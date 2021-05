Акт о безоговорочной капитуляции Германии и его подписанты, - П.Густерин

12:21 17.05.2021

П.В. Густерин



Акт о безоговорочной капитуляции Германии и его подписанты



Из школьного учебника и кадров кинохроники у меня сложилось впечатление, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан лишь двумя лицами: с советской стороны маршалом Советского Союза Жуковым и с германской стороны генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Даже исторический факультет Тверского университета не развеял этот миф. Однако я понимал, что подписать данный документ должны были и представители союзников, причем я предполагал подписи фельдмаршала Монтгомери, генерала Эйзенхауэра и генерала Де Голля. В действительности же все оказалось несколько иначе.



Во-первых, подписантов оказалось семеро, в том числе трое - с германской стороны.



Во-вторых, текст Акта был подготовлен на трех языках - русском, английском и немецком, причем на французском языке текст даже не предусматривался, несмотря на то, что под документом стоит подпись представителя Франции генерала Де Латр де Тассиньи.



Во-третьих, без указания личного имени в Акте упоминаются И.В. Сталин (Верховный Главнокомандующий Красной Армии) и Д. Эйзенхауэр (Верховный Командующий экспедиционными силами союзников). Эти двое и Г.К. Жуков в представлении не нуждаются. Что касается остальных подписантов, то здесь приводятся краткие биографические справки о них как о лицах, вошедших через рассматриваемый Акт в историю.



Как старый редактор, спешу отметить две опечатки в русском тексте Акта:



1) в имени одного из германских представителей - "Фриденбург" вместо "Фридебург",



2) в имени представителя Франции - "ДЕЛАТР" вместо "Де ЛАТР".



Примечательно, что должности и воинские звания подписантов с германской стороны не указаны.



Интересно отметить, что только трое из подписантов - Г.К. Жуков, А. Теддер и В. Кейтель - оставили мемуары.



Артур ТЕДДЕР.



Родился 11 июля 1890 г. вблизи города Глазго в Шотландии. В 1912 г. окончил Кембриджский университет, начал дипломатическую службу, но с началом Первой мировой войны добровольно вступил в армию, будучи лейтенантом запаса. В 1916 г. перешел в Королевские ВВС. В 1936-1938 гг. являлся командующим ВВС Дальневосточного командования Великобритании, в 1938-1941 гг. - директором ВВС по исследованиям и развитию. В 1941 г. был назначен командующим ВВС Ближневосточного командования Великобритании. В июле 1942 г. был произведен в главные маршалы авиации. В 1944 г. был назначен заместитель Верховного Командующего экспедиционными силами союзников генерала Эйзенхауэра по координации воздушных операций союзников в Западной Европе. В 1946 г. стал первым начальником штаба ВВС, прослужив в этом качестве до 1951 г. Автор мемуаров "With Prejudice: The War Memoirs of Marshal of the Royal Air Force, Lord Tedder" ("С предубеждением: Военные воспоминания маршала Королевских ВВС, лорд Теддер") (L., 1966). Умер 3 июня 1967 г. в графстве Суррей.



Карл СПААТС.



Родился 28 июня 1891 г. в городе Бойертаун (Пенсильвания). В 1914 г. окончил Военную академию в Вест-Пойнте и принял участие в воздушных боях Первой мировой войны. В июле 1942 г. принял командование 8-м воздушным флотом в Великобритании. В начале 1943 г. был переведен на Средиземноморский ТВД, где командовал ВВС в Северо-Западной Африке, а затем - в Италии. В январе 1944 г. был назначен командующим Стратегическими ВВС США в Европе. В июле 1945 г. был переведен на Тихоокеанский ТВД, и, несмотря на то, что лично выступал против использования атомных бомб против японских городов, руководил последней стратегической бомбардировкой Японии, которая по приказу президента Трумэна включала и удар атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки. В сентябре 1947 г. занял должность начальника штаба ВВС США. В 1948 г. ушел в отставку. Некоторое время работал экспертом по вопросам национальной безопасности. Умер 14 июля 1974 г. в Вашингтоне.



Жан де ЛАТР де ТАССИНЬИ.



Родился 2 февраля 1889 г. в местечке Муиллерон-эн-Паредс. В 1911 г. окончил Военную академию Сен-Сир, в 1912 г. - кавалерийскую школу в Сомюре. Участвовал в Первой мировой войне, во время которой был несколько раз ранен. В 1921-1926 гг. служил в Марокко. В 1939 г., еще до начала Второй мировой войной, был произведен в бригадные генералы. В мае 1940 г. стал командиром пехотной дивизии. После капитуляции Франции 22 июня 1940 г. был заключен оккупантами в тюрьму. В октябре 1943 г. бежал в Северную Африку. В ноябре 1943 г. был произведен в генералы армии. Командовал Французской армией в десантных операциях союзников на юге Франции и последующем наступлении на Германию и Австрию. По поручению генерала Де Голля подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. После Второй мировой войны служил во Французском Индокитае, где в 1951 г. остановил наступление вьетнамского генерала Во Нгуен Зиапа в дельте Красной реки. По состоянию здоровья вернулся во Францию. Умер 11 января 1952 г. в Париже.



Вильгельм Кейтель.



Родился в 22 сентября 1882 г. в городе Хельмшероде. В 1901 г. вступил в армию вольноопределяющимся. Во время Первой мировой войны служил штабным офицером. В годы Веймарской республики занимал административные должности. В 1938 г. стал главой Верховного командования Вермахта с присвоением в 1940 г. звания генерал-фельдмаршал. В этом качестве подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Был признан Международным военным трибуналом виновным в планировании и ведении агрессивной войны, в военных преступлениях и преступлениях против человечности. После вынесения приговора написал мемуары "12 ступенек на эшафот…" (Ростов-на-Дону, 2000). 16 октября 1946 г. в Нюрнберге был казнен через повешение.



Ганс-Георг фон Фридебург.



Родился 15 июля 1895 г. в городе Страсбург. В 1914 г. поступил на службу в Императорский флот кандидатом на офицерское звание. После Первой мировой войны продолжил службу на флоте. В июле 1939 г. был назначен командиром подводной лодки. С 1943 г. командовал всеми германскими подводными силами. В январе 1945 г. был произведен в генерал-адмиралы. В мае 1945 г. несколько дней исполнял обязанности главнокомандующего флотом. В этом качестве подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 23 мая 1945 г. покончил жизнь самоубийством.



Ганс-Юрген Штумпф.



Родился 15 июня 1889 г. в городе Кольберг (ныне Колобжег в Польше). В апреле 1907 г. вступил в армию вольноопределяющимся. Во время Первой мировой войны служил в Генеральном штабе. В годы Веймарской республики служил штабным офицером в военном министерстве. 1 сентября 1933 г. в звании подполковника возглавил ВВС. В 1938 г. был произведен в генералы. Во время Второй мировой войны командовал различными авиационными соединениями. В 1940 г. был произведен в генерал-полковники. С января 1944 г. был назначен командующим ВВС на Западном фронте. В качестве представителя ВВС подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. В 1947 г. был освобожден из британского плена. Умер в 1968 г. во Франкфурте-на-Майне.