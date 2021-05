Международная он-лайн конференция "Религиозный фактор в международной политике" (пост-релиз)

13 мая состоялась международная онлайн-конференция "Религиозный фактор в международной политике. Возможности диалога, права человека и инструмент давления". В конференции приняли участие ученые, эксперты, журналисты, дипломаты из России, Франции, Конго, Тайваня.



Видный российский богослов, вице-президент Европейской федерации центров по исследованию и информированию о сектах (FECRIS) Александр Дворкин выступил с докладом на тему "Секты как фактор международной политики". По мнению докладчика, секты уже давно ведут международную политическую деятельность. До начала 1990-х годов в США присутствовало мощное антисектантское движение, но постепенно отношение властей этой страны к сектам стало меняться по принципу: "Если не можешь противостоять процессу, возглавь его". Например, Церковь сайентологии была освобождена в США от налогов. За это сайентологи, по словам А.Дворкина, обязались делиться информацией с разведывательными службами США. В 1998 году Конгресс США принял "Международный Акт о религиозных свободах" (H.R.2431). Тем самым Вашингтон взял на себя миссию гаранта свободы вероисповедования во всем мире. В 2016 году президент США Барак Обама заявил, что соблюдение религиозных свобод в мире является гарантией национальной безопасности США.



12 мая с.г. госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с докладом о состоянии религиозной свободы в России. Он предъявил к Российской Федерации ряд претензий. Во-первых, критиковал Москву за "гонения" на Общество свидетелей Иеговы и ряд исламских фундаменталистских организаций. Во-вторых, упрекнул российские власти в том, что они оказывают предпочтение Русской Православной Церкви (РПЦ). А. Дворкин также коснулся деятельности патронируемого США Международного Альянса религиозных свобод (IRFA). По его мнению, эта организация создана для политического давления на Россию. В ней присутствует слишком много бывших советских союзных республик и государств Восточной Европы, имеющих противоречия с РФ.



Еще одной страной, использующей фактор сект и новых религиозных движений, по мнению А.Дворкина, является Индия. В период правления в этой стране партии Индийский Национальный Конгресс (ИНК) до 2014 года индийская политическая элита открещивалась от неоиндуистских организаций. Они являются еретическими с точки зрения ортодоксального индуизма, так как эта религия отвергает прозелитизм. Индусом можно только родиться, принадлежа к определенной варне. Когда же к власти в стране пришла правая националистическая Бхаратия Джаната Парти (БДП), руководство Индии стало поддерживать по всему миру псевдоиндуистские организации, выдвинув новую идею о том, что изначальной религией человечества была религия Вед и сейчас сектанты в США, Европе, России только к ней возвращаются.



Профессор American Graduate School Антон Козлов выступил с докладом по теме "Обвинения Китая в геноциде уйгуров". В докладе он вскрыл подноготную антикитайской компании, проводимой США. В 2018 году госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в геноциде уйгуров, а это, с точки зрения международного права, очень серьезное и тяжелое обвинение. По его информации, первым поднял тему "геноцида уйгуров" немецкий социолог и проповедник Адриан Зенц, проживающий в настоящее время в США. С 2017 года Зенц активно сотрудничает с Jamestown Foundation, научно-исследовательской организацией, основанной в 1984 году советским дипломатом-перебежчиком Аркадием Шевченко. Эта организация занимается в основном Россией и КНР.



Сейчас Зенц работает в Фонде памяти жертв коммунизма, ультраправой организации, основанной в свое время Збигневом Бжезинским, Ли Эдвардсом и Львом Добрянским. В ней есть центры по изучению Китая, Польши и Латинской Америки. Большую помощь в финансировании этого Фонда оказывает Общество Джона Берча, радикальная антикоммунистическая организация. Она славится в Америке приверженностью к конспирологии, считает коммунистов авангардом масонов и мирового правительства.



По мнению А.Козлова, Зенц занимается откровенной фальсификацией. Он утверждает, что один миллион уйгуров в КНР находится в тюрьмах и концлагерях. Между тем, общая численность уйгуров в СУАР не превышает 10 миллионов человек. Американский профессор выделяет три уровня в пропагандистской кампании, обвиняющей Китай в геноциде уйгуров. Во-первых, исследования Зенца. Во-вторых, радикальный антикоммунизм и консерватизм ряда американских политиков и их антикитайская направленность. В-третьих, информационная война против КНР, развязанная еще администрацией Дональда Трампа.



Антона Козлова поддержал французский писатель и общественный обозреватель Максим Вивас, выступивший с докладом "Причины антикитайской кампании, связанной с положением уйгуров в Синьцзяне". Он работал в Синьцзян-Уйгурском Автономном округе Китая (СУАР) в 2001 и 2018 годах, написал книгу об этом регионе Китая. Максим Вивас считает, что уйгуры в СУАР не подвергаются репрессиям, если они не состоят в сепаратистских и радикальных исламистских организациях. Уйгурам не чинят препятствия в получении образования на родном языке, в ношении национальных костюмов и развитии национальной культуры. По мнению писателя, причиной антикитайской кампании являются не нарушения прав человека в СУАР, а американо-китайское соперничество и стремление Вашингтона дестабилизировать КНР.



В докладе вице-президента Центра исследований Евразии, Вячеслава Валерьянова был затронут вопрос о деятельности Международного Альянса религиозных свобод (IRFA) как нового политический инструмента США, созданного Госдепартаментом США 5 февраля 2020 года. Недоумение, по словам докладчика, вызывает уже Декларация IRFA, в которой сказано: "альянс призван объединить высокопоставленных представителей правительств для обсуждения действий, которые их страны могут предпринять вместе для поощрения уважения свободы религии или убеждений и защиты членов религиозных меньшинств во всем мире". Это значит, что проблемой соблюдения религиозных свобод будут заниматься политические лидеры, а не религиозные организации. Отсюда, уже в первых заявлениях Госсекретаря США Майка Помпео присутствует подмена понятий и смешение светского и церковного права.



Вызывает сомнение и компетенция руководителя IRFA посла Сэма Браунбека в конфессиональных вопросах. Так, он потребовал наложить санкции на Китай за преследования религиозной организации "Фалуньгун". В то же время в США "Фалуньгун" зарегистрирован не как религиозное движение, а как "организация, занимающаяся оздоровительными практиками".



Докладчик напомнил, что на его прямые вопросы к заместителю Браунбека Полу Мюррею в диалоге на Берлинской конференции 26 ноября 2020 года о религиозной принадлежности Фалуньгун и политической направленности IRFA, он конкретных ответов не получил.



Большие сомнения вызывает и подбор членов IRFA. В каждом из ее государств-основателей существуют собственные проблемы с соблюдением религиозных свобод и прав человека. В Сенегале и Гамбии, по словам автора доклада, процветают торговля людьми, сексуальная эксплуатация детей, преследование христиан. В Колумбии религиозные противоречия решают вооруженным путем. В Косово уничтожается православие и процветает преследование сербов. У лидера европейской демократии Великобритании сохраняется дискриминация католиков, а в Польше наоборот дискриминация протестантов и православных.



Профессор Католического университета в Вандее Рафаэль Оклер выступила с докладом по теме "Сети исламской экспансии во Франции и их сговор с французскими политическими элитами". По мнению Р. Оклер, ответственность за экспансию исламского фундаментализма во Франции лежит не на мигрантах, а, прежде всего, на французских политических элитах с их эгоистичным и недальновидным поведением. Французское правительство более ста лет ограничивало деятельность римско-католической церкви, внедряя секуляризм (laicite). Образовавшимся духовным вакуумом воспользовались другие конфессии, в частности, ислам.



В стране действуют две крупные исламские организации: Союз мусульман Франции, близкий по своей идеологии к движению "Братья-мусульмане" и Французский Союз мусульманской веры, занимающийся повседневными делами исламской уммы в стране (мечети, пища халяль и т.д.). Французский профессор считает, что политические элиты ее страны поощряли экспансию ислама и создание мусульманских организаций. Например, Жан Пьер Шевенман, занимавший пост премьер-министра в середине 1990-х годов заявлял о необходимости создания французского ислама.



Опасность для национальной безопасности Франции со стороны исламских организаций, по убеждению докладчицы, состоит еще и в том, что они лоббируют интересы других государств. Прежде всего, тех, из которых приехали французские мусульмане: Алжира, Марокко, Турции. Также и монархий Персидского залива, так как львиная доля финансирования исламских организаций во Франции идет оттуда. На угрозы национальной безопасности Франции с этого направления обратили внимание представители французского генералитета, подписавшие недавно "письмо ста" к президенту республики. По мнению Рафаэль Оклер, "Французское правительство играет в очень опасную игру, когда под предлогом контроля над разными исламскими организациями и группами создает условия для их роста и экспансии".



Тревогой за национальную и религиозную идентичность Франции был пронизан и доклад доктора Католического университета, философа и социолога Александра Артамонова "Теория Ивана Бло об архитектуре человеческого сознания". Известный французский философ и политик Иван Бло является членом патриотического лобби, одним из лидеров католической партии Civitas. Он был одним из подписантов "Письма ста". Письмо ста было написано по инициативе отставных и действующих генералов французской армии и адмиралов французских военно-морских сил. В нем выражается беспокойство эскалацией терактов и столкновений на этнической и конфессиональной почве во Франции, а также тем, что страна теряет свою европейскую и христианскую идентичность. По мнению Ивана Бло, человеческая личность делится на три компонента: эмоциональный, рациональный и духовный. Недооценка или игнорирование одного из компонентов ведет к тяжелым последствиям. Проблемой Франции является то, что в ней на протяжении десятилетий игнорировался духовный фактор. В результате было создано общество потребления с духовным вакуумом, заполняемым всевозможными сектами и нетрадиционными, религиозными формами ислама.



Профессор Тайваньского университета, отец Кирилл Шкарбул прочитал доклад под названием "Религиозная политика властей Тайваня в контексте нового мирового порядка". Автор напомнил о том, что регламентация деятельности религиозных организаций на Тайване была довольно жесткой до начала процессов демократизации". Процессы демократизации на Тайване совпали с перестройкой в Советском Союзе. Их смысл заключался в появлении многопартийности и плюрализма и окончании диктатуры партии Гоминьдан. До этого власти Тайваня в противостоянии с КНР вели кампанию "китаизации". Они противопоставляли капитализм на острове - социализму в КНР. Изучение и культ Конфуция и Лао-цзы преследованию конфуцианства и даосизма в КНР при Мао Цзэ-Дуне. Одновременно на острове поощрялись религиозные организации, запрещенные в КНР, например, римско-католическая церковь. В 1990-е годы ситуация изменилась. Этот период стал временем расцвета сект. Сложно оценить численность новых религиозных движений на Тайване. По словам докладчика, у многих местных религиозных организаций нет постоянного духовенства и богослужений. В то же время властям Тайваня и крупным корпорациям удается держать деятельность этих религиозных и псевдорелигиозных организаций под контролем. Власти довольно жестко контролируют распределение земли для строительства храмов, с помощью налогов умело манипулируют благосостоянием сект. Новые религиозные движения вовлекаются в общенациональные проекты. Если они этого не делают, вокруг них создается система общественной обструкции. Таким образом, религиозная ситуация на Тайване служит моделью для религии в обществе постмодерна, где псевдодоуховные и псевдорелигиозные организации находятся под "мягким контролем" и выполняют задачи политических и бизнес-элит.



По-своему интересными и полезными были и выступления других докладчиков. Среди них можно выделить доклад "Религиозный фактор в современной геополитической борьбе" профессора СПбГУ, руководителя Центра восточных исследований этого университета Владимира Колотова. В нем он представил наглядную презентацию использования религиозного фактора для захвата стран без вторжения войск. Большой интерес также вызвали доклады советника посольства Республики Конго во Франции Жозефа Киндунду "Стигматизирующий и поляризующийся религиозный дискурс в современном мире", а также представителя Московской Духовной Академии (МДА) отца Серафима Петровского "Международная политическая деятельность Русской Православной Церкви".



Эпилогом конференции стал развернутый доклад заведующего отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова о подлинных целях деятельности "Альянса"- борьбе с за легализацию нацистской организации "ПЦУ" и деятельности против Русской Православной Церкви, России и Китая.



История взаимоотношений Константинопольского Патриархата и США является примером рейдерского захвата религиозной организации с целью его не только подчинения внешнеполитическим интересам США, но и изменения собственно религиозной доктрины этой конфессии во имя этого подчинения.



