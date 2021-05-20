У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении

08:42 22.05.2021

Карагулов Азамат Омарбаевич назначен послом Кыргызстана в Кувейте



Султанов Талант Кушчубаевич назначен послом Кыргызской Республики в Туркменистан.



Базарбаев Таалай Чолпонбекович назначен послом Кыргызстана в Италии



Соответствующие указы подписал президент Садыр Жапаров.