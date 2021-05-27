Проворовался и задержан начальник тыла КазАрмии полковник Асыл Сатвалдинов

09:07 29.05.2021

Как стало известно из достоверных источников Казахстанских силовиков в ближайшие дни ожидает крепкая перетряска.



28 мая 2021 года КНБ задержан действующий начальник тыла и вооружения Казахстанской армии полковник Асылбек Сатвалдинов. Никаких подробностей не сообщается, по слухам - речь идет о масштабных хищениях военного имущества и техники, в котором замешан еще целый ряд высокопоставленных казахстанских военных.

Подробности - позднее.