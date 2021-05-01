|Скончался кыргызский журналист и политик (экс-депутат парламента) Алишер Мамасалиев
16:56 27.05.2021
Кыргызские СМИ сообщают, что в результате тяжелой длительной болезни сегодня скончался журналист и политик
МАМАСАЛИЕВ Алишер Тургунбаевич
[02.12.1973 - 27.05.2021]
Родился в г. Бишкек (Фрунзе). Кыргыз.
В 1991 году успешно окончил среднюю школу №65. Образование высшее, в 2000 году окончил факультет экономики Кыргызского государственного национального университета по специальности "Стандартизация и сертификация", в 2005 году - юридический факультет Кыргызского государственного национального университета, по специальности Юриспруденция. Служил в рядах Советской Армии, службу проходил в городе Чита (в/г 12652).
Трудовую деятельность начал в 1996 года журналистом.
С 1997 по 1999 году в канале КТР работал ведущим журналистом в студии "Замана".
С 2002-годах главный специалист информационно-аналитического отдела мэрии г. Бишкек в пресс службе.
С 2003 года был избран директором ОО "ОТО Aliko".
С 2006 года был координатором молодежной организации "Кел Кел".
С 2007 года по 2008 года был координатором Молодежного крыла Народной партии "Ак жол".
В декабре 2007 - 2010 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 созыва по партийному списку от партии "Ак жол, член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, законности и правам человека курирующий вопросы по правам человека.
с 2010 г. позиционировал себя как "независимого эксперта по госуправлению"
кандидат в депутаты ЖК от партии "Онугуу-Прогресс" (на 2020)