В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров

08:46 03.06.2021

ЦентрИзбирком зарегистрировал и выдал мандат очередному пополнею Жогорку Кенеа 6 созыва (срок действия которого истек осенью прошлого года). Им стал "списочник" от партии "Бир Бол" Акбаров