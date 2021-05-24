"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". США синхронно нападают на Китай и Россию, - К.Фролов

15:26 26.05.2021 "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"



США синхронно, с помощью аналогичной демагогии , нападают на Китай и Россию в сфере религии и спорта, пытаются расколоть все еще разделенные китайский и русский народы с помощью фабрикации в их недавно воссоединенных или все еще оторванных от Родины частях искусственных "идентичностей".



Кирилл Фролов



Все уже привыкли к двойным стандартам, санкциям и угрозам администрации Байдена в отношении России. Известный политолог Сергей Кургинян отметил по этому поводу, что стремление либеральной част и российской элиты любой ценой договориться с США приведет к окончательному краху Российского государства, ибо для США "хорошая Россия - это мертвая Россия".



Но Россия не одинока. В преддверие зимней 2022 года Олимпиады в Пекине, где российские спортсмены будут вынуждены выступать из- за санкций без гимна и флага, не одинока в качестве жертвы "двойных стандартов". В преддверие пекинских Олимпийских игр США и их союзники развернули масштабную информационно - политическую кампанию против Китая. Ее охват действительно поражает, угроза бойкота более чем реальна. Китай обвиняют в пытках и стерилизации коренного мусульманского населения, геноциде. Эти слова произносятся в формате нейро -лингвистического программирования, в геноциде не обвиняют даже Россию. Обвинения в геноциде, которые мы читаем в СМИ Сороса и правящей Демпартии США, являются попыткой фабрикации обвинений против руководства КНР во главе с Си Циньпином с целью подвести их под "Гаагский трибунал". В степени антикитайского радикализма действия байденовской администрации значительно превосходят казалось бы, самую антикитайскую администрацию Дональда Трампа. Подконтрольные Байдену и Соросу государства НКО призывают МОК перенести Игры, в противном случае - бойкот "из-за нарушений прав человека и тяжелой ситуации в Синьцзяне". Пестрят бездоказательные заголовки в духе "геббельсовской пропаганды" типа "Миллионы мусульман в исправительных лагерях: за ними следят, заставляют работать и, возможно, стерилизуют" и "Синьцзян-Уйгурский автономный район - регион на северо-западе Китая, самый крупный в стране, с населением около 25 млн. Он известен прежде всего тем, что там до сих пор существуют "политические образовательные лагеря" (или лагеря перевоспитания) для национальных меньшинств, в основном - мусульман-уйгуров, кыргызов и казахов… По данным ООН (каким?КФ), только к 2018 году в этих лагерях содержалось до 2 млн мусульман. Их задерживали по всей стране без особого повода (говорят, достаточно было часто посещать мечеть) и массово свозили в лагеря. За этими людьми постоянно ведется слежка (с помощью GPS-датчиков и видеокамер), их заставляют работать. По слухам, заключенных массово стерилизуют и часто пытают. ".



В сентябре-2020 более 160 подконтрольных Соросу организаций всего мира отправили письмо в МОК с призывом перенести Олимпиаду-2022 из Китая.



"МОК должен признать, что олимпийский дух и репутация Игр пострадают в дальнейшем, если обострение кризиса будет проигнорировано", - говорится в письме…"Правозащитники считают, что успешное проведение Олимпиады-2008 в Пекине дало сигнал Китаю, что можно и дальше безнаказанно нарушать права человека по всей стране и при этом проводить крупные соревнования.



К этому призыву присоединилась большая группа уйгуров, покинувших Китай, которых активно превращают в "ИГИЛ"(запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы их руками уничтожить и Китай,и Среднюю Азию и Россию.



Уже после победы "прокитайского" Байдена США и ФРГ стали готовить "политические протесты" на самих Играх, стало известно, что Федеральный парламент Австралии подумывает о бойкоте Пекина-2022, "так как не хочет, чтобы спортсмены стали невольными участниками китайской коммунистической пропаганды".



Приведем примеры антикитайских "агиток": "Пришло время для всех свободолюбивых стран сказать Пекину: "Хватит!" Но я бы хотел, чтобы наши спортсмены тоже выразили мнение по этому поводу. Готовы ли они пожертвовать своим именем ради такого дискредитированного режима?" - причитает австралийский сенатор Эрик Абетц. Его поддержал шеф по "Британскому Содружеству" министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: "Но уже сейчас есть свидетельства серьезных и вопиющих нарушений прав человека в Китае".



Американские сенаторы Рик Скотт и Джош Хоули отправили буйную пропагандистскую прокламацию в телекомпанию NBC с требованием отказаться от трансляций из Пекина:



"…"По мере приближения Игр-2022 мы пишем вам с серьезной озабоченностью по поводу решения МОК разрешить коммунистическому режиму с ужасающими показателями в области прав человека провести глобальное спортивное мероприятие, которое привлекает спортсменов и зрителей со всего мира.Поступая так, вы ставите прибыль выше принципов и гарантируете, что Китай будет принят в международную систему, даже если он нарушает ее основные правила и принципы".



Вся это нарастающая истерия является свидетельством того, что по мере приближения 2022 го года США будут пытаться сорвать Олимпиаду на следующих юридических зацепках: В 2017-м МОК внес изменения в правила по назначению страны-хозяйки Олимпиады. Теперь страна, чтобы иметь возможность принять турнир, должна соответствовать международным стандартам по защите прав человека. Это будет не так просто так как Китай выиграл заявку на проведение Олимпийских Игр в 2015 м году, до введения поправки, но мы понимаем, что вся эта кампания затеяна ради срыва Олимпиады в Пекине с помощью этой поправки и США считают тот факт, что Китай выиграл заявку до принятия поправки, ничтожным препятствием.



