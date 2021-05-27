Воссоединение руcского народа должно стать самоцелью государственной политики России в Белоруссии, - К.Фролов

00:45 29.05.2021

К встрече Президентов Владимира Путина и Алесандра Лукашенко 29 мая



Союзное Государство России и Белоруссии, воссоединение руcского народа должно стать самоцелью государственной политики России в Белоруссии.



Кирилл Фролов - зав. отделом Института стран СНГ



Демагогия против быстрого и решительного строительства Союзного Государства России и Белоруссии продолжается. Чем только не пугают Россию в случае решительных действий на "белорусском фронте", теперь вот "гамбитом". Подобного рода "страшилки" свидетельствуют о пустоте их авторов. По этой демагогии и Крым не нужно было брать из - за "проблем с Западом". Эти демагоги и предатели остановили в 2014 м году Новороссию. Сейчас послушать их вдвойне преступно потому что России и Путину нужен "Крым - 2.0"и это в сто раз важнее "отношений с Западом", который не успокоиться, пока не добьет Россию



Поэтому пора избавиться от "6 ой колонны" и построить Союзное государство России и Белоруссии. Здесь и сейчас.



Если Александр Лукашенко готов стать новым Муравьевым- Виленским, пусть правит в Минске вечно, как Р. Кадыров в Чечне.



Даже если версия ряда российских политологов о том, что Протасевича подкинула МИ-6 для срыва встречи Путина с Байденом, то МИ - 6 и "Мелко Британия" с треском провалились - встреча не сорвана, а Протасевич расскажет много чего интересного о планах Запада по перевороту как в Белой, так и в Великой Руси.



Очень радует то, что Кремль одернул либералов.https://t.me/bbbreaking/89466, испытывающих оргазм от самой встречи Путина с Байденом, мечтающих вылизать американский сапог и готовых ради этой встречи сдать и Белоруссию, и Крым, и Путина и всю Россию.



Ассоциация православных экспертов считает, что сейчас России и Путину необходимо масштабное продолжение Крыма - 2014 и это сейчас реально сделать на белорусском фронте, ибо белорусы - это русские.



Разговоры о том, что реальное Союзное государство России и Белоруссии создаст России новые проблемы с Западом, не выдерживают никакой критики так как по этой "логике" нужно отдать нацистам не только Донбасс, но и Крым, но и ликвидировать саму Российскую государственность, ибо она является главной проблемой для Запада.



Что касается того, что по итогам встречи Путина с Лукашенко 28 мая не будет никаких заявлений, то никаких заявлений и слов не нужно. Нужны дело, нужно просто подписать все "Дорожные карты" Союзного государства ", принять решение о полетах" Белавиа "в Крым и многие другие регионы России, нужны договоренности о том, что "западнорусизм" станет идеологией Белой Руси и многие другие, о которых вовсе не обязательно сообщать.



Это же очевидно, но на этом фоне раздражают новые призывы В. Макея к странам Запада "одуматься". Там все приговоры вынесены и не подлежат обсуждению и попытки даже в этой ситуации попытаться спасти "многовекторность" ничего, кроме недоумения. Кстати, о грехе "цивилизационного блуда", "многовекторности".



Лучшего всего его исповедать великому духовнику Белой Руси , митрополиту Минскому Вениамину . О масштабе, убеждениях, волевом начале и значении фигуры митрополита Вениамина как лидера общерусских сил Белоруссии свидетельствует его публичный манифест при вступлении в должность :"Неизбежность воссоединения России, Белоруссии и Украины является для меня предметом религиозной веры, реальности пророчеств великих святых о грядущем воссоединении Руси".



Нужно отдать должное Александру Лукашенко за то, что поставил вопрос о том, что нечего Байдену обсуждать Белую Русь. От себя добавлю - Белая, Малая , Подкарпатская Русь, а также Новороссия - это Русская Земля и американцы должны уйти оттуда.



Лукашенко правильно попросил Владимира Путина обсудить на встрече с Байденом Америку. От себя уточню. Уничтожение не только Исторической России , но и Российской Федерации является действующим законом США.



Закон США, Пи Эл 86-90, закон о порабощенных нациях утверждает, что русский коммунизм поработил народы Украины, Белоруссии и Прибалтики, Средней Азии и Казакии, то есть Ставропольского и Краснодарского краев и Дона и Волги, и Урала. А США, борются за независимость этих народов. То есть законом США является закон расчленения России, об освобождении Волги и Урала, Дона и Кубани и т.д. от России.



Кстати, символична фамилия гражданки РФ, подруги нацист из "Азова" Протасевича, , ее зовут Софья Сапега.



Такую фамилию носил литовский гетман Сапега , который осаждал Троице - Сергиеву Лавру, против которого сражались ее святые защитники во главе с Диоинисием Радонежским.



Сапега учится в Литве, видимо, она является потомком того Сапеги (https://t.me/Nashazemla/8942)



Вернемся к Льву Сапеге. Затем Сапега не унялся и готовил нового "лжедмитрия" для России и использовал в качестве учителя "лжедмитрия" русского юношу, который, узнав об этом, в знак протеста постригся в монахи с именем Афанасий, бежал в Москву к царю Михаилу Романову и сдал Сапегу с потрохами, просил освободить Белую и Малую Русь, посвятил жизнь русскому воссоединению и борьбе с унией, стал великим святым Афанасием Бречиским, положил жизнь за это святое дело. Подробности борьбы св. Афанасия с Свпегой здесь :



http://teleskop-by.org/wp-content/uploads/2018/11/Svyatie_Zap_Rusi_obrez_123_200.pdf