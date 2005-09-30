Сородич президента Жапарова Жапаров (другой) стал кыргызским вице-премьером-министром экономики и финансов

13:50 01.06.2021

Президент С.Жапаров поутру своим указом назначил А.Жапарова Министром экономики и финансов КР. Учитывая, что в Киргизии де-факто нет ни экономики ни финансов, но есть масса голодных Жапаровых, вполне себе логичное решение



ЖАПАРОВ Акылбек Усенбекович

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[14.09.1964 - ..]

Родился в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Кыргыз. Отец - Усенбек Жапаров, врач. Мать - Сарынжиева Бегайым - инженер.



В 1986 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-строитель, в 2002-м – Академию финансов. Доктор экономических наук (3.07.2009, защитил в Кыргызском экономическом университете диссертацию по теме "Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики (монетарно-фискальный аспект)"



Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником в ФПИ (1986-1987).

1987-1991 – секретарь комитета комсомола ФПИ, преподаватель ФПИ, избирался членом ЦКК ЦК ЛКСМК и членом Центрального Совета Студенческих Строительных Отрядов ЛКСМ Киргизии.

1991-1992 – ОсОО "Толкун", заместитель генерального директора.

В 1992-1993 - заведующий отделом по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

В 1993-95 - заведующий отделом по вопросам молодежной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

1993-1995 – ответственный секретарь Социал-демократической партии,

руководитель Аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана.

В 1995-96 - помощник первого вице-премьера правительства Кыргызской Республики.

В 1996-97 - Член Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

В 1997-2000 - главный инспектор при Министерстве финансов Кыргызской Республики, начальник Управления по взысканию платежей Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

14 апреля 2000 - 2005 - депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, избран по партийному списку от избирательного блока СДС. Вошел в депутатскую группу "Регионы Кыргызстана". Председатель Комитета по налогам, таможенным и другим сборам.

04-30.09.2005 - и.о. министра финансов КР.

С 30 сентября 2005 - 7 февр. 2007 - министр экономики и финансов КР.

С 7 февр. - дек. 2007 - министр финансов КР.

С декабря 2007 – окт. 2009 - министр экономического развития и торговли КР.



С 22 окт 2009 - Первый вице-премьер - спецпредставитель КР в ЕврАзЭС.

+ c 11.12.2009 - Национальный координатор Кыргызской Республики по делам Содружества Независимых Государств, представитель Кыргызской Республики в Экономическом совете Содружества Независимых государств и член Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества.



С 10 нояб. 2010 - 2015 - депутат Жогорку Кенеша V-го созыва по списку партии "Ар намыс" (№2 списка). С 23 дек. 2010 - пред. Комитета по бюджету и финансам ЖК.



В авг.-сент. 2011 - кандидат-самовыдвиженец в президенты КР. Зарегестрирован, снял свою кандидатуру добровольно 11.10.2011.



С 23.12.2011 - 06.09.2012 - министр финансов КР (по квоте партии "Ар-Намыс");



с 2010г. – почетный профессор Кыргызский Экономический Университет им. Т. Рыскулова

2011-2015гг. - профессор, заведующей кафедрой Финансов и кредита КЭУим. Т. Рыскулова



В 2015-2020 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва. Член Парламентской фракции "Бир Бол" и член

Комитета по бюджету и финансам ЖК



+ внештатный советник премьер-министра Абылгазиева (? - 10.2020);



+ с 22.10.2020 - советник премьер-министра - и.о. президента Садыра Жапарова на общественных началах



Государственный советник 2 класса.



Награды:



1995 - памятная медаль "1000-летие эпоса Манас",



почетный гражданин Нарынской области КР.



2002 - почетное звание "Заслуженный экономист КР".



07.06.2007 - медаль "Шериктеш" ("Содружество") МВД КР.



13.06.2007 - орден Михаила Ломоносова Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации.



Автор книги "Налоги: вчера, сегодня, завтра" и ряда статей в СМИ.



Один из сторонников присоединения Кыргызстана к программе HIPC Всемирного банка и Международного валютного фонда.



Весной 2020 г. утверждал - "если дадут пост премьер-министра, то за 5-6 месяцев подниму государство. На протяжении многих лет я готовлюсь стать главой правительства. Когда назначат, тогда готов ко всему. Программа у меня готова"

https://www.vb.kg/doc/391424_politicheskiy_vzaimoraschet._akylbek_japarov_metit_v_premery.html



В авг. 2020 вел безуспешные переговоры о вхождении в список партии "Мекеним Кыргызстан" на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва.



Женат. Дочери - Саадат, Ажар, сын - Максат.