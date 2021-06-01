Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит

17:30 02.06.2021

Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит



Власти Республики Кыргызстан, в частности депутаты Жогорку Кенеш (Парламент КР), допускают такие предложения и решения, что диву даешься, чем они думают и думают ли вообще. Так, кыргызские "слуги народа" вышли с инициативой "внести изменения в закон, согласно которым, орган по охране госграниц сможет выдавать гражданским лицам стрелковое и боевое оружие". По мнению авторов законопроекта, такие поправки будут способствовать "предотвращению фактов посягательств на территориальную целостность и независимость страны, содействовать в охране и защите безопасности границ".



Хотя, позвольте спросить: "кому нужна кыргызская независимость, и кто конкретно посягает на их территории?". Ведь соседний Таджикистан, если даже отвечает жестко, то соразмерно.



Примечательно, что еще до вышеуказанных планов и поправок Жогорку Кенеш, на руках у местного населения приграничных кыргызских территорий уже скопилось немало неучтенного, незарегистрированного оружия, причем не только охотничьего, которое его владельцы пускают в ход при малейшей возможности, но без крайней необходимости. Теперь сами власти КР дополнительно способствуют тому, чтобы "до зубов" вооружить мирное население. То есть "оружие пошло в народ", "каждой семье - по стволу".



Не успели высохнуть чернила на вышеуказанном проекте о раздаче оружия, как пришло сразу несколько трагических сообщений. Так, в селе Самаркандек Баткенского района Кыргызстана 14-летний подросток из малокалиберной спортивной винтовки ТОЗ-8 застрелил 5-летнего ребенка, который скончался на месте. Выяснилось, что ружье принадлежало отцу стрелявшего, разрешительных документов на оружие не было. В 2018 году в Кадамжайском районе КР произошел аналогичный случай, когда 10-летний мальчик случайно убил 9-летнего ребенка из такого же ружья, на которое у его владельца также не имелось соответствующих документов.



Именно им - мирным жителям несознательные и недальновидные депутаты Жогорку Кенеша планируют раздать оружие, способное причинить много горя в руках тех, кто использует его без веской причины или в корыстных целях, убивает умышленно или по неосторожности.



Более того, такой массовой, бесконтрольной раздачей огнестрельного оружия могут беспрепятственно воспользоваться сторонники и члены различных террористическо-экстремистских группировок, преступники, люди с нездоровой психикой, направив его против соотечественников и мирных соседей. Например, Россия, неоднократно столкнувшаяся с подобными трагическими случаями, имеющая горький опыт, жестко усилила контроль за разрешением на оружие, ограничив его продажу. В свою очередь кыргызские власти намерены раздавать его налево-направо.



Но, что говорить о детях, подростках или рядовых гражданах, если 1 июня с.г. военнослужащий Погранслужбы ГКНБ в ходе ссоры выстрелом в голову убил своего сослуживца, после чего пытался застрелиться. Эти молодые ребята патрулировали территорию в приграничном селе Паскы-Арык Баткенского района. Подобные инциденты в войсковых частях и на погранзаставах происходят нередко, вследствие низкого уровня политико-воспитательной работы среди личного состава, дедовщины и т.н. землячества, негативного морально-психологического климата, пьянства и социальной распущенности. Поэтому устремления молодых бойцов направлены на выяснение межличностных отношений.



Что касается односторонней инициативы кыргызских депутатов вооружить уполномоченных пограничных комиссаров из числа гражданских лиц, которых именно в этой территории не более 6 тысяча человек, то в ответ таджикская сторона может также поставить под ружье 105 тысяч своих мирных граждан, проживающих на сопредельных приграничных территориях, в Исфаринском районе. Однозначно, это будет ни в пользу кыргызских соседей.



В таком контексте подобные провокационные действия кыргызских чиновников, в том числе депутатов, военнослужащих и силовиков, видятся как их противостояние, конфронтация внутри самой системы государственного управления.



В этой стране нет единого центра разработки и принятия решений, направленных на обеспечение безопасности собственных национальных интересов, с учетом национальных интересов соседей. Такая политика до сих пор зиждется на уличной, неуправляемой, хаотичной, митинговой абстракции. Кто в доме хозяин? Пока неизвестно. Поэтому эта политика недальновидна, опасна и, следовательно, бесперспективна. Подобная сущность проявляется в вооруженных инцидентах не только в кыргызских войсках, но, как бы это не было трагично, и в семьях, где даже ребенок может убить своего сородича. Такие поступки позволяют им родители, естественно, потакая при этом политиканству чинов более высокого порядка. Не учесть этого, видимо, нельзя.



Старший научный сотрудник

отдела стран Центральной Азии

Алексей Герасимов