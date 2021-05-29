Социологи России и Казахстана провели мастер-классы для будущих исследователей межнациональных отношений

19:54 31.05.2021

28 мая 2021 г. на площадке "Точка кипения" Оренбургского государственного университета они объединили студентов-социологов российского вуза с их сверстниками в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.



От лица соорганизаторов Российско-Казахстанский мастер-класс для студентов по этносоциологии (памяти Л. М. Дробижевой) открыл директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, руководитель АНО "Содружество народов Евразии" Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия), а с приветствиями к участникам обратились зав. кафедрой социологии и социальной работы КазНУ Гульмира Абдирайымова (г. Алматы, Казахстан) и директор Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа ОГУ Юлия Кудашова (г. Оренбург, Россия).



В ходе занятий со студентами ведущие социологи России и Казахстана показали, с помощью каких инструментов ученые исследуют этнические и миграционные процессы: взаимоотношения между народами, местными жителями и мигрантами, существующие проблемы и возможности интеграции приезжих в новое общество, уровни терпимости и неприятия, предпосылки для потенциальных конфликтов. Оценить общественное самочувствие в этой деликатной сфере помогают такие прикладные методы как: социологический опрос, экспертное интервью, фокус-группа, эксперимент, статистический анализ цифровых данных в динамике изменений и контент-анализ больших текстовых массивов, например, негативных и позитивных публикаций в СМИ, внутренних документов и открытых медиа-ресурсов государственных органов и учреждений. На конкретных примерах своих исследований, текущих проектов опытные специалисты раскрыли молодому поколению существующие подходы к составлению анкет для опроса, планов интервью, выборки респондентов для представительности и достоверности данных.



Так, руководитель Социологического центра "Общественное мнение" Галина Шешукова (г. Оренбург, Россия) продемонстрировала возможности соцопросов населения и экспертных интервью, их расхождения в оценках взаимоотношений жителей Оренбургской области с приезжими из Центральной Азии и Закавказья. Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Кузнецов (г. Москва, Россия) выявил различия по российским регионам в готовности принимать и интегрировать мигрантов в свою среду. Старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы КазНУ Еркин Ногайбаев (г. Алматы, Казахстан) поделился опытом участия в масштабном проекте Международной организации по миграции, призванном оценить изменения в условиях жизни и работы, планах трудовых мигрантов из Центральной Азии под влиянием пандемии коронавируса. Профессор той же кафедры Назым Шеденова (г. Алматы, Казахстан) представила инструментарий для изучения доступа трудящихся-мигрантов к медицинским услугам и получению гарантированной неотложной помощи. А ведущий научный сотрудник Института истории АН Татарстана Лилия Сагитова (г. Казань, Россия) показала, как на практике менялись подходы к определению национальной и иной идентичности от жесткого государственного закрепления до признания свободы и многообразия ее форм.



В целом авторитетным ученым России и Казахстана удалось донести до нового поколения важность регулярных замеров общественного мнения, этнокультурных запросов населения для формирования государственной политики, обеспечения гармоничного сосуществования народов, национальных меньшинств, диаспор в их многонациональных государствах.



старший научный сотрудник

НИИ истории и этнографии Южного Урала

Оренбургского государственного университета,

кандидат исторических наук

Денисов Д. Н.