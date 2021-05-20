Правда ли, что таджики – это культурный антипод казахов-кочевников? (на примере анализа национального костюма), - Н.Нуртазина

00:44 23.05.2021

Правда ли, что таджики – это культурный антипод казахов-кочевников?

(на примере анализа национального костюма)



Возьмем такой критерий, как традиционный костюм, важный

компонент визуального образа этнокультуры. На самом деле в прошлом казахи, узбеки, таджики, киргизы, туркмены, каракалпаки, уйгуры, башкиры мало чем отличались друг от друга в плане национальной одежды. Но вот беда: с некоторых пор у нас в Казахстане стали искусственно "тюркизировать" и "номадизировать" казахскую национальную одежду!



Раньше московские, и в целом советские этнографы добросовестно

писали в своих фундаментальных трудах (по материалам научных

экспедиций по регионам) об едином "костюме народов Средней Азии и Казахстана", указывая лишь на небольшие, не имеющие принципиального характера отличия и особенности, обусловленые природно-климатическими условиями. Общий покрой одежды, фасон, каноны, основные компоненты, как чапан (кстати, слово "чапан" - арабское), тюбетейка, шаровары, камзолы, платки, украшения и пр. – у всех мусульманских народов региона были одинаковыми.



У нас за 30 лет Независимости в Казахстане никак не могут

реабилитировать и возродить традиционную казахскую тюбетейку – круглую летнюю шапочку, ермолку для мужчин и для девушек ("кыз такиясы"). Хотя в действительности тюбетейка, как и Навруз является ярчайшим символом культурного единства народов Центральной Азии! Вместо этого наши министры культуры, которые интересуются лишь операми и симфониями, не хотят ударить палец об палец, чтобы реконстуировать и начать производство и рекламу в стране нормальной, презентабельной национальной одежды, а именно: нормальных пропорций и традиционного покроя платья казахской девушки (без выдуманных воланов и кружев), стеганых легких мужских чапанов – тоже без надуманных узоров и меховых вставок, изящных тюбетеек – вместо тяжелых, мохнатых меховых шапок, колпаков, треухов и пр.



Кстати, ныне появился и другой позорный тренд в Казахстане –

девушка выступает на сцене в национальной одежде, но ...без головного убора, так сказать, простоволосая или с "якутским" обручем на голове (?!).



Известно ли нашим горе-знатокам культуры, что в казахской традиции девушка и вообще человек без головного убора – считался дурной приметой, нонсенсом?! В мировых религиях, в том числе суфизме, учении Ходжи Ахмеда Ясауи считалось, что надо защищать именно темя, макушку головы от демонов, отрицательных энергий и пр. Поэтому у мусульман и стар, и млад, и особенно девочки, в обязательном порядке носили тюбетейки, платки и пр. А что такое якутские обручи? Это чистейшее язычество и не имеет ничего общего с нашей зрелой традицией!



Также, к примеру, наши современные артистки и танцовщицы

забывают надеть под платьем такой важный элемент одежды наших бабушек и прабабушек, как шаровары. Мне самой, скажем так, посчастливилось в детстве видеть, стирать и утюжить такие традиционные шаровары моей бабушки Биби-Батимы, умершей в возрасте 97 лет (иманды болсын), причем она была даже не из мусульманизированного Юга, а казашкой из северных регионов... И вот, во время танца и кружений у наших артисток часто мелькают голые ножки. Понятно, что отсутствие шароваров считается грубым нарушением традиционных канонов одежды (даже со времен генезиса номадизма, не говоря об исламе).



Заметим в этой связи, что великая казахская танцовщина Шара

(Гульчехра Жиенкулова, 1912-1991 гг.), всегда одевалась как восточная красавица: и шаровары, и красивая тюбетейка набекрень, и прекрасный камзол, и движения в ее казахских танцах были более изящные, грациозные, присущие общему центральноазиатскому хореографическому стилю.



Рекомендуем посмотреть кадры из первого казахского звукового

фильма "Амангельды" (1938 г.), где Шара-ханум сыграла роль Балым и исполняет в фильме танец казахской девушки. Кстати, очень похожий на афганский танец. Шара Жиенкулова не придумывала танцы, как пишут иногда. Талантливая народная артистка лишь интуитивно восстанавливала подзабытые традиции. Дело в том, что казахи пережили хаос Революции и Гражданской войны, также Голодомор, и многое оказалось уже тогда утраченным.



А сейчас в национальной хореографии творится черти что: и

шаманский монгольский танец "кара жорга" пытались навязать нам

репатрианты из Китая, и, с другой стороны, молодые хореографы-фантазеры принялись перебарщивать с древними "сакскими" танцами. В общем, обо всем этом можно говорить бесконечно...



Современные казахские артисты, как мужчины, так и женщины

обязаны при демонстрации национального костюма одевать рубахи и платья с глухим воротником. Никаких декольте, голых ляжек и икр, даже голых рук, кроме кистей, никогда не было в традиционной казахской одежде, в том числе даже для мужчин (кстати, казахи-кочевники не знали понятия "рабочая одежда", фартуки и пр. Это требует специального комментария).



Если же каноны национального костюма кого-то не устраивают или

стесняют, то ведь никто не запрещает певцам и акынам выступать на сцене в современной одежд? Например, в Иране исполнители этнической музыки не считают обязательным облачаться в древние костюмы и тюрбаны. То есть лучше вообще не связываться с традиционным костюмом, чем кромсать и фактически издеваться над этой важной частью материального культурного наследия нации.



Далее, если даже артисты одеты в зимние шапки-"борик" (обычно

мужчины использовали черный каракуль, а не лису), то под ней опять таки должна быть маленькая стеганая тюбетейка. В прошлом было так: когда казахи заходили в помещение, в юрту, то они сразу снимали верхний чапан, зимние шапки и оставались налегке - в тонком чапане, или кафтане и тюбетейке. Заметим, что на всех дошедших до наших дней фотографиях нашего великого поэта Абая , он всегда одет в нормальный мусульманский чапан (а не скоморошный аляпистый халат наших артистов) и тюбетейку, а вовсе не в лисьи малахаи и колпаки. Тюбетейку великого Абая – вот что надо возродить Казахстану, если народ действительно чтит Хакима Абая! В наших исторических фильмах мы видим, как мужчины-кочевники как неадкватные люди или дикари сидят за столом и пьют чай ... в мохнатых шапках, укутанные в тулупы...



Казалось бы, за исключением исторических фильмов и спектаклей,

артистам, сидящим в телестудиях и поющих в современных концертных залах, вообще нет смысла тратить деньги на дорогостоящие зимние варианты головных уборов, т.е. отороченные мехом норки или песца. Тем более в них жарко и неудобно. Не иначе, это извечный казахский инстинкт "понтоваться" более дорогой вещью? И плюс низкая экологическая культура, когда уже в XXI веке (!) эти люди не стесняются вносить свой личный вклад в бессмысленное истребление животных и птиц – чтобы демонстрировать на себе их меха, перья филина и т.п.



Итак, вывод: если бы казахи в РК по-настоящему возродили свой

национальный костюм и этнические танцы (время становления и расцвета казахской культуры – конец XIV-нач.XX вв.), то можно было бы более наглядно увидеть неоспоримую общность их традиционной культуры с соседними народами Центральной Азии. В том числе даже развеять миф о том, что казахи и таджики в культурном отношении якобы являются антиподами.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук