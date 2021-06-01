 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.06.2021
17:30  Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит
16:09  Даже мировой зачмор - Судан, кинул Кремль с военной базой, - Al Arabiya
14:56  Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистау обсуждают в Сети
13:43  В Киргизии хорошо бы за "кумторскую аферу" посадить весь Жогорку Кенеш 6 созыва, - Анвар Ажиев
13:02  Русские хакеры DarkSide: миллионы на вымогательствах, Америка без бензина и кодекс чести
12:59  Терминатор уже пришел и началась война роботов?
10:56  Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься, - Е.Косенко

10:54  Этнополитика Казахстана: от АНК к государству, - Андрей Чеботарев
10:18  Алмазбек Бейшеналиев стал постпредом Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве
10:06  В таджикском Согде осудили на 5 лет еще одного активиста ПИВТ - врача Ходжиматова
09:57  Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе: смогут ли Душанбе и Бишкек договориться? - "РО"
09:36  Наталия Нарочницкая: Бой добра со злом в Европе еще не окончен
09:31  Загорелся и утонул учебный корвет ВМС Ирана Khark
09:13  Кыргызы-бабановцы собрались в Таласе. Митингуют за свободу своего убогого вождя
09:04  Персидская бомба, еврейские страхи, русский интерес кому грядущая война – мать родна? - К.Душенов
08:58  Эра 5G: преимущества, риски и угрозы
08:33  Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си, - Le Temps
08:31  "Долгий ковид": что происходит в организме после коронавирусной инфекции? - Кристина Кункель
08:21  Кто взорвал чешскую Врбетицу? - Я.Койзар
07:55  Кому нужен российский люксовый авто-понтовоз "Аурус"?
07:44  Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству Кыргызстана, - Д.Подольская
07:43  В Казахстане не будет материнского капитала
07:15  Умер известный российский журналист и политолог Мэлор Стуруа
00:42  Кто станет новым президентом Ирана? - Ф.Ибрагимов
Вторник, 01.06.2021
21:35  Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев
21:27  ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:12  Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов
20:29  Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов
20:26  Что ждет Белоруссию в случае смены власти? - "СП"
18:38  В России "закрывают" известного депутата от демшизы Гудкова
16:58  Надорвет ли Россия пупок, вытаскивая "союзников" по СНГ из ковидного болота
16:55  "Выбили мозги". Как закончил румынский елбасы - маршал Антонеску (история)
16:54  Дети-"невидимки", или Как выживают в Кыргызстане без документов
16:51  Запад боится новой Русской идеологии, - Вл.Можегов
16:50  Каких угроз ждать в киберпространстве в 2021 году
15:06  Жамолиддин Узоков возглавил "Узбекконцерт". Щас споем...
15:01  Узбекистан: препятствуя видеосъемке сотрудник МВД укусил активистку
14:28  "Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США, - Дж.Тернер
14:27  Прожектеры из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма", - К.Фролов
14:26  Как независимого кандидата на пост председателя махалли в Ташкенте обвинили в "организации несанкционированного митинга"
14:06  У Казахстана новые послы: Сабр Есимбеков в Японии и Ерлан Баударбек-Кожатаев - в Греции
14:02  Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией, - 24.kg
13:50  Сородич президента Жапарова Жапаров (другой) стал кыргызским вице-премьером-министром экономики и финансов
09:27  Главаря кыргызской партии "Туран" Молдокматова угомонили в СИЗО. Чтоб не бузил
09:20  Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?
09:10  В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
08:37  В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды
08:32  Будущее Великобритании тонет в шотландском тумане, - Дм.Минин
08:23  В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:09  Отменой "великой реформы" Пекин хоронит миф о "китайской угрозе", - Дм.Бавырин
08:05  Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит
17:30 02.06.2021

Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит

Власти Республики Кыргызстан, в частности депутаты Жогорку Кенеш (Парламент КР), допускают такие предложения и решения, что диву даешься, чем они думают и думают ли вообще. Так, кыргызские "слуги народа" вышли с инициативой "внести изменения в закон, согласно которым, орган по охране госграниц сможет выдавать гражданским лицам стрелковое и боевое оружие". По мнению авторов законопроекта, такие поправки будут способствовать "предотвращению фактов посягательств на территориальную целостность и независимость страны, содействовать в охране и защите безопасности границ".

