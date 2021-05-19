 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 21.05.2021
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О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
00:42 21.05.2021

(размышления после официального визита Президента Казахстана
К. Токаева в Таджикистан). Часть 1

Не перестаешь удивляться глубине деисламизации казахского сознания за Советский период, и в равной мере – дезориентации народа за годы Независимости, когда вместо трезвого, взвешенного, академического подхода к этногенезу и культурному наследию (а это означало бы всемерный учет тюрко-согдийского синтеза; арийского, йафетического субстрата в расово-антропологическом становлении казахского народа; цивилизующего и организующего влияния арабо-мусульманского фактора для казахской истории и т.д.) в республике де факто велась разнузданная пантюркистская и даже паналтаистская пропаганда, основанная на идее "чистоты крови" тюрков, культе Чингисхана, абсолютизации номадизма и пропаганде неоязычества.

Следы такой пропаганды при участии маститых ученых-гуманитариев в наших СМИ, в содержании учебников истории, кинофильмах, других произведениях искусства можно наблюдать сегодня сплошь и рядом. Мы сполна пожинаем горькие плоды такой однобокой идеологии, когда видим, что народ, учащаяся молодежь, например, лишь глупо пожимает плечами и
молчит, если спрашиваешь у них "что ты знаешь о Фирдоуси и поэме "Шах-наме?", или "какие слова таджикско-персидского происхождения есть в казахском языке?".

А ведь только вчера (начало ХХ в.) в бескрайней Казахской Степи по вечерам и стар, и млад собирались в большой гостевой юрте, чтобы взахлеб слушать из уст заезжего поэта-бахши отрывки из великой персидской поэмы "Книги царей", прекрасные переводы которых имели неимоверную популярность во всей Центральной Азии (например, переводы с фарси на казахский сыр-дарьинским поэтом Турмагамбетом, другие). И так появлялись в казахских семьях новорожденные сыновья с именами Рустам,
Джамшид, даже Кейкауыс, Кейкусрау.

Рустам (каз. Рустем) – имя легендарного и любимого богатыря Ирана, из поэмы "Шах-наме" было весьма популярным у казахов даже в советский период. Тогда как сейчас это имя позабыто и даже негласно запрещается – ввиду указанной пантюркистской идеологии и философии, успевшей проникнуть во все поры общественного сознания. Но правда-справедливость обычно стыдливо и терпеливо ждет в стороне, пока не придет ее
Благословенный Час, пока не наговорятся вдоволь нахальные уста и лживые языки… "Пришла Истина, и исчезла ложь. Поистине, ложь исчезающа!" (Коран).

И вот, пришло время признать, что наши мудрые предки-казахи, "ата-бабалар" (букв. "предки") как раз никогда не были пантюркистами и вообще не знали любых крайностей и современных "измов", искренне любя и персидскую поэзию, и иранских царей и богатырей, и ханов-чингизидов, и арабских полководцев и ученых! Искусственно отсекая от национального наследия арабское, таджикско-персидское, мы грешим против истины,
против Истории, и на самом деле обедняем свое богатое духовное
наследие….

(окончание следует)

Назира Нуртазина, доктор исторических наук (Алматы, Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
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