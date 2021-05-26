Казахам надо перестать воздвигать статуи и снимать телесериалы, - Н.Даутбеккызы

00:22 28.05.2021

Казахам надо перестать воздвигать статуи и снимать телесериалы



Современные казахи отличаются культурной маргинальностью, что отнюдь не всегда служит креативности. Есть казахское слово "дүбара" для определения такого субъекта-маргинала, и означает оно "гибрид", "помесь". Плоды деэтнизации и демусульманизации казахского сознания мы видим в свойственном большинству представителей этого народа в бездумном слепом копировании чужих культурных эталонов, "всеядности", сумбуре в голове, безвкусице, хаосе, эклектике и т.д.



Такое положение в государстве пытаются прикрывать или "научно" обосновывать удобным для оправдания культурной и идейной беспринципности тезисом об извечной толерантности номадов. Хотя историческая правда такова, что только "вчера", т.е. в веке этак 19-ом, эти казахи были всего лишь банальным сообществом бритоголовых мусульман-ортодоксов с черными бородами и кинжалами за пазухой, которые неодобрительно косились своими узкими глазами на любого заезжего "уруса" или "фрэнга"…



И вот, неразбериха в голове казахов отражается, например, в патологической страсти к "памятникам", а именно статуям людей. Как с недавней идеей памятника Н. А. Назарбаеву в г.Туркестане. Почему уважение к лидеру надо обязательно выражать и воплощать именно так, грубо материально, вульгарно, по-язычески? Надо задуматься: почему предки самому Ходже Ахмеду Ясауи не посвятили тогда скульптуру и бюст?



Вообще, страсти к памятникам нет у абсолютного большинства современных цивилизованных народов и стран - кроме канувшего в лету СССР, с его скульптурной "ленинианой", когда истуканы, бюсты вождя мирового пролетариата стояли на каждом переулке и дворах заводов и т.д.



В Японии, где великих людей, гениев было и есть наверняка больше в Казахстане, не принято бежать сломя голову ставить каждому герою и ученому или правителю по одному бронзовому памятнику. Мы уже не говорим о мусульманском Востоке. Почему Дубай, Эр-Рияд, Тегеран, даже европеизированный Стамбул, вообще страны Ближнего и Среднего Востока не заполнены безвкусными каменными человеческими истуканами, а Казахстан ими кишмя кишит?



Вернее, в тех странах сто раз подумают прежде чем вообще отобразить образ человека в камне. Возьмите знаменитую скульптуру "Together" в Дубае - величественная арабская пара в традиционной одежде… Заметьте: не в обнимку, даже не держась за руки, даже без лица (скульптуры, статуэтки без лица, с вуалью и пр. - неудивительны для мирового искусства), без выраженных линий человеческой фигуры, подчеркивания женской груди и пр. - но при этом сколько красоты, магии, величия и национального достоинства в данном всемирно известном памятнике!



Также на Востоке нередки прекрасные памятники быку, верблюду, кошке, коню, или воину, поэту, матери и т.д. И лишь изредка встречаются монументальные статуи конкретным героям. У нас чиновники и министры не могут понять, что "памятник" не обязательно должен быть в образе человека и персонифицированный. Памятником может быть и космический, солярный, абстрактный символ - звезда, цветок, человеческая ладонь, ребенок, шар и т.д.



А ведь вместо сотен и тысяч бездарных казахстанских памятников различным великим и малым поэтам или батырам (чуть ли не в каждом ауле), можно было бы все силы и те же финансовые средства когда-то направить на то, чтобы воздвигнуть один-единственный, общий, но действительно потрясающий, великолепный памятник "Поэту" или "Герою-Батыру" (или батырам, или Жертвам Голода 1931-1933 гг.).



То есть вместо того, чтобы каждому Мыркымбаю и Сарсембаю каждого региона, аула и племени ставить по одному несчастному бюсту или памятнику, необходимо стремиться ограничивать их количество, думая о качестве и имидже страны в целом. Вспомним великую статую Христа в Рио-де-Жанейро (мечтать не вредно).



А еще Казахстану совершенно не нужны дутые отечественные телесериалы, эти серые мыльные оперы, вообще киноискусство (все равно оно всегда бездарное и пока бездуховное). Казтелесериалы - это пустая трата народных денег, энергии народа и молодежи, никто толком и не смотрит их (любителям данного жанра можно ограничиться зарубежными сериалами, очень хорошие - турецкие). На самом деле есть другие, более эффективные пути и формы духовного воспитания и конструирования имиджа страны…



Н. Даутбеккызы