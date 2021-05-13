 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Миру нужны Ануширваны Справедливые, - Н.Нуртазина
13:39 16.05.2021

Миру нужны Ануширваны Справедливые

или

На какой стороне должен быть человек-мудрец в межэтнических и межконфессиональных спорах и войнах в эпоху Акыр Заман?

"Пророк Мухаммад (мир ему), услышав от халифа Умара рассказ о высочайшей справедливости иранского царя Хосрова Ануширвана, воскликнул: "Неверный, а какая правосудность!" (из сочинений средневековых мусульманских авторов)

За последние годы и месяцы мы стали свидетелями рождения многих новых военных конфликтов и "горячек точек" на планете, стычек и погромов, в том числе в нашем Центрально-азиатском регионе, возникающих на почве межэтнических или межрелигиозных, а также и других разногласий (хотя все равно в них будет присутствовать или привноситься этническая или религиозная окрашенность). Это и война Армении и Азербайджана, конфликт в Украине, конфликты между киргизами и таджиками (еще раньше - казахами и дунганами), теперь еще - обострение палестинско-израильского конфликта на Ближнем Востоке. И в будущем вполне могут быть провоцированы или каким-то образом естественно могут вспыхнуть новые конфликты: между казахами и русскими, узбеками и туркменами и т.д.

И в этой связи хотелось бы, во-первых, выразить глубокое сожаление относительно того, что в нашем падшем мире в эпоху Акыр заман (Последние Дни, по Библии) человечество даже в лице правителей и интеллигенции, священников и ученых, не говоря о многомиллионных толпах простого люда, вконец дезориентировано, в силу огрубелости мышления, профанированности религий оно не способно решать конфликты и даже просто судить о них с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА (а Бог в данном случае - это Справедливость и еще раз Справедливость!).

Всевышний Аллах, Господь миров, одно из Прекрасных Имен Которого - "Аль-`Адел", т.е. Справедливый, Хранитель Справедливости, неизмеримо выше любых других критериев, какими бы милыми и дорогими, либо выгодными не казались бы они людям (т.е. это такие критерии: формального вероисповедного характера, языка, расы, этнического родства, соседства, экономической выгоды от торговли и пр., имеющего на данный момент у той или иной страны международного авторитета либо, наоборот, его статуса как малочисленной и бедной страны или сообщества…).

Во-вторых, СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕОТДЕЛИМА ОТ ВЕРЫ И МУДРОСТИ. Для достижения или выработки справедливой оценки, согласно теории и практике всех мудрецов всех религий и традиций всех времен, - всегда необходимо КОНКРЕТНО И ТОНКО РАЗБИРАТЬСЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ/факте конфликта и войны, пытаясь установить, скажем так, процент вины каждой стороны, найти тот злополучный инцидент (когда чья-то эмоциональность, отсутствие смирения далее могла раздуть огонь кровопролитной войны), также учитывать дополнительно исторические корни и психологические предпосылки…

То есть примерно так рождаются контуры справедливой оценки и правосудия. Конечно, в наш век фейков и чудовищной дезинформации в соцсетях, мало надежды на то, чтобы ростки Божьей правды и слова справедливости пробились сквозь толщу темной лжи и фальсификаций. И все же нужно стремиться быть и оставаться, справедливым, объективным, трезвым и разумным (тем более это обязаны сильные мира сего, правители, духовные и политические элиты), а не огульно, стадно-стайно, инстинктивно, тут же , не раздумывая, принимать сторону "брата" и "наших" . А разве брат - бог? Разве братья по вере или кровные братья не могут совершить ошибку, хотя бы проявить роковую несдержанность и агрессию, которая потом будет стоить жизни сотен тысяч его же соплеменников?

И, наконец, нельзя в этой связи не вспомнить основы Степного Казахского Знания-Даналык (Мудрость, Wisdom), и блистательные юридические прецеденты, образцы правосудия, оставленные нашими великими "биями" - древними казахскими судьями, которые были глубокими знатоками шариата (по ханафитскому праву), Корана и Хадисов, и одновременно - виртуозами в области народных обычаев (адат, гурф), тонкими психологами и медиумами-суфиями.