Автор напомнил, что в 1947 году новый Константинопольский Патриарх Афинагор (Спиру) был доставлен в Стамбул на личном самолете Президента США Гарри Трумэна в качестве символа "холодной войны" с Русской Православной Церковью. Его предшественник патриарх Максим с подачи США был низложен и объявлен умалишенным.



В полной мере подчинение Константинопольского Патриархата США стало явным после расчленения Исторической России в 1991 году. Репетицией вторжения на исконную каноническую территорию Русской Церкви - Киевскую Русь, место ее духовной Родины, стало вторжение в Эстонию.



А с 2000 года, когда была направлена первая делегация Константинопольского Патриархата в поддержку раскольнических группировок на Украине, началась тщательная подготовка религиозно- политической агрессии США и Константинопольского Патриархата на Украину, которая и была осуществлена в 2018 м году, когда Константинопольский Патриархат создал так называемую "Православную Церковь Украины". Это создание ознаменовалось и полным антирелигиозным, антиправославным перерождением Константинопольского Патриархата. Специально под вторжение на Украину, глава Аамериканской архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископ Эльпидифор сфабриковал новую и не имеющую отношение к православному вероучению доктрину о Константинопольском патриархе как "первом без равных" в Православии, где все остальные Церкви подчинены ему, а в качестве "митрополитов" и "епископов" "ПЦУ" Константинопольским Патриархатом были признаны лица, не имеющие преемства рукоположений от апостолов, следовательно, не имеющие священного сана, такие, как глава "ПЦУ" Сергей Думенко, именующий себя "митрополитом Епифанием". А многие "епископы" "ПЦУ" "рукоположены" Викентием Чекалиным, ныне отбывающим срок в австралийской тюрьме за гомосексуальную педофилию. Всей спецоперацией по созданию "ПЦУ", предоставлением ей Константинопольским Патриархатом "Томосом" руководил Госсекретарь США Майкл Помпео. Он несет полноту ответственности за массовые захваты храмов и принятий законов, направленных против доминирующей конфессии Украины - Украинской Православной Церкви, согласно которым она должна сменить название и перерегистрироваться как "иностранная конфессия", а ее храмы должны передаваться "ПЦУ" на оснований заявления любой группы нацистов , заявившей себя "параллельной общиной", претендующей на тот или иной храм , так как в январе 2019 года он прибыл в Киев с инспекцией деятельности созданной им "ПЦУ", провел с ее руководителем Думенко больше времени, чем с Президентом Зеленским и направлял Думенко на вторжение в Белоруссию, ради чего перед Киевом посетил Минск.



Перед визитом в Киев Помпео и "посол США по религиозной свободе" Сэмуэль Браунбек создают "Международный альянс за религиозную свободу", который занят только продвижением "ПЦУ" и борьбой с Россией и Китаем. Браунбек объехал глав многих Поместных Церквей с целью заставить их признать "ПЦУ" Православной Церковью.



Посол США в Греции Пайетт, Помпео, Браунбек "проводили работу" с многими иерархами Элладской Православной Церкви и Александрийским Патриархом Феодором Вторым, Кипрским архиепископом Хризостомом, как утверждают источники, шантажировали их "компроматом" с целью заставить их признать "ПЦУ".



Об итогах деятельности "Альянса " со времени его создания можно составить некоторые выводу. Это не только безудержное лоббирование "ПЦУ" и вмешательства в дела Поместных Православных Церквей с этой целью, но и фактическое соучастие в кампании по разгрому христианских консервативных ценностей в самих США



2020-ый год должен был стать для "Альянса за религиозные свободы" годом защиты религиозных свобод в США, потому что он стал испытанием ценностей для этого государства. Лево-радикальные протесты, погромы, бесчинства под флагом BLM стали вызовом для ценностей протестантской Америки. Мы удивляемся тому, что "Альянс" не вступился за гонимые УПЦ и СПЦ в Черногории, но он поддержал крики о помощи лидеров христианской Америки.



Глобалистские политические силы, важнейшим основанием идеологии которых является дехристианизация общественно - политической жизни, приобрели в 2020м году конкретные общественно-политические формы и институты, авангардом которых стало движение "Black lifes matter", формальным поводом к манифестациям которого, вылившихся в погромы целых штатов США, стало убийство полицейским наркомана и уголовника Д. Флойда. По причине того, что он был афроамериканцем, это стало поводом для организации массовой лево - радикальной кампании, официальными лозунгами которой были борьба с расизмом, а фактическими - борьба с ценностями христианской государственности, христианской свободы. Здесь можно провести параллели с "Альянсом", формальными лозунгами которого являются правильные слова о религиозной свободе, а фактически он стал средством борьбы с Русской и другим консервативными Православными Церквями, консеравативными христианскими институциями и государствами, такими как Россия и Китай, проводящими независимую и суверенную внутреннюю и внешнюю политику.



Об антихристианской природе BLM свидетельствуют многие христианские консервативные лидеры США.



"Американский Пастор и основатель международного христианского служения Ex Ministries - Крейг Льюис, искренне попросил прихожан своей церкви и последователей в интернете, прекратить поддерживать движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны") - неструктурированный протест против расового неравенства.



"Если вы верующий, рожденный свыше, вы не можете быть связаны с BLM ("Жизни черных важны") каким-либо образом. Не нужно поддерживать, принимать участие и продвигать это движения в целях мира во всем мире. Недавно я проходил мимо церквей и видел там везде знаки BLM. Кто-то вообще не молится. У кого-то нет отношений с Господом, о которых я читаю в слове", - поделился Льюис, пастор Совета верующих Адаманта в Гранд-Прери, штат Техас, в понедельник в прямом эфире Facebook.



- "Послушайте, люди, держитесь подальше от этого движения BLM, оно манипулирует вашими эмоциями и порождает хаос в городах, семьях и церквях. Это движение кажется безобидным, но проникает в ваши эмоции, которые заставляют вас видеть вещи, которые не являются правдой. Они показывают вам в средствах массовой информации то, что не соответствует действительности. Они лжесвидетельствуют. Они провоцируют вас на злость, чтобы просто увести от Бога и его ценностей", - сказал он…



Ранее этим летом Джей Ди Гриар, президент Южной баптистской конвенции, представил движение "Жизни Чернокожих имеют Значение" как проблему Евангелия, осудив организацию "Black Lives Matter", основанную Патриссой Каллорс, Алисией Гарзой и Опал Томети в 2013 году. Организация "Black Lives Matter" дала начало этому движению.