Хотя, позвольте спросить: "кому нужна кыргызская независимость, и кто конкретно посягает на их территории?". Ведь соседний Таджикистан, если даже отвечает жестко, то соразмерно.

Примечательно, что еще до вышеуказанных планов и поправок Жогорку Кенеш, на руках у местного населения приграничных кыргызских территорий уже скопилось немало неучтенного, незарегистрированного оружия, причем не только охотничьего, которое его владельцы пускают в ход при малейшей возможности, но без крайней необходимости. Теперь сами власти КР дополнительно способствуют тому, чтобы "до зубов" вооружить мирное население. То есть "оружие пошло в народ", "каждой семье - по стволу".

Не успели высохнуть чернила на вышеуказанном проекте о раздаче оружия, как пришло сразу несколько трагических сообщений. Так, в селе Самаркандек Баткенского района Кыргызстана 14-летний подросток из малокалиберной спортивной винтовки ТОЗ-8 застрелил 5-летнего ребенка, который скончался на месте. Выяснилось, что ружье принадлежало отцу стрелявшего, разрешительных документов на оружие не было. В 2018 году в Кадамжайском районе КР произошел аналогичный случай, когда 10-летний мальчик случайно убил 9-летнего ребенка из такого же ружья, на которое у его владельца также не имелось соответствующих документов.

Именно им - мирным жителям несознательные и недальновидные депутаты Жогорку Кенеша планируют раздать оружие, способное причинить много горя в руках тех, кто использует его без веской причины или в корыстных целях, убивает умышленно или по неосторожности.

Более того, такой массовой, бесконтрольной раздачей огнестрельного оружия могут беспрепятственно воспользоваться сторонники и члены различных террористическо-экстремистских группировок, преступники, люди с нездоровой психикой, направив его против соотечественников и мирных соседей. Например, Россия, неоднократно столкнувшаяся с подобными трагическими случаями, имеющая горький опыт, жестко усилила контроль за разрешением на оружие, ограничив его продажу. В свою очередь кыргызские власти намерены раздавать его налево-направо.

Но, что говорить о детях, подростках или рядовых гражданах, если 1 июня с.г. военнослужащий Погранслужбы ГКНБ в ходе ссоры выстрелом в голову убил своего сослуживца, после чего пытался застрелиться. Эти молодые ребята патрулировали территорию в приграничном селе Паскы-Арык Баткенского района. Подобные инциденты в войсковых частях и на погранзаставах происходят нередко, вследствие низкого уровня политико-воспитательной работы среди личного состава, дедовщины и т.н. землячества, негативного морально-психологического климата, пьянства и социальной распущенности. Поэтому устремления молодых бойцов направлены на выяснение межличностных отношений.

Что касается односторонней инициативы кыргызских депутатов вооружить уполномоченных пограничных комиссаров из числа гражданских лиц, которых именно в этой территории не более 6 тысяча человек, то в ответ таджикская сторона может также поставить под ружье 105 тысяч своих мирных граждан, проживающих на сопредельных приграничных территориях, в Исфаринском районе. Однозначно, это будет ни в пользу кыргызских соседей.

В таком контексте подобные провокационные действия кыргызских чиновников, в том числе депутатов, военнослужащих и силовиков, видятся как их противостояние, конфронтация внутри самой системы государственного управления.

В этой стране нет единого центра разработки и принятия решений, направленных на обеспечение безопасности собственных национальных интересов, с учетом национальных интересов соседей. Такая политика до сих пор зиждется на уличной, неуправляемой, хаотичной, митинговой абстракции. Кто в доме хозяин? Пока неизвестно. Поэтому эта политика недальновидна, опасна и, следовательно, бесперспективна. Подобная сущность проявляется в вооруженных инцидентах не только в кыргызских войсках, но, как бы это не было трагично, и в семьях, где даже ребенок может убить своего сородича. Такие поступки позволяют им родители, естественно, потакая при этом политиканству чинов более высокого порядка. Не учесть этого, видимо, нельзя.

Старший научный сотрудник
отдела стран Центральной Азии
Алексей Герасимов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622644200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июня 2021 года №587
- В Казахстане отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 5 лет экономика Туркестанской области вырастет в 1,5 раза - А. Мамин
- Индекс благополучия детей будет внедрен в Казахстане в 2022 году
- О выборах акимов
- Заложен фундамент индустрии
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора в апреле 2021 года
- Этнополитика Казахстана: от АНК к государству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  