Вообще , бойкот Олимпиады в Пекине - это только начало.И вот почему. Давайте вспомним истерию создания и поддержки именно "демократическими" политиками "ИГИЛ" инструмента США в регионе. История поучительная и актуальная, развеивающая иллюзии о том, что "раз Трамп был против Китая, то с Байденом можно договориться". Ведь именно "демократка", приведшая Бадена к власти, Хилари Клинтон, является "Матерью ИГИЛ". Как известно, Джулиан Ассанж обнародовал переписку Хиллари, из которой становится ясно, что именно она в бытность свою госсекретарем контролировала поставки оружия ИГИЛ (Исламскому Государству, запрещенному в РФ и внесенному в списки террористических организаций в США и Европе). Впридачу, сказал Ассанж, она лгала под присягой, когда клялась Сенату, что ничего не знает про поставки оружия террористам.



Поэтому , международная истерика , организованная именно американскими "демократами", создавшими "ИГИЛ", по поводу "геноцида уйгуров" в Китае, имеет целью



а) парализовать власти Китая в профилактике салафитского экстремизма и в случае их парализации, создать "уйгурский ИГИЛ" в Китае



б) в любом случае создать "ИГИЛ" из уйгурских эмигрантов, казахов и киргизов в Средней Азии, направленный как против Китая, так и против России.



Госсекретарь США Блинкен , помимо "геноцида уйгуров", постоянно муссирует тему "нарушения прав человека в Гонконге". Более того, проамериканские НКО создают фейковые соцопросы, согласно которым большинство жителей Гонконга, особенно молодых, якобы, не считают себя китайцами. Нам, русским, хорошо знакомы такие технологии раскола русского народа путем создания "украинской русофобской идентичности".



Знакомы они должны быть и китайцам- ы 1930 е годы союзники нацистов, японские оккупанты создавали манчжурские государство, "нацию" и "язык".



По этой логике США сейчас спешно начнут создавать "тайваньские" "нацию" и "язык".



Поддерживаемые Блинкиным и, очевидно, подготовленные американскими и британскими спецслужбами беспорядки в Гонконге , как известно, были поддержаны Римо - католической церковью и Гонконгской митрополией Константинопольского патриархата и на этом фоне спекуляции Госдепа на тему преследования религии в Китае и в России неудивительны. Эти претензии идентичны, Госдеп берет под защиту Константинопольский патриархат и тоталитарные секты "Фалуньгун" в Китае и "Свидетелей Иеговы" в России. "Двойные стандарты" Госдепа показательны - требование вывешивать национальный флаг Китая у молитвенных домов"-это "гонения", а традиция архиепископии Константинопольского Патриархата в США вывешивать прямо в храмах американские флагом - это норма, использовать Константинопольский Патриархат против Русской Православной Церкви и ы прямом смысле этого слова уничтожать крупнейшую конфессию Украины - Украинскую Православную Церковь - это для США норма. Когда писалась статья, на Украине был принят третий закон, направленный против Украинской Православной Церкви, запрещающий ее священникам духовно окормлять армию, чем грубо попираются гражданские права так как большинство солдат и офицеров ВСУ - это верующие УПЦ. Закон был принят с одобрения США по итогам визита Блинкена в Киев.



США синхронно, с помощью аналогичной демагогии , нападают на Китай и Россию в сфере религии и спорта, пытаются расколоть все еще разделенные китайский и русский народы с помощью фабрикации в их недавно воссоединенных или все еще оторванных от Родины частях искусственных "идентичностей".



Россия имеет большой опыт национальной и религиозной политики и готова поделиться им с Китаем. В борьбе с "ИГИЛ" своим опытом может поделиться как государство, так и Межрелигиозный совет России. Самой дружественной Китаю религиозной конфессией является Русская Православная Церковь, свидетельством чему является историческая встреча Председателя Си с Патриархом Кириллом 10 мая 2013 го года (http://www.patriarchia.ru/db/text/2961724.html).



Огромные фотографии этой исторической встречи украшают Китайское Патриаршее подворье в Москве. Более того, Русская Церковь имеет веские основания принципиально выступать против отделения Украинской Православной Церкви от Русской так как украинцы - это русские! А вот создать Китайскую Поместную Церковь на базе Китайской Автономной Православной Церкви Московского Патриархата Русская Церковь может и это будет адекватный ответ тем , кто хочет дискредитировать Китай в сфере религиозной политики.



Российские историки могут поделиться с китайскими в сфере противодействия попыткам США создать "гонконгскую" и "тайваньскую" "нации", эту угрозу не стоит недооценивать так как фабрикация США "русофобского украинства" стало поводом к принятию Конгрессом США "Закона о расчленении России", который, кстати, напрямую касается и Китая.



Этот закон был принят единогласно Сенатом и Палатой представителей США. Он не упоминает русский народ в числе порабощенных коммунизмом и утверждает, что все народы России (включая некие "Казакию" и "Идель-Урал"), а также Китай и Тибет, порабощены "русским коммунизмом"; их борьбу против русских США официально обязались поддерживать. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622031960

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