И это были, поистине, Ануширваны Великой Степи. Не зря государственный советник великого Абулмансур-хана Казахского, столетний сказитель-мудрец Бухар-жырау в XVIII веке пел речитатив, где есть строки: "Қара қылды қақ жарған Анушыруандай әділді айт!" ("..И скажи еще о Справедливом Ануширване, который рассекал надвое тончайший волос!"). Иранского сасанидского шаха Ануширвана из VII века, который не был мусульманином (!), высоко оценил сам Пророк Мухаммад (мир ему), заочно восхитившись его справедливостью. Кстати, образное казахское выражение "рассечь надвое тончайший конский волос" метафорически передавало сложность вынесения справедливого вердикта в запутанных судебных делах, а также все риски, когда надо было оглашать правду невзирая на лица.

Независимым, гордым казахским мудрецам-ануширванам претило малейшее желание конфликтующих сторон оказывать на них давление, используя родственные связи, этническую близость, личные и клановые отношения, любой намек на субъективизм и человеческие слабости, отсюда выражение "Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ" ("У справедливого судьи-бия нет родичей; бий, считающийся с родством - неверный").

P.S. Однажды, в начале нулевых, в годы учебы на вечернем отделении Казахско-Египетского исламского Университета "Нур-Мубарак" в Алматы, в ходе кулуарной беседы на тему чеченских войн я задала своему однокашнику, прекрасному, интеллигентному, умному, верующему мужчине чеченской национальности философский вопрос: "Саид-Ахмад, а как Вы думаете, почему вам, чеченцам, Аллах тогда не помог в борьбе за независимость?" (хотя по Корану Аллах помогает мусульманам). Он стал говорить (как я ожидала) о фактах предательства, отсутствии согласия и единства и пр. Но я ему сказала, что это - на поверхности, что глубинная причина не в этом. И тогда я высказала одну гипотезу, которая заставила его задуматься.

"Знаете, в это трудно поверить, но казахи даже не так давно были очень воинственными, гордыми и свободолюбивыми, как чеченцы. Было движение хана Кенесары - и его называли казахским Шамилем, были сотни восстаний против русской колонизации. Степь полыхала пожарами от подожженных карательными отрядами жилищ кочевников, пулеметными очередями планово уничтожались целые роды и племена (тэйпы), дикие крики, стоны умирающих, вопли женщин и детей достигали небес… И это продолжалось почти столетие. Но Аллах не помогал нам… И тогда наши степные мудрецы, собирая тайные советы и в молитвах, возможно, и с помощью вещих сновидений приняли решение: ПОКОРИТЬСЯ РОССИИ, принять судьбу подданного иноверного государства, ибо такова скорее всего "такдир", судьба от Бога. Да, это горько, унизительно, больно, но иногда АЛЛАХ НАС ИСПЫТЫВАЕТ РАБСТВОМ, НЕВОЛЕЙ, УНИЖЕНИЯМИ.

Мы, и как индивиды, и народы, должны уметь в редких случаях смиряться с нашей рабской долей, нищетой, невзгодами, одиночеством и т.д., а не только внешне бороться с ними, т.к. это может быть испытанием свыше (помните, историю об Айюбе/библейский Йов, который проходил испытание страданием?). И в итоге наш народ на протяжении многих еще десятилетий нес тяжелое ярмо политически зависимого народа, со всем набором унижений, смиренно, молча, без ропота жил в составе империи. Сказали "выселяйся" - мы выселялись, сказали "собирайся на войну" - мы шли туда, "говори по-русски" - пожалуйста, мы изучали и говорили ….

И между прочим, научились философии ненасилия, научились из врага делать друга, "возлюбить врага"…Но в глубине души народ сохранил память, свое "я", адекватность, мечту предков. И тогда в один благословенный день истории, легко, почти чудом, казахов политически освободил и даровал Независимость сам Всевышний Аллах, это было 16.12.1991 г. Не кажется ли, на примере братьев-казахов, что чеченцам или палестинцам - при всем уважении к ним и их стремлению к самоопределению и т.д., - стоит иногда задуматься о моменте смирения и принятии судьбы, уступках, умиротворении во имя отдаленного будущего народа, чтобы сохранить этносы от самоуничтожения в войнах, и тем более - если допустить с точки зрения теологии, что отказа от оружия, смирения и диалога, возможно, желает сам Премудрый Творец-Аллах?!".

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук,
Алматы (Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621161540
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