"Жизнь черных имеет значение", - сказал Грир, признав расистское прошлое SBC после продолжающихся гражданских волнений на фоне расового неравенства после смерти Джорджа Флойда.



"Я понимаю, что движение и веб-сайт были захвачены некоторыми политическими деятелями, чье мировоззрение и политические предписания сильно расходились бы с моими собственными, но это не означает, что чувства, стоящие за этим, неверны. Я не ассоциирую себя с организацией "Black Lives Matter", - сказал Гриар



В дополнение к борьбе за расовое равенство организация Black Lives Matter заявляет, что ее цели заключаются в том, чтобы "разрушить предписанную Западом структуру нуклеарной семьи" и "демонтировать привилегии цисгендеров" (люди, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом).



"Нельзя отдельно рассматривать основателей, движение и их цели. Оно было создано, чтобы увести вас от Бога в поклонение предкам, поклонение цвету. Все то, о чем предупреждал нас Бог в Своем Слове, они делают. Это антихристианское, антибожеское движение, и все же церковные люди принимают его. Их планы прямо перед нашими глазами. Это позор, что так много церквей, особенно пасторов, которые должны вести народ Божий, ведут их прямо в это колдовское лесбийское демоническое движение под названием Black Lives Matter", - сказал Льюс Крейг.



Он также предположил, что различие, проводимое между движением "Черные жизни имеют значение" и организацией, является всего лишь уловкой, чтобы заручиться поддержкой организации.



(Автор статьи - Леонардо Блэр, репортер Christian Post Follow).



Консервативные христиане Европы осудили BLM, но "Альянс"- нет.



Государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии по делам преследуемых христиан заявил, что движение Black Lives Matter является антихристианским и выражает позицию крайне левых взглядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал венгерского правительства About Hungary.



Венгерский чиновник отметил, что за прошедшую неделю протестующие подожгли в США пять церквей, одна из которых была полностью сожжена.



"В западном мире также начались очень тревожные процессы, и мы видим, что оппозиция христианству, особенно интеллектуальная оппозиция, превращается во все более насильственные действия", - приводит агентство слова венгерского чиновника.



Представитель Либерально-демократической партии и окружной советник Южного Оксфордшира (Англия) Александрина Кантор в Twitter заметила: "Похоже, что Оксфордское отделение Black Lives Matter считает антисемитизм приемлемым способом борьбы с расизмом. Какое разочарование!" Реплика была вызвана публикацией активистами в соцсети работы "Свобода для человечества". Граффити создано художником Каленом Окерманом, известным как Mear One, в 2012 году и изображает бизнесменов и банкиров, которые сидят за настольной игрой "Монополия" и считают деньги. Игровое поле помещено на согнутые человеческие фигуры, представляющие угнетенные массы. Когда только настенный рисунок появился, жители лондонского Ист-Энда заявили, что изображение является антисемитским, поскольку "образы банкиров увековечивают антисемитскую пропаганду о заговорщическом доминировании евреев в финансовых и политических институтах". После этого граффити убрали со стены здания. Оксфордское отделение Black Lives Matter также удалило фотографию картины из своего сообщения и извинилось. "Мы понимаем, что недавно на одном из наших мероприятий использовался антисемитский образ. Это нас глубоко беспокоит, и человек, который использовал изображение, глубоко сожалеет", - заявили представители движения.



Ранее, 27 июня, активисты в США напали и избили палками католиков, которые собрались на молитву, чтобы защитить памятник канонизированному королю Людовику IX в Форест-парке г. Сент-Луис (шт. Миссури). Зачинщиком этой акции стал политический активист Умар Ли, который опубликовал в своем Twitter призыв прийти к памятнику, чтобы "остановить ненависть и расизм в Форест-парке". Он назвал собравшихся на молитву святому "белыми националистами" и "сторонниками Трампа". Свою ненависть к статуе Ли пояснил в петиции, которую опубликовал в сети незадолго до демарша. "Для тех, кто не был знаком с королем Людовиком IX: он был бешеным антисемитом, ставшим инициатором многих гонений на еврейский народ. Спустя столетия нацистская Германия получила вдохновение и идеи от Людовика IX, когда они начали кампанию убийственного геноцида против еврейского народа. Людовик IX также был яростным исламофобом и руководил убийственным Крестовым походом против мусульман, что в конечном итоге стоило ему жизни. В Сент-Луисе есть большие и яркие еврейская и мусульманская общины, и тем, кто является частью этих религиозных общин, некомфортно жить в городе, названном в честь человека, виновного в убийствах их единоверцев". Оппоненты Умара Ли многозначительно указывают на его принадлежность к исламу и этим объясняют его агрессию против христиан. В тот же день в Вашингтоне хулиганы избили пожилого католического священника, опознав его по рясе.



IRFA не защитила католиков от этого нападения.



Активисты BLM также предложили разрушить статую императору Константину, расположенную рядом с Йоркским кафедральным собором. Сам монумент был назван примером "прославления рабства", поскольку, несмотря на то что Константин "поддерживал христианство", он "стоял во главе рабовладельческой империи и не боролся против рабства". Отделение BLM в г. Ситка на Аляске заявило о необходимости сноса памятника Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке в начале XIX века. Активисты уверены, что расположенная в центре города статуя "оскорбляет чувства представителей коренных народов Аляски", так как Баранов насильно заставлял аборигенов принимать православие. На деятельность организации отреагировали в РПЦ. "То, что весь этот BLM приобретает целенаправленно антихристианский и антицивилизационный характер, становится все более очевидным. Какая там борьба за попранные права? Борьба за то, кто является главным в человечестве. Тот, кто держит дубину независимо от цвета кожи? Или тот, кто оперирует мозгами и не просто чтит, а применяет в жизни ради будущего наследие предков?" - написал в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).



Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).



Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии, может "подвергнуться деконструкции из-за "прославления рабства".



Одновременно, в середе католиков США заявила о себе консервативная оппозиция Папе Бергольо, вместе с Константинопольским Патриархатом Варфоломеем поддерживающим ключевые антихристианские политические и цивилизационные тренды. Папа Франциск по сути поддержал эскалацию лево - радикальных лозунгов, а Патриарх Варфоломей - идем Гретты Тумберг. Православный епископ, коренной парижанин Савва (Тутунов) привел в сентябре 2020-го года следующие факты:



"Три месяца назад к BLM присоединилось руководство греческой Архиепископии в Америке. Но речь шла скорее о декларации, о политическом выступлении иерарха. Американские иезуиты пошли дальше и интегрировали BLM в богослужение, провозглашая клятвы (анафемы?) против "белых привилегий".



