Скончался кыргызский журналист и политик (экс-депутат парламента) Алишер Мамасалиев

16:56 27.05.2021

Кыргызские СМИ сообщают, что в результате тяжелой длительной болезни сегодня скончался журналист и политик



МАМАСАЛИЕВ Алишер Тургунбаевич



[02.12.1973 - 27.05.2021]

Родился в г. Бишкек (Фрунзе). Кыргыз.



В 1991 году успешно окончил среднюю школу №65. Образование высшее, в 2000 году окончил факультет экономики Кыргызского государственного национального университета по специальности "Стандартизация и сертификация", в 2005 году - юридический факультет Кыргызского государственного национального университета, по специальности Юриспруденция. Служил в рядах Советской Армии, службу проходил в городе Чита (в/г 12652).



Трудовую деятельность начал в 1996 года журналистом.



С 1997 по 1999 году в канале КТР работал ведущим журналистом в студии "Замана".



С 2002-годах главный специалист информационно-аналитического отдела мэрии г. Бишкек в пресс службе.



С 2003 года был избран директором ОО "ОТО Aliko".



С 2006 года был координатором молодежной организации "Кел Кел".



С 2007 года по 2008 года был координатором Молодежного крыла Народной партии "Ак жол".



В декабре 2007 - 2010 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 созыва по партийному списку от партии "Ак жол, член Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, законности и правам человека курирующий вопросы по правам человека.



с 2010 г. позиционировал себя как "независимого эксперта по госуправлению"



кандидат в депутаты ЖК от партии "Онугуу-Прогресс" (на 2020)