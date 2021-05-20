По ситуации в Баткене: региональная мина замедленного действия на границах ШОС и ЕАЭС, - Д.Бердаков

20:25 22.05.2021 Таджикский анклав Ворух, с населением в 35 тысяч человек, с большой землей соединяет дорога Ворух-Исфара. Автомобильная трасса три раза пересекает киргизскую территорию, проходя через села Кок-Терек, Таш-Тумшук и Ак-Сай. Это делает практически невозможным превращение Воруха в полноценную территорию Таджикистана.



Признание суверенитета Таджикистана за автодорогой Ворух - Исфара де-факто превращает Лейлекский район и часть Баткенского района Киргизии в анклав.



На спорных участках за последние тридцать лет было несколько десятков стычек разной интенсивности. Таджикская сторона несколько раз применяла минометы.



Суть конфликта в том, что, не имея исторических государственных границ две страны не установили в момент независимости четко делимитированную и демаркированную границу. Время шло, население района росло, в 2,5 раза (с 1980-х годов) выросло и число жителей анклава Ворух.



И в итоге Таджикистан, у которого выше рождаемость и есть жесткая вертикаль власти, уверено пошел воевать за спорные территории.



Можно назвать несколько причин, которые могли подтолкнуть руководство Таджикистана к полноценной агрессии, когда была проведена явно заранее спланированная военная операция:



В связи с пандемией объем переводов мигрантов семьям в Таджикистане по итогам 2020 года сократился на треть, с $2,57 млрд до 1, 74 млрд. При этом инфляция в 2020 году составила 9,4%, в частности, продовольственные товары подорожали на 13%, непродовольственные товары - на 5,8%, а тарифы на услуги выросли на 4%. Наиболее сильно возросли цены на картофель, сахар, масло, мясо, хлебопродукты, молочные продукты, фрукты и овощи, нефтепродукты и др.



Двойная коррекция официального курса национальной валюты к доллару в 2020 году (в марте на 5% и в ноябре на 9,4%) является одной из главных причин роста стоимости товаров, ведь Таджикистан импортирует необходимую продукцию из-за рубежа. В стране местами наблюдается голод.



При этом Таджикистан находится в процессе подготовки передачи власти от Рахмона - старшего к его сыну (есть версии, что к дочери). Маленькая победоносная война на таком фоне ему крайне выгодна.



Руководству Таджикистана для транзита необходимо заручиться поддержкой крупных внешних игроков. С этим возникли проблемы. Подготовка к транзиту проходила непросто. Процитируем фрагмент статьи ИА Regnum: "За последние годы Рахмон и его команда несколько раз пытались добиться поддержки от Москвы, но не получали желаемого. Не желая идти на ключевое условие РФ - вступить в ЕАЭС. Переговоры с Москвой офис таджикского президента чередовал с регулярными неофициальными визитами в США.



В Штатах таджикские эмиссары (включая родственников президента), пытаясь играть на противостоянии США с Россией и Китаем, надеясь добиться поддержки Вашингтона в деле транзита власти. Одновременно с этим представители Рахмона периодически устраивали "случайные" утечки информации о переговорах с США. Таким образом, команда президента Таджикистана надеялась, угрожая усилением роли США в регионе, добиться от Москвы однозначных и твердых гарантий поддержки создания династии Рахмона. Бесхитростный таджикский шантаж необходимого эффекта в Москве не произвел. Скорее наоборот - чем напряженное становились отношения России с США, тем негативнее становилась реакция на подобные игры".



Вопрос с транзитом в Таджикистане не решался годами, напряжение росло, таджикская оппозиция начала обсуждать планы по свержению семьи Рахмона. Нужно было на кого-то опереться: на китайцев, США или Россию, чтобы получить гарантии транзита.



На фоне вывода американских войск из США, руководство Таджикистана получило уникальный шанс сыграть по-крупному. К весне 2021 года США предложили Ташкенту и Душанбе разместить свои базы на их территориях, чтобы сохранить присутствие в регионе.



Рахмон сделал ход конем: в апреле 2021 года министр обороны России Сергея Шойгу заявляет, что Россия и Таджикистан создадут объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО), российская база в Таджикистане будет усилена. Американцам предварительно отказали в размещении их базы.



Далее дело техники. Время для атаки Киргизии было угадано Таджикистаном превосходно. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, находится с рабочим визитом в России, глава ГКНБ (он же сопредседатель комиссии по границам) Камчыбек Ташиев - на лечении в Германии. В Душанбе проходит заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в нем принимает участие и секретарь Совета безопасности Киргизии Рыскельди Мусаев. А 27 апреля в столице Таджикистана прошло заседание Совета министров обороны государств - участников организации, в котором участвовал глава военного ведомства Таалайбек Омуралиев.