Это даже уже не конформизм. С учетом того, что BLM превратилось в борьбу против христианской цивилизации, - это предательство. Отступничество."



И это вызвало сильную христианскую консервативную реакцию в традиционных христианских кругах.



Опубликован программный текст Папского нунция при Папе Бенедикте 16м Карло Вигано о "глубинном государстве и глубинной Церкви" против "глубинной Церкви", то есть католического и "православного" фанариотского либерализма:



В письме от 7 июня 2020-го года, на имя президента Трампа, Вигано пишет, что врагом являются "дети тьмы", которых мы легко можем отождествить с "Глубинным государством".



Архиепископ указал, что "пандемия коронавируса" в будущем, вероятно, будет рассматриваться как "колоссальная операция социальной инженерии".



"Мы также узнаем, что беспорядки в эти дни были спровоцированы теми, кто, видя, что пандемия неизбежно сходит на нет и что социальная тревога ослабевает, обязательно должны были спровоцировать гражданские беспорядки, поскольку за ними последуют репрессии которые, хотя и являются законным, могут быть осуждены как неоправданная агрессия против населения", - написал Вигано.



Архиепископ утверждал, что "то же самое происходит и в Европе, совершенно синхронно".



В своем письме Вигано сказал, что эти нападения были "частью организованного нарративного повествования, которое направлено не на борьбу с расизмом и установление общественного порядка, а на обострение диспозиций; не для того, чтобы добиться справедливости, а чтобы узаконить насилие и преступность; не для того, чтобы служить правде, а в пользу одной политической фракции".



Не упоминая Григория по имени, Вигано подразумевал, что он "был на стороне противника".



"Они подчиняются "Глубинному государству", глобализму, согласованному мышлению, "Новому мировому порядку", который они все чаще призывают во имя универсального братства, в котором нет ничего христианского, которое восхваляет масонские идеалы тех, кто хочет господствовать над миром, изгоняя Бога из городов, из школ, из семей и, возможно, даже из церквей ", - сказал Вигано.



Вигано завершил свое письмо словами: "Объединившись против невидимого врага всего человечества, я благословляю вас и первую леди, любимую американскую нацию и всех мужчин и женщин доброй воли".



Поддержал ли "Альянс" Карло Вигано и других сторонников христианских традиционных ценностей в США, особенно после выделения летом 2020-го года Д.Трампом , в период погромной активности противников христианских ценностей 50 миллиардов долларов "На религиозную свободу" ?



Нет. Руководитель "Алььнса" Майкл Помпео занимался политическим лоббированием стронника BLM, а именно Главы Греческой архиепископии в США Константинопольского Патриархата митрополита Эльпидофора, который принял участие в марше BLM в Лос-Анжелесе, выступил в поддержку Джо Байдена и принял участие в конвенте Демократической Партии США, что возмутило даже американских греков: "Православные греки возмутились участием главы Американской архиепископии Константинополя архиепископа Элпидофора в акции в поддержку движения Black Lives Matter, в том числе по причине его пассивности в защите интересов собственных верующих во время пандемии, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда…"Недавняя инициатива главы Американской архиепископии Фанара архиепископа Элпидофора (Ламбриниадиса) поучаствовать в мирной акции в поддержку движения Black Lives Matter возмутила множество пользователей соцсети Facebook, среди которых оказались православные греки", - написал в Легойда в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что в комментариях под публикацией фанарского иерарха пользователи охарактеризовали его "политическим зазывалой" и "священнослужителем, способствующим гражданскому кризису в Америке", а его действия - "позором для православного лидера". Сам архиепископ Элпидофор заявил, что его участие в акции было вызвано чувством "морального долга" и обязанностью "поддерживать святость каждого человека".



Следует отметить, что православный фактор в США не является маргинальным и он весьма весом. В православной Америке есть свои аналоги Карло Вигано в лице Поместной Православной Церкви в Америке во главе с митрополитом Тихоном (Моллардом), паству которой составляют коренные американцы, но благодаря ангажированной политике Помпео и "Альянса" по свидетельству ее епископа Вениамина ПЦА отсечена от американского государства, а также дислоцирующейся в Нью-Йорке Русской Зарубежной Церкви, которые и представляют Американское Православие. Вместе у них паствы больше, чем у Элпидофора так как они ведут активную миссию среди традиционных американцев , против которых борется BLM.



Более того, именно в Русской Зарубежной Церкви появился "православный Вигано" - отец Иосиф Глисон, который отлучил от Церкви BLM ( имеются ввиду "православных" участники этого движения, включая Элпидофора, юрисдикцию которого Глисон покинул как, по классификации Вигано, "отделившуюся от Истины глубинную церковь") как антихристианскую секту, пропагандирующую гомосексуализм.



Если силы , отстаивающие христианские основы американского общества, не консолидируются, вполне реальным станет реализация негативного сценария развития ситуации дехристианизации общества .Реальность такого негативного развития ситуации наглядно показали события 2020 го года.



В 2021 м году альянс Константинопольского Патриархата и США еще более укрепился в результате прихода к власти Джо Байдена, не стесняющегося своих антихристианских глобалистских взглядов. BLM стало властью.



Новый Госсекретарь США Блинкен гораздо более радикально, чем Помпео, стал уничтожать Украинскую Православную Церковь. 7 мая Блинкен в Киеве встретился с Думенко и обещал всестороннюю поддержку в становлении "фейк - церкви"- "ПЦУ".



Теперь следует ожидать принятия новых антицерковных законопроектов "О коллаборантах" и "пропаганде русского мира" ( в случае принятия которого на 13 лет будут сажать за цитирование древни х киевских летописей , утверждающих принадлежность Киева к русскому миру) и реализации старых, новой волны захватов храмов.



Предваряя ее, их идеолог униат Юраш, глава религиозного управления при Кабмине, дал интервью, в котором заявил, что священники и миряне УПЦ сами одеваются в нацистов, сами себя избивают, калечат, сами захватывают свои храмы и передают их Думенко.



