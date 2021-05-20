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|У Кыргызстана новые послы - Карагулов в Кувейте, Базарбаев в Италии и Султанов - в Туркмении
08:42 22.05.2021
Карагулов Азамат Омарбаевич назначен послом Кыргызстана в Кувейте
Султанов Талант Кушчубаевич назначен послом Кыргызской Республики в Туркменистан.
Базарбаев Таалай Чолпонбекович назначен послом Кыргызстана в Италии
Соответствующие указы подписал президент Садыр Жапаров.