 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
19:58 19.05.2021

Конечно, можно думать и говорить, что ужасные случаи гибели
казахских девушек у себя на родине и за границей, с разными
злоключениями, избиениями и изнасилованиями, с расчленением и без, с прыжками из 5-ого или 9-ого этажа в чем мать родила, с бегством из тюрем и пр. – все это, дескать, плоды глобализации и отражение известных проблем нынешнего человечества. И все же давайте посмотрим на картину более глубже и в сравнении с разными регионами и государствами.

Даже без всякой статистики можно легко установить, что ничего
подобного никогда не происходит с женщинами из мусульманского Востока, даже европеизированной Турции, с китаянками или кореянками (хотя все эти нации численно в десятки раз превосходят нас), с дочерьми народов Кавказа, также не слышно ни о каких злоключениях или легком поведении за границей монголок или девушек из Тибета…

Разумеется, такие вещи не происходят и с женщинами из развитых
государств Европы и Америки, но уже по другой причине – если женщин Азии сдерживает и охраняет мораль и традиция, то представительниц Запада защищают нормы их культуры, право, законы, также в силу высоких доходов их женщины не рискуют ехать на заработки в неведомые далекие страны. А вот Казахстан, как нам кажется, в этом вопросе, т.е. в плане защиты чести и прав своих женщин и вообще граждан, имеет в современном мире такую же репутацию и рейтинг, как примерно Таиланд, Вьетнам, какая-нибудь Румыния, некоторые бедные страны Восточной Европы или Африки…

Зачем нам пресловутая огромная территория, природные ископаемые, фешенебельные отели, мегаполисы, рост ВВП и пр.и пр., если девушка, женщина казахского народа – высшая ценность и драгоценная жемчужина, которую предки ценили и оберегали как зеницу ока и за честь которой отдавали когда-то свои жизни – ныне превращена в дешевый товар и легкодоступный объект манипуляций, развлечений, обмана и сексуального
рабства, в самой стране и во всем мире?! В чем причины такого падения имиджа казашки?!

Об этом открыто не пишут, но все другие народы негласно знают и шепчутся за глаза, что казашки, дескать, это – и мошенницы, и проститутки, и наглые охотницы за иностранцами, и легко втягиваются в различные аферы, из-за нищеты и неправильного воспитания они норовят гурьбой и в одиночку отправляться бездумно куда угодно, за кем угодно, лишь бы заработать деньги, или просто поглазеть на заграницу, чтобы потом
хвалиться этим в instagram…

Если даже не так давно такую раскрепощенность наших девушек мы
восхваляли и возвеличивали (типа "қыздарымыз мықты", "вот девушки номадов!"), то сейчас время показало, что неограниченная свобода, поощрение авантюрного поведения казашек в этом стремительно деградирующем мире уже, как говорится, выходит боком. Ибо стали частыми факты их насильственной смерти, участия казашек за границей в
каких-то сомнительных сделках, финансовом мошенничестве, проституции, сутенерстве. Надо понять: мир стал другим, весьма агрессивным, демоническим, непредсказуемым. Представительницы слабого пола легко становятся теперь жертвой преступников и маньяков. А значит, семьям, родителям, отцам, братьям, опекунам молодых казашек, и особенно государству стоит задуматься в плане национальной безопасности о том, чтобы разумно ограничить нынешнюю абсолютную свободу трудовой и академической мобильности для наших хрупких девушек.

Что за безобразие и кошмар, когда молодая студентка легко решается уединиться в квартире с парнем, которого знает только 2 дня по интернету, в итоге этот маньяк, "свой" казах, убивает и расчленяет ее, творит всякие мерзости?! Или когда девушка из Астаны одна отправляется в Грузию на заработки, ее поочередно насилуют то "свой" казах, то грузин, притом многократно, потом она оказывается выброшенной из 9-ого этажа в одной майке? При этом у обеих девушек, оказывается, есть вполне нормальные родители, сестры, братья…

Между прочим, все знают, что в самой Грузии грузинская девушка – это святое и неприкосновенное, грузинка у них – всегда неприступная и гордая, не говоря о том, что никогда не бывает проституток-грузинок. Развязность, флирт допускается у местных мужчин лишь по отношению к приезжим славянским женщинам. А теперь или с некоторых пор, получается, и к казашкам. И что, этим надо гордиться? Это – вовсе не демократия, над этим в мире смеются и ужасаются.

Почему именно наших казашек то тут, то там выбрасывают из окон
многоэтажных зданий то дагестанец, то грузин; их бьют турки, гоняют и сажают в тюрьмы в Дубае? Не потому ли, что наши девушки стали слишком вездесущи, везде "активны", "успешны", во все вмешиваются, амбициозны и лезут на рожон? Еще и наивны, и глупы, не зная сложное устройство нынешнего мира… Надо вносить серьезные коррективы в законодательство; также надо менять модели и стереотипы современной казахской ментальности через СМИ и соцсети, реально объясняя молодежи и родителям, что такое "хорошо", и что такое "плохо". "Плохо" – это и есть "уят" (переводится: стыд, срам). И плохо, если девушка той или иной нации имеет в мире репутацию легкомысленной особы и даже дешевого товара. Скромность – это не "отсталость", а вечная и истинная женская добродетель.

Гайнижамал Нукей

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621443480
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