Эти высказывания являются клиникой, но подобного рода "клиника" является властью в Вашингтоне и его колонии в Киеве.



Блинкен заверил Думенко в поддержке захватов храмов УПЦ "параллельными общинами" нацистов, переименования УПЦ и последствия не заставили себя ждать. 9 мая "митрополит" Луцкий "ПЦУ" Михаил Зинкевич объявил нацистских оккупантов "освободителями Украины". К этой нацистской пропаганде присоединился другой "иерарх" "ПЦУ" Евстратий Зоря , назвавший День Победы выдумкой Путина. А ране "ПЦУ" "освятила под Полтавой памятник нацисту Юрию Липе:



""Архиепископ" ПЦУ освятил мемориальную доску в честь человека, который считал, что Украину "необходимо очистить от шести миллионов московитов".



11 октября 2020 года "архиепископ" Полтавский и Кременчугский ПЦУ Валентин (Феодор) Бубнюк освятил мемориальную доску в честь одного из идеологов украинского нацизма, сообщает издание "Полтавщина".



Сельский совет села Мачухи, расположенного недалеко от Полтавы, и местный краеведческий музей при участии Северо-Восточного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти (УИНП) организовали всеукраинскую научную конференцию для изучения "творческого наследия" Ивана и Юрия Лип и открыли им мемориальную доску.



Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook написал, что Юрий Липа - "основатель украинского расизма".



Например, Юрий Липа в статье "Геополитические ориентиры новой Украины" заявил, что "в первую очередь необходимо очистить Украину от шести миллионов московитов, которые являются ее паразитами".



Также, по мнению Липы, для сохранения чистоты украинской расы необходимо создавать "половые суды и трибуналы", а "300 яйцеклеток каждой украинки и 1500 эякуляций каждого украинца, - это такое же сокровище для государства, как залежи железа, угля или нефти".



Кроме того, Липа считал украинскую расу главной на Земле: "Самые важные достижения человечества произрастали и будут произрастать в украинской расе".



Эдуард Долинский напомнил, что среди "творческого наследия" Липы есть и такие строчки: "Идут ряды, гремят ряды и купаются в крови, закаляются в огне. Огонь и кровь, жизнь и воля, или смерть пылают в их груди… Слышишь крик - Зиг хайль! Хайль! Зиг хайль!".



10 мая около 6:00 утра в селе Заболотье, Владимирецкого района Ровенской области, сторонники ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.



В непосредственном захвате храма участвовали представители "муниципальной варты" из города Вараш и два районных депутата - Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк.



На видео видно, что сторонников ПЦУ около храма не больше 10-12 человек. Верующие УПЦ иронизируют, что эти люди называют себя большинством общины.



В ответ на петицию более чем миллиона верных УПЦ, требующих от Зеленского отменить антиправовой закон о переименовании УПЦ чиновники Офиса Зеленского цинично ответили, что Президент Украины придерживается этого закона, а глава наиболее проникнутой нацизмом униатской конфессии, УГКЦ, Святослав Шевчук заявил о том, что "Зеленский повернулся к ним лицом"



Зеленский "отплатил благодарностью" верным УПЦ, благодаря голосам которых он пришел к власти, с особым цинизмом, на День Победы.



Это первые последствия визита Блинкена.



Ответ только один - объявление УПЦ недоверия Зеленскому и массовое гражданское неповиновение:



Одновременно, Вашингтон и Константинопольский Патриархат осуществляют репрессии против тех Православных Церквей, которые не желают им подчиняться.



Чехия под руководством глобалистских проамериканских властей властей стала самой безбожной, атеизированной страной Европы, где количество людей, отрекшихся от Бога, растет в геометрической прогрессии.. Единственная растущая конфессия - это Православная Церковь Чешских. Земель и Словакии, костяк которой составляют последователи гуситов, перешедших в Православие, во главе с причисленным к лику святых архиепископом Гораздом (Павликом) и карпатороссы, проживающие в восточной Словакии на Пряшевской Руси, Первоиерархом Церкви Чешских Земель и Словакии является русин митрополит Ростислав (Гонт).



Православная Церковь Чешских Земель и Словакии получила законную автокефалию от Русской Церкви 70 лет назад, это юбилей будет праздноваться в ноябре. Православная Церковь Чешских Земель и Словакии не имеет никакого отношения к Константинопольскому Патриархату, гуситы, принявшие Православие, были русофилами, а Пряшевская и вся Подкарпатская Русь составляла автономную Карпаторусскую Православную Церковь Сербского Патриархата, которая в 1947 году во главе с духовным дилером карпатороссов святым архимандритом Алексием (Кабалюком) воссоединилась с Русской Православной Церковью.



Но Константинопольский Патриархат, начиная с 1920 х годов, пытается подчинить православных Чехии и Словакии себе.



Расправы оккупационных чешских властей над православным священником о. Иоанном Гадравой, который арестован только за то, что говорил правду о русском Донбассе и ему за исповедничество грозит 20 лет тюрьмы - это не только религиозно - политическая расправа над чешским священником - русофилом, но и над всей Поместной Церковью Чешских Земель и Словакии, автокефалию которой от Русской Церкви ересиарх Варфоломей не признает, это показательная расправа над всеми Поместными Православными Церкви, котрые посмеют не послушаться Варфоломея и не признать "ПЦУ".



Поэтому долг каждого православного христианина довести правду о расправе над о. Иоанном Гадравой и над всей Православной Церковью Чешских Земель и Словакии до всего мира.



Апофеозом уничтожения Украинской Православной Церкви должен стать визит Патриарха Варфоломея 24 августа 2021 года на тридцатилетие независимости Украины, под который и осуществляются вышеотмеченные репрессивные действия.



Но эти репрессии приведут к обратному эффекту- миллионы верующих УПЦ не позволят захватить святыни и запретить Церковь, они повторят подвиг православных Черногории, своими активными сплоченными действиями остановившись аналогичную попытку проамериканского режима Джукановича уничтожить Православную Церковь и отодвинули Джукановича от власти.



