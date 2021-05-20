 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 22.05.2021
12:24  Скушали блинчика. Обещание Блинкена не вводить санкций против рос-труб продержалось ровно 1 сутки
09:51  Распоясались: европейцы заморозили крупнейшую торговую сделку с КНР, - Дм.Мигунов
09:49  Из тупика. Казахстанские дороги, - Е.Косенко
08:42  У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:27  Госрегистр Кыргызстана возглавил Залкарбек Карыбеков
06:57  На пути к принудительной вакцинации, - А.Сошенко
06:43  В России введут специальный правовой режим для мигрантов

00:36  Российский "Газпром" отказался от строительства трубопроводов в Индию и Японию
00:33  Вперед, к халифату: талибы захватили резиденцию губернатора в Вардаке
00:23  Союзный разговор: ЕАЭС запустит совместное производство лекарств
Пятница, 21.05.2021
23:28  Бердымухамедов приехал с проверкой на завод по производству бензина из газа
23:18  В Узбе откроют еще один вуз - "Новый Узбекистан". Дефицит фантазии?
23:14  Собор насилия: в Иерусалиме возобновились столкновения с полицией, - Э.Байназаров
23:08  "Спутник" протек. В Киргизии умудрились испортить большую партию вакцины
20:59  Гиперзвуковое фиаско. Новые американские перспективные проекты становятся все более туманными, - Владимир Карнозов
20:53  Кремль растворил либерализм в империи. "Новое дворянство" наступает, - И.Преображенский
19:48  В Нигерии конкурентами из ISWAP убит глава "Боко Харам" Абубакар Шекау
18:09  Железная дорога из Китая через ЦА к портам Персии: идея нравится всем, но вопрос в финансировании
08:32  В Тадже перехвачена убойная партия (410 кг героина) нарко-транзита Афган-РФ-Голландия
08:19  Власти Ташкента решили восстановить часть крепостной стены и все 12 городских ворот
07:40  "Союзнички". В июле в Нур-Султане ждут силы НАТО, - "НГ"
07:39  В Вашингтоне расширяется антитурецкий фронт, - И.Субботин
07:33  Высшее кишлачное... В узбекском Катта-Кургане откроется свой университет
07:29  Саида Мирзиеева пиарится забытыми в Нукусе картинами советских абстракционистов
07:25  Хватит драк! После приграничного конфликта: студентов из Таджикистана и Кыргызстана призвали продолжить учебу, - "РО"
07:21  Чему учат в КазМедВузах? - А.Бектенова
07:15  Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов
07:01  Неволя к труду: в Роc-регионах поддерживают замену мигрантов заключенными
06:56  Контрольная зачистка Украины, - Сергей Изотов
06:49  "Три неразрешимых вопроса": почему Израиль и Палестина обречены на вечную войну, - В.Кулагин
06:42  Провалившаяся на "Мисс Вселенная" Камилла Серикбай оказалась внучкой экс-акима Кызылординской области
06:36  Русские на примере Сирии учат китайцев бить американцев, - А.Ситников
06:31  Как кибервойна угрожает Западу, - Handelsblatt
06:28  Провал Байдена на Ближнем Востоке, - Дм.Минин
00:42  О тюрко-иранском синтезе в культурном наследии казахов, - Н.Нуртазина
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Четверг, 20.05.2021
22:17  США уверяют, что получили "серьезные косвенные доказательства" лабораторного происхождения КОВИда
22:15  В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"
19:26  Родители убили и расчленили иранского режиссера Бабака Хоррамдина за "безнравственный" образ жизни
19:13  Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев
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14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
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У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:42 22.05.2021

Карагулов Азамат Омарбаевич назначен послом Кыргызстана в Кувейте

Султанов Талант Кушчубаевич назначен послом Кыргызской Республики в Туркменистан.

Базарбаев Таалай Чолпонбекович назначен послом Кыргызстана в Италии

Соответствующие указы подписал президент Садыр Жапаров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621662120
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