Именно в этот момент 29 апреля 2021 года началось полноценное вторжение войск Таджикистана на территорию (даже не спорных районов Киргизии). С киргизской стороны оборону держали только пограничники, без артиллерии и авиации. Таджикистан массировано вел обстрелы, с применением тяжелой армейской техники, ударных вертолетов. Прицельный огонь велся даже по гражданскому населению.



Казалось бы, Таджикистан сумел за время короткой военной компании и землю отхватить и внутренний рейтинг поднять. Но уже вечером 29 апреля что-то пошло не так.



Судя по активности Узбекистана в те дни и резкой активизации грантовой и проектной помощи Киргизии со стороны Китая после конфликта, можно предположить, что к вечеру 29 апреля Душанбе оказался в сложной ситуации - Узбекистан при поддержке Китая пригрозил ввести беспилотную зону над зоной конфликта. Позволить себе поссориться с Узбекистаном Рахмон не мог - почти все товары и горючее страна получает через Узбекистан и Киргизию, через эти же страны идет экспорт таджикского алюминия, сухофруктов и тканей.



Ситуация в Ферганской долине не самая радужная в последние годы, там достаточно спички чтобы несколько десятков миллионов узбеков, киргизов и таджиков начали вспоминать свои старые обиды. Ферганской долина - это демографический реактор, работающий на бедности, нехватке земли, воды и религиозной радикализмами. Взорвать всю Среднюю Азию можно очень просто.



Китаю не очень приятно, что баткенские события происходят как раз в 200 километрах от одной из артерий шелкового пути, а там недалеко еще и ветка D регионального газопровода. К тому же в Мьянме на днях атаковали крупный газопровод, идущий в Китай. Случайности не случайны, могли подумать в КПК. В целом, в Китае с подозрением относятся к конфликтам и беспорядкам в нескольких сотнях километров от СУАР, особенно когда в Афганистане находится по разным оценкам до 10 тысяч уйгурских боевиков.



Никто санкцию на дестабилизации Средней Азии Рахмону не давал, даже в обмен на такие приятные вещи как расширение и усиление российского военного влияния в Таджикистане. Тем более конфликт между участниками ОДКБ напрямую портит имидж России, которая является гарантом всех договоренностей.



Ставка Таджикистана на Россию тоже не сыграла. Заранее проработанный визит Эмомали Рахмона в Москву прошел грустно. Официально, по поводу баткенских событий участники ничего не говорили. Но после визита в Москву резко сменился тон Таджикистана. Уже спустя две недели Рахмон выразил соболезнования семьям погибших в конфликте на границе. А 13 мая с призывом объединить усилия для восстановления мира и согласия к гражданам Киргизии обратилась заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана Хайриниссо Юсуфи. Эта партия причечательна тем, что возглавляет ее президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



Потом состоялся звонок от президента России Владимира Путина президенту Киргизии Садыру Жапарову и стороны договорились о визите Жапарова в Москву в конце мая 2021 года. В мае в Бишкек для укрепления сотрудничества прилетели несколько российских делегаций. Российский "КАМАЗ" совместно с киргизской компанией планирует выпускать машины в Киргизии, в Бишкеке планируется запуск российских сборочных производств военного назначения. На мой взгляд это говорит о более тесной кооперации Киргизии и России в рамках ЕАЭС и ОДКБ.



В чистом итоге, Таджикистан покинул все захваченные киргизские села 1 мая, предварительно сравняв их с землей бульдозерами. Победной войны у Таджикистана не получилось в том числе потому, что Бишкек не пошел на эскалацию. Землю Таджикистан не получил, отношения с соседом значительно ухудшил, объемы приграничной торговли снизились, что уже привело к росту цен в Таджикистане.



Пограничные споры - дело неприятное, но к этому привыкли. Но взятие в заложники и угон на таджикскую территорию граждан Киргизии, расстрел мирных жителей из минометов, обстрел кареты скорой помощи… Киргизия по линии гражданского общества уже выдвинула ряд исков в международные суды против Таджикистана.



В Киргизии разрушено или повреждено 213 объектов, у Таджикистана - 19. В Киргизии на 2 мая 2021 года в результате конфликта погибли 36 человек (33 гражданских, в том числе двое детей), ранено 190 человек. 6 мая таджикские власти подтвердили, что в ходе пограничных столкновений 19 человек погибли и 87 получили ранения.



Названные факты массового насилия и применения оружия говорят о том, что для ряда высокопоставленных чиновников Таджикистана дело пахнет гаагским трибуналом. Причем крупнейшие международные НПО, завязанные на страны НАТО, могут помочь - базу то размещать Душанбе отказался…



Автор: Денис Бердаков Источник - ЦентрАзия

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