Одновременно следует отметить, что США в лице Блинкена наращивают антикитайскую риторику по вопросам Гонконга, Уйгурского района и Тайваня, фактически это призывы к расчленению Китая и отказе в праве разделенного китайского народа на воссоединение ведь на Тайване живут китайцы и их право на воссоединение с Китаем бесспорно. Логично, что США, защищая "самостийность и незалежность" Тайваня, будут фабриковать, по украинским лекалам тайваньские "нацию и мову". Константинопольский Патриархат вовсю задействован в этом де, его Гонконгский митрополит Нектарий вместе с римо - католиками не только активно поддержал "Майдан" в Гонконге, но и "отлучил от Церкви" всех священников Китайской Автономной Церкви Московского Патриархата как самой лояльной Китаю религиозной конфессии.



Этой информацией я хотел бы предупредить китайских товарищей об опасности фабрикации США "тайваньской нации" по образцу "украинской" и ожидать их встречного понимания того, что разделенный русский народ Великой, Малой и Белой России имеет право на воссоединение, а "украинство" и "змагарство" являются "великой ложью нашего времени".



Исходя из этих фактов, сама идея "украинской автокефалии" является ложной, а китайской - нет . Православные русские считают Китай великой цивилизацией, достойной своей Поместной Православной Церкви, но , чтобы ее создать, нужно зажечь "зеленый свет" Китайской Автономной Церкви Московского Патриархата для подготовки китайских национальных кадров духовенства и обратить внимание китайского руководства на опасность такого инструмента безбожного антихристианского американского империализма, как Константинопольский Патриархат.



"Альянс" против Китая.



IRFA против религиозной свободы. Россия и Китая - жертвы колониальной политики США в религиозном вопросе.



В 2020-м году Китай начал познавать то, что в предшествующие годы сполна познала на себе Россия. А именно - как экономические, так и политические и мировоззренческие санкции США, для введения которых США и придумывают или создают поводы и инструменты типа, рассматриваемого нами "Альянса религиозных свобод".



Поводом для обвинений Китая в нарушении религиозных свобод стало требование китайских властей вывешивать национальный флаг у молитвенных зданий религиозных общин и исполнять в них национальный гимн Китая. Для нас, православных христиан, здесь никаких проблем нет - национальные флаги вывешиваются в большинстве православных общин в государствах их расположения, в национальном гимне Китая нет никаких слов против Бога и Церкви, соответственно, исполнение гимна Китая не смущает совесть христианина.



Поэтому проблему из этих требований создают те религиозные организации, которые настроены непатриотично по отношению к этому государству. У Русской Православной Церкви есть опыт примирения с государственной властью, которая осуществляла политику гонений по отношению к Церкви. Речь идет о "Декларации митрополита Сергия" 1926 года, в которой Русская Церковь сказала государству "Ваши радости - наши радости, Ваши победы - наши победы", которая дала свои плоды в Великую Отечественную Войну, когда такое примирение Церкви и государства действительно произошло.



Современное китайское государство находится в стадии формирования своей религиозной политики и опыт находящейся по санкциями России ему важен потому что антикитайские декларации IRFA свидетельствуют о том, что религиозный фактор будет активно применяться США в противостоянии с Китаем про тем же лекалам, как он применялся и применяется против России.



Антироссийские законодательные акты США также направлены против Китая.



В 1959 году Конгрессом США единогласно был принят "Закон о порабощенных нациях (PL 86-90)". Его текст был написан главой "Украино-американского комитета" Львом Добрянским. Этот "закон о расчленении России" также является и "законом о расчленении Китая" и характеризует те методы действий против Китая, в том числе и в национально - религиозной сфере, которые США активно используют против России. Закон утверждает, что все народы России (включая некие "Казакию (Ростовская оболасть, Краснодарский и Ставропольский края" и "Идель (Волга)-Урал"), а также Китай и Тибет, порабощены "русским коммунизмом"; их борьбу против русских и за независимость от России (соответственно, Тибета - от Китая) США официально обязались поддерживать. Этот закон подписан президентом Д. Эйзенхауэром 17.07. 1959 года.



Если Украинская Греко - Католическая Церковь и Константинопольский патриархат стали ключевыми акторами в проекте "трансформации сознания" украинцев, фабрикации и привития им новой антирусской "негативной идентичности", то с целью аналогичного "переформатирования идентичности " в азиатской части России" в 1990 е годы там активно использовались "неохаризматические" секты, имевшие на Сахалине даже собственный флот с целью вытеснения Русской Православной Церкви и формирования неправославной, проамериканской "идентичности" русских, проживающих в азиатской части России.



Одновременно с помощью салафитских радикалов был создан террористический анклав в Чечне, взрывалась Средняя Азия и в полном соответствии с "Законом о порабощенных нациях" - предпринимались и предпринимаются попытки дестабилизировать российское Поволжье (В этом Законе "Идель" (Волга" и Урал прописаны как ключевые точки развала России).



Поэтому нам понятна настороженность властей Китая попытками распространить в их государстве неопротестантские секты и педалировать уйгурский вопрос, попытки создать там "Уйгурскую Ичкерию" - сепаратистский террористический анклав. Важно напомнить о том, что актуализация тибетского сепаратизма с помощью религиозного буддистского фактора прямо прописана в "Законе о порабощенных нациях" и, вероятно, будет, как и насаждение "неохаризматических колониальных сект" и радикальных салафитских группировок, ключевым фактором деятельности "Альянса религиозных свобод" В связи с этим хотелось бы вновь обратить внимание на авторство львовского униата (активиста УГКЦ), сопредседателя "Украино - американского комитета" Льва Добрянского в написании текста PL 86- 90 и, в связи с этим, системообразующей роли УГКЦ и современного Константинопольского Патриархата в активной попытке переформатирования традиционно русской идентичности исторической юго-западной Руси (выпускники Киево-Могилянской Академии кодифицировали русский литературный язык и стали идеологами Российской Империи так как были убежденными носителями русского национального самосознания) в "украинско-антирусскую" в контексте Китая так как мы наблюдаем лихорадочные попытки создания по этим "отдельной гонконгской идентичности", проведения "фейковых" соцопросов, согласно которым молодежь Гонконга, якобы, идентифицирует себя "гонконгцами", а не китайцами. Если такая работа по созданию "гонконгской нации" уже активно ведется теми, кто стоит за беспорядками в Гонконге, то очевидно, такая же работа по трансформации Тайваня в "антикитайский Китай " по образцу исторической Руси, превращаемой в "антирусскую Украину", такие же попытки формирования сепаратистских " негативных идентичностей" на основе местных внутрикитайских этнолингвистических особенностей будут предприниматься и в Южном Китае, и в Северном по лекалам создания "манчжурской нации" японскими оккупантами в 1930 е годы.



