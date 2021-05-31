Прожектеры из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма", - К.Фролов

14:27 01.06.2021

Прожекторы из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма".



Кирилл Фролов



Встреча Президентов Путина и Лукашенко 28 мая длилась более пяти часов. 29 го она продолжилась и тоже была продолжительной. Как мы и предполагали, доаерительные личные договоренности важнее публичных деклараций. За более чем пять часов можно было обсудить все и, наверняка, так и было. Перед самой встречей Великобритания руками Р. Эррдагана, чей личный друг глава МИ - 6 Мур натасивает Турцию на Россию, пыталась "спасти Беларусь и Лукашенко от поголощения Россией. Сначала британский разведентр " Чартем - хаус"рпубликовал доклад, в котором указал на исторические факты" русского триединства", того, что великороссы, белорусы и малороссы являются единым русским народом и это является главной угрозой, ради борьбы с которой нужно проложить сочинять ложь об" изначальной отдельности белорусов и украинцев от русских.



Затем Турция заблокировала решение НАТО о практических мерах против Белоруссии. Таким образом, Эрдоган является последней соломинкой для "мновекторности" А. Лукашенко , но" соломинкой "на самом деле, иллюзорной.



Данное решение Эрдогана было сделано по совету его друга главы Ми - 6 Мура.



Важно объяснить А. Лукашенко все лицемерие британской политики, когда, одной рукой, Лондон через Стамбул "спасает" Лукашенко от Москвы, а другой - организует экономическое и политическое удушение Минска и Лукашенко, делает самые непримиримые заявления против Белой Руси и, главное, действия. Чего стоит только заявление главы МИД Великобритании о необходимости убить санкциями нефтепровод "" Ямал - Западная Европа ", чтобы лишить РБ транзита нефти и денег за него. Именно Лондон первый начал организовать авиаблокаду Минска и настаивать на самых жестких экономических санкциях против Белоруссии .



Бесы - искусители



В британской "Гардиан" опубликована статья о контрпродуктивности санкций в отношении Белоруссии. Эта статья является доказательством британского происхождения мифической "остановки Турцией санкций НАТО против Минска". Это чистый пиар Ми - 6, ничего они не приостановили, санкционный механизм раскручен на полную катушку. Британцы, если, не дай Бог, Минск им поверит оторвут Лукашенко от России и "порвут", как "многоввекторных "Каддафи и Хуссейн в.



Данная статья является образцом цинизма и наглости , анонсирует через пропагандируемое в ней соблазнение детей элиты, особенно таких ее представителей, как В. Макей, подготовку Лондоном элитного переворота против Лукашенко.



Так что Лондон и Стамбул никак не спасут Лукашенко .



Одновременно логично объяснить Эрдогану ту простую истину, что Лондониэ и Ми 6 его не спасут и любые контакты с квартрующим в Стамбуле подконтрольных ЦРУ Патриархом Варфоломеем и сотрудничество, особенно, военное с Киевом, рассматривается в Москве как враждебный шаг и может привести к потере реальной, а не мифической, опоры.



Одновременно, вольно или нет, в интересах "Чартем Хауса" выступили те московские публицисты, которые делают вид, что не знают того факта, что белорусы и великороссы - это один народ. Более того, превращаясь в адвокатов террориста Протасевича, утверждая о ненужности и не ценности его показаний ,спают прощападную "пятую колонну" в окружении Лукашенко, сея недоверие к показаниям Протасевича, защищают поклонницу Смердякова мадам Сапегу и под надуманными предлогами предлагая "отложить" интеграцию России и Белоруссии. Те же публицисты сорвали Новороссию в 2014 м году и предлагают повторить порвженме, которое привело к нынешнему этнооциду русских в Новороссии, на Белой Руси .



Но это не дает сделать Луганская Народная Республика, чьи Прокуратура и МВД возбудили уголовные дела против военного преступника из нацистского батальона "Азов" Протасевича.Более того, идеолог МВД ЛНР, герой Новороссии Алексей Селиванов ребром поставил вопрос о признании РБ ЛНР и ДНР:



https://t.me/majorselivanov/126



Но противники русского "триединства" добились главного. И Москва, и Минск наперегонки опрадыввются в заявлениях об отсутствии намерений. поглощать Белую Русь или "поглощаться" Россией. словно речь идет о хищниках. Никаких поглощений действительно не нужно, нужно воссоединение русского народа в форме реального Союзного государства России и Белоруссии.



И самое главное в истории воссоединения русского народа - это битва за умы и сердца людей, особенно молодых.



Ответом является мобилизация белорусской молодежи под лозунгами настоящего белоруского национал - патриотизма . Запад под белорусским национализмом продвигает польский национализм . Что же такое подлинный белорусский национализм?



Это "западнорусизм", мировоззрения великих белорусских просветителей, считавших белорусов самобытной, но неотделимой частью русской нации ("белорусы веками шли на смерть за право быть русскими". Поводом для эскалации западнорусизма должно быть празднование в ноябре этого года 200 летия Ф. Достоевского, в селе Достоево Брестской области его родовое имение) :"Хозяином Русской Земли является русский человек-великоросс, белорус, малорус ". Я написал энциклопедию, шпаргалку "западнорусизма", книгу "Святые и пророки Белой Руси". http://teleskop-by.org/wp-content/uploads/2018/11/Svyatie_Zap_Rusi_obrez_123_200.pdf



Кто же современные " апостолы западнорусизма "?



Помимо Экзарха митрополита Вениамина, это глава Синодального отдела Экзархата по связям с ВУЗами о. Федор Повный,протоиерей Александр Романчук - автор жизннопмсания "Моисея Белой Руси", основателя "западнорусизма" митрополита Иосифа (Семашко), канонизация которого приведет к взрыву "западнорксизма", плодовитый философ - западнорусист Дмитрий Куницкий, автор жизннопмсания освободителя Белой Руси Михаила Муравьева - Виленского профессор БГУ Александр Бендин, политолог - западнорусист Николай Сергеев и многие другие.



Просто этим людям нужно дать информационный и организционый ресурс. А для этого не нужно никаких официальных договоренностей.



Верю, миссия выполнима!