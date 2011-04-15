 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.06.2021
09:27  Главаря кыргызской партии "Туран" Молдокматова угомонили в СИЗО. Чтоб не бузил
09:20  Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?
09:10  В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
08:37  В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды
08:32  Будущее Великобритании тонет в шотландском тумане, - Дм.Минин
08:23  В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:09  Отменой "великой реформы" Пекин хоронит миф о "китайской угрозе", - Дм.Бавырин

08:05  Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий
07:48  Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии, - Г.Мирзаян
07:42  Пекинская удавка. Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем отдавать? - Д.Плотников
07:39  "Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь, - "СП"
07:23  Запад требует опять отправить своих вирусологов в Ухань, - В.Скосырев
00:32  Где и когда наступит "исламистcкая весна", - А.Малашенко
00:14  "Пакистанский поток" строится без Китая, - О.Соловьева
Понедельник, 31.05.2021
22:32  В очередной раз отправился в СИЗО экс-премьер Киргизии и мини-олигарх Бабанов
21:57  Экс-депутаты КырПарламента Пирматов и Зулпукаров задержаны "за незаконное обогащение"
20:00  Иерусалимский харам. Можно ли из палестино-израильского конфликта убрать религиозный фактор, - А.Мельников
19:56  "Не более чем бизнес": пойдут ли Москва и Пекин на военный союз, - М.Ходаренок
19:54  Социологи России и Казахстана провели мастер-классы для будущих исследователей межнациональных отношений
18:31  Китайское политбюро согласно на троих. Демография как оружие, - "Къ"
15:51  У армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно, - Крис Осборн
15:40  Горемыку Байдена поймали на получении денег от лоббистов "Северного потока-2"
14:52  Китайским семьям разрешили заводить трех детей
14:35  В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит
12:40  Религиозный процесс в Казахстане в "зеркале" социологии
12:37  В Киргизии издали книжку про погибшую в "Баткенской войне" 12-летнюю Мадину
12:36  Семьи росгвардейцев космодрома Байконур объявили голодовку: на грани выживания
12:34  Драма Кыргдрамы. Когда в храме искусств завершится долгожданный ремонт?
12:28  "Это прорыв". Зачем МВД собирает ДНК казахстанцев
10:56  Подаренная Кырминздраву "мобильная клиника" ржавеет в Бишкеке. Из-за "бюрократических процедур" (на кой хрен им гумпомощь?)
10:53  КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с
10:15  Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro
10:11  Спят курганы сакские. Алматинский акимат крадет с наследия предков
10:04  Акиматы строгого режима. Скандальные рекорды Павлодарской области
09:36  Сын офицера НКВД Токаев пытается антисоветскую виктимность всунуть в казахскую национальную идеологию (обращение)
09:31  Кто выиграл в последней палестино-израильской войне? - А.Раевский
09:28  "Голодомор" по-казахски. Теоретики "казгеноцида" пытаются доказать, что русские принесли казахам только зло
09:26  15 штатов восстали против администрации Байдена, - В.Прохватилов
08:15  Американский "Тарзан" разбился в самолете вместе с женой
08:01  В Казе издан 3-томник "уникальных документов" о Казахском Голодоморе "Ашаршылык". Голод. 1928-1934"
06:24  Вашингтонский синдром. Американское общество не может существовать без страха, - Е.Пустовойтова
01:16  "Пакистанский поток" расширит влияние России в Азии, - А.Резчиков
00:53  Пентагон намерен воевать сначала с Китаем и лишь потом – с Россией, - В.Мухин
00:51  Китай готов сместить США с мирового научного пьедестала, - В.Скосырев
00:50  В Узбе узаконили и легализовали "Госслужбу безопасности президента"
00:42  Непреодолимая воля к переменам в Латинской Америке, - С.Кожемякин
00:40  Китайский поток: как Казахстан упустил огромные возможности, - А.Чукин
Воскресенье, 30.05.2021
20:46  Дело полковника Сатвалдинова. Следы ареста офицера ведут далеко вглубь КазМинобороны
19:47  Маршал Хафтар пригрозил новой войной, если в Ливии не будут проведены всеобщие выборы
19:05  Почему уборщицы и сторожа побеждают на российских выборах
14:55  Цирк с конями. Борьба КырДепутатов против министра здравоохра Бейшеналиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:23 01.06.2021

СМИ Кыргызстана сообщают о задержании еще одного известного политика

УЗАКБАЕВ Талантбек Макишович
/ /
[27.01.1960 - ..]
Родился в с.Барскоон Джетыогузского района Иссыккульской области

1980-1985 гг. - учеба на ветеринарном факультете Кыргызского сельскохозяйственного института им. К.И. Скрябина по специальности "Ветеринарный врач". Кандидат ветеринарных наук.

1978-1980 гг. - служба в рядах Советской Армии;
1985-1986 гг. - ветврач колхоза им. Шевченко;
1986-1991 гг. - главный ветврач совхоза "Тургень";
1991-1994 гг. – директор фирмы "Ак-Бата";
1994-1997 гг. - президент совместного предприятия "Махмуд-Кашгари";
1997-2003 гг. - генеральный директор ОсОО "Бугу"

С 2003 г. - ведущий специалист Государственной ветеринарной инспекции Департамента государственной ветеринарии при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности

С 12 апреля 2005 года - генеральтный директор-главный государственный ветеринарный инспектор Департамента государственной ветеринарии при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, директор Государственного департамента ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства.

С 8 февр. по 29 марта 2007 - министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
В 29 марта-3 апреля 2007 - и.о. министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В ?-18 окт. 2007 - директор Департамента по ветеринарии Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

С 2010 - член партии "Ар намыс".

С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№18 списка).
15.04.2011 в составе группы 10 депутатов-арнамысовцев объявил о поддержке правящей коалиции фракций "Единство и развитие", но не выходя из оппозиционной фракции "Ар-Намыс". С 11.01.2012 - пред. Комитета по аграрной политике, водным ресурсам и местному самоуправлению ЖК.

31 мая 2021 задержан ГКНБ в рамках антикоррупционного расследования

"Отличник сельского хозяйства".

Женат. Имеет пятерых детей - сыновей Азамата, Балбая, Аскара, дочерей Назиру и Наргизу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622524980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции
- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Палаты представителей Парламента Японии
- А. Смаилов провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur-Otan"
- Крымбек Кушербаев почтил память жертв политических репрессий и голода
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
- А. Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  