годы совместной работы в комсомоле мы с нетерпением ждали каждую нашу встречу, искали возможности и любой повод , чтобы увидеться, обсудить назревшие вопросы и просто поговорить о жизни, настроении и планах. Когда в 1986 году в Кайраккуме произошло землетрясение и было немало разрушений, Серик Абдрахманович, в те годы работавший в строительстве, специально прилетел в Таджикистан и под его непосредственным руководством был построен ряд жилых домов в городе Гафурове. Помню, спустя многие годы, мы встретились в 2009 году в Турции, где я находился на дипломатической работе, помню долго и с интересом общались и, перебивая друг друга, делились воспоминаниями. Особо памятно и значимо для нас было 100-летие ВЛКСМ, когда в дни юбилея мы собрались с коллегами в Москве, участвовали в торжественном мероприятии и на праздничном концерте в Кремлевском дворце съездов. И что характерно, в знак признания и высокого почитания, Серик Абдрахманович был приглашен и на торжество, проводимое в Москве комсомольцами Таджикистана... О Серике Абдрахмановиче, его замечательных человеческих качествах можно говорить много и долго . Для меня он дорог еще и тем, что родился в один день с моим отцом! Человек огромной души и сердечной отзывчивости, Серик Абдрахманович всегда отличается большим трудолюбием, исключительной ответственностью и, что, особо проявилось в сложных ситуациях, смелостью, мужеством и высокой принципиальностью. Он - истинный лидер с молодежным задором, энтузиазмом и оптимизмом, всегда и во всем впереди, показывает пример другим, мы всегда восторгались его искрометным шуткам, большим успехам в спорте, особенно в футболе. Мы благодарны супруге Серика Абдрахмановича, нашей сестре Сагире, кто все эти годы, находясь рядом, поддерживает его и проявляет постоянную заботу. Что можно пожелать близкому человеку? Дорогой друг и брат, будь , прежде всего, здоров! Береги себя! И будь таким же - отзывчивым, внимательным, высокопорядочным, будь, как всегда и во всем впереди! С юбилеем!

Родился в селе Жаланаш Кегенского района Алма-Атинской области. Происходит из рода албан Старшего жуза.
В 1965 году вступил в комсомол.
В 1973 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель".
В 1982 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу по специальности "политолог".
В 1973-1981 годах работает в Алма-Ате в системе ЛКСМ Казахстана. Занимает должности инструктора и заместителя заведующего отделом Алма-Атинского горкома, заведующего отделом Алма-Атинского обкома, заведующего отделом ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарем Советского райкома, первым секретарем Алма-Атинского горкома ЛКСМ Казахстана.
В 1981-1987 годах - первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана.
После выхода из комсомольского возраста работал главным строителем Алма-Атинского домостроительного комбината.
В 1990-91 годах работал заместителем председателя Алма-Атинского горисполкома.
В 1991-1992 годах - советник Президента Республики Казахстан.
В 1992-1994 годах - президент Международного Экологического Фонда "Елім-ай".
В 1994-1995 годах - депутат Верховного Совета РК.
В 1995-1999 годах - президент МЭФ "Елім-ай".
С 1999 по 2007 год - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
С 2007 года - президент Конфедерации труда Казахстана.
Делегат 14, 15, 16-го съездов комсомола Казахстана, 19, 20-го съездов ВЛКСМ.
Депутат Верховного Совета КазССР 10, 11, 12, созывов, депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13 созыва, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго и третьего созывов.
Награжден орденами "Парасат", Дружбы народов, "Знак Почета", медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР, Знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле".

Душанбе .
Султанов Шухрат Музафарович 1981-1986 годах - первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620514380
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