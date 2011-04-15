В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев

08:23 01.06.2021

СМИ Кыргызстана сообщают о задержании еще одного известного политика



УЗАКБАЕВ Талантбек Макишович

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[27.01.1960 - ..]

Родился в с.Барскоон Джетыогузского района Иссыккульской области



1980-1985 гг. - учеба на ветеринарном факультете Кыргызского сельскохозяйственного института им. К.И. Скрябина по специальности "Ветеринарный врач". Кандидат ветеринарных наук.



1978-1980 гг. - служба в рядах Советской Армии;

1985-1986 гг. - ветврач колхоза им. Шевченко;

1986-1991 гг. - главный ветврач совхоза "Тургень";

1991-1994 гг. – директор фирмы "Ак-Бата";

1994-1997 гг. - президент совместного предприятия "Махмуд-Кашгари";

1997-2003 гг. - генеральный директор ОсОО "Бугу"



С 2003 г. - ведущий специалист Государственной ветеринарной инспекции Департамента государственной ветеринарии при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности



С 12 апреля 2005 года - генеральтный директор-главный государственный ветеринарный инспектор Департамента государственной ветеринарии при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, директор Государственного департамента ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства.



С 8 февр. по 29 марта 2007 - министр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В 29 марта-3 апреля 2007 - и.о. министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.



В ?-18 окт. 2007 - директор Департамента по ветеринарии Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.



С 2010 - член партии "Ар намыс".



С 10 нояб. 2010 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№18 списка).

15.04.2011 в составе группы 10 депутатов-арнамысовцев объявил о поддержке правящей коалиции фракций "Единство и развитие", но не выходя из оппозиционной фракции "Ар-Намыс". С 11.01.2012 - пред. Комитета по аграрной политике, водным ресурсам и местному самоуправлению ЖК.



31 мая 2021 задержан ГКНБ в рамках антикоррупционного расследования



"Отличник сельского хозяйства".



Женат. Имеет пятерых детей - сыновей Азамата, Балбая, Аскара, дочерей Назиру и Наргизу.