В связи с этим следует обратить внимания на тот факт, что, аналогично УГКЦ и "ПЦУ Константинопольского патриархата", духовенство и актив Римо- католической церкви и Гонконгской митрополии Константинопольского Патриархата приняли самое активное участие в беспорядках в Гонконге.



В ситуации параллелизма попыток использования религиозного вопроса и национального вопроса в антироссийской и антикитайской политике русское и китайское экспертные сообщества должны координировать свои действий по отражению общей угрозы, идентифицировать себя как разделенные народы и поддерживать волю друг друга к национальному воссоединению и гармоничному развитию в противовес американским "новому мировому порядку" и "цветным революциям" с использованием национально - религиозной компоненты, откровенно колониальной антироссийской и антикитайской политике США. Мы, православные русские, считаем Китай единым и неделимым, выступаем против гонконгского и любого другого внутрикитайского сепаратизма и выступаем за воссоединение Тайваня и континентального Китая и ждем от патриотов Китая взаимопонимания не только в вопросе воссоединения Крыма с Россией, но и важности строительства Союзного Государства России и Белоруссии как двух частей исторической Руси, и недопущения реализации проекта Украины как антиРоссии.



В связи с этим мы хотели бы, чтобы в Китае знали о проблеме гонений на законную Украинскую Православную Церковь так как, исходя из вышесказанного, это и угроза Китаю, особенно в контексте активизации соучастников гонений на УПЦ из "Альянса религиозной свободы".



Исходя из неизбежности активизации диалога руководства Китая с религиозными сообществами, в том числе христианскими, особенно в связи с попытками использовать религиозный фактор против Китая, важно констатировать следующие факты:



- рост религиозного фактора как в российском, так и китайском обществе является неизбежным и попытки сдерживать его и, тем более, запрещать, являются контрпродуктивными.



- в этой ситуации российский опыт отделения традиционных религий, с которыми ведется диалог, от нетрадиционных и деструктивных сект, на наш взгляд, может быть применим в Китае.



- разного рода "христианские" неохаризматические и подобные секты не могут считаться традиционными религиями ни в Китае, ни в Росии



- исходя из вышеизложенного, особенно в контексте перенесения на китайскую почву отработанной на Украине технологии религиозного и национального раскола, ключевой роли в этом расколе УГКЦ, являющейся филиалом РКЦ и контролирумого США Константинопольского Патриархата и их активного участия на стороне гонгконского "майдана", ни Ватикан, ни Константинопольский Патриархат не могут считаться надежным партнером Китае в диалоге с религиозными сообществами.



-исходя из вышесказанного, таким партнером может быть Русская Православная Церковь, точнее, пока находящаяся в ее юрисдикции Китайская Автономная Церковь Московского Патриархата.



Русская Православная Церковь и входящая на данный момент в ее юрисдикцию Китайская Автономная Православная Церковь являются самыми лояльными Китаю религиозными организациями, что является особенно важным в контексте укрепления доверия между Россией и Китаем. Они не стремятся к русификации православного христианства в Китае так как глубоко чтят великую китайскую культуру, о чем свидетельствует деятельность Китайского Патриаршего Подворья в Москве по китаизации православного наследия. Для того, чтобы подготовить трансформацию Китайской Автономной Церкви в полностью самостоятельную, автокефальную, необходима помощь Китайского государства в подготовке национальных кадров священнослужителей, что является предметом диалога Китайского государства и Русской Православной Церкви.



В контексте тем данного сборника следует заранее и принципиально оговорить разницу между религиозной ситуацией в Китае и на Украине. Россия, Украина и Беларусь происходят из одного, русского цивилизационного корня, поэтому еще более, чем сейчас, отделение Украинской Православной Церкви, итак имеющей широкую автономию, от Русской, является злом и победой наших цивилизационных противников.



Китай же является самостоятельной цивилизацией и сближается с Россией как равная ей великая цивилизацией, поэтому роль Русской Церкви как основательницы православного христианства в Китае сводится к подготовке китайских патриотических кадров, которые и обеспечат полную независимость Китайской Церкви.



Еще одним сторонником цивилизационного диалога России и Китая был выдающийся православный философ Алексей Хомяков. Его наследие , убежден, будет полезно всем стронникам мирного и гармоничного религиозного, цивилизационного и национального диалога во всем мире. Он считал, что глубокие философские и богословские основы культур Китая и России-это основа строительства гармоничного мира. Хомяков открыл Конфуция России, рассказал о комплиментарности основных конфуцианских идей православному мировоззрению. В своей работе "Китай. Его процветанiе. Лао-тсеу, Конфуцiй"( Год издания:1904 Количество страниц: с. 176 - 189, 6 ой том полного собрания сочинений А.С. Хомякова) Хомяков не просто открывает Лал-Цзы и Конфуция русскому миру, но и называет Конфуция "Исполином телом и духом…полным детской верой во всесильность закона над душой человека" ( это констатация близости Конфуция к постижению императива духовного над душевным, он еще не знает Богочеловека Христа, но признает необходимость Божественного руководства душей, называя ,сводя это руководство к закону, что на языке православного богословия называется согласованием воли человеческой воле Божией, КФ). Хомяков далее так характеризует Конфуция: "…полный глубокой поэзии… бескорыстный и бесстрашный труженик общества…идеал всех гражданских добродетелей…мыслитель, обнявший полноту человеческого знания…лицо величавое по преобладанию одной великой идеи…вот Китай в его лучшем и совершеннейшем проявлении. Едва ли какая-нибудь другая страна имела прекраснейшего представителя.



Конфуций жил, верил и страдал Китаю. При его покорности внешнему, безосновному закону недостает сознания внутреннего закона любви. Благословенна та страна, которой суждено будет открыть ему этот источник всякого человеческого блага. Англия, вместо просвещения, доставляет Китайцам опиум"



Помимо Русской Православной Церкви, партнерами Китая в упреждении попыток оппонентов разыграть уйгурскую и тибетскую религиозную и национальную карту могут быть российские патриотические исламские и буддистские организации, объединившиеся с Русской Православной Церковью в Межрелигиозный Совет России с целью противодействия экстремизму.



Безусловно, к подобному диалогу должны быть привлечены традиционные религиозные конфессии многих других стран, выступающие против использования религии в разрушительных целях. Источник - ЦентрАзия

