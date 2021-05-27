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|Проворовался и задержан начальник тыла КазАрмии полковник Асыл Сатвалдинов
09:07 29.05.2021
Как стало известно из достоверных источников Казахстанских силовиков в ближайшие дни ожидает крепкая перетряска.
28 мая 2021 года КНБ задержан действующий начальник тыла и вооружения Казахстанской армии полковник Асылбек Сатвалдинов. Никаких подробностей не сообщается, по слухам - речь идет о масштабных хищениях военного имущества и техники, в котором замешан еще целый ряд высокопоставленных казахстанских военных.
Подробности - позднее.