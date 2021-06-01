 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.06.2021
11:01  Скончался бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР Алмаз Рысмендиев
10:50  "Северный поток-2": снова запахло жаренным, - "СП"
09:38  Зачем США еще и "секретная армия"? - Е.Пустовойтова
09:33  Информационная война Гитлера (уроки истории), - В.Малышев
09:09  Галичанское иго над Украиной. Дискриминация культуры, Св.Князев
09:08  США не выдержат утрату мировой гегемонии. Новая битва "двух систем"? - А.Каневский
08:46  В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров

08:24  Конфликт на границе: кыргызы сочинили "концепт военной агрессии Таджикистана" и отправят его в ООН
08:03  В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий
01:01  Президент Киргизии едет в Турцию за деньгами, - В.Панфилова
00:58  Кремль спохватился: экс-республики СССР снова в повестке, - "СП"
00:29  США грозят приземлить всю российскую гражданскую авиацию
00:17  За что Запад ненавидел, боялся Советскую Россию? Несколько слов о реальном социализме, - В.Титов
00:06  В кыргызском Жалал-Абаде начали строить новое здание ГКНБ
00:04  Китай хочет, чтобы за границей его любили, - В.Скосырев
00:03  ОПЕК+ не хочет ничего менять. Участники соглашения не стали менять планы по добыче, - "Къ"
Среда, 02.06.2021
21:56  Лауреатом Букера этого года стал афро-француз Диоп за роман "Ночью вся кровь черная"))
21:07  РосТатарАктриса Чулпан Хаматова решила в знак дем-протеста эмигрировать в Латвию
20:54  Ректора Алматинского "Международного университета информационных технологий" Шыныбекова посадили за коррупцию
20:48  Ковидная амнистия для мигрантов в России близка к коллапсу, - "НГ"
20:44  Рос-оппозиционеры навальнисты уходят от преследований в криптовалюту
19:52  Избран 11-й президент Израиля - Ицхак Герцог
17:49  "Наша граница обильно кровоточит" - США не могут решить проблему миграции
17:30  Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит
16:09  Даже мировой зачмор - Судан, кинул Кремль с военной базой, - Al Arabiya
14:56  Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистау обсуждают в Сети
13:43  В Киргизии хорошо бы за "кумторскую аферу" посадить весь Жогорку Кенеш 6 созыва, - Анвар Ажиев
13:02  Русские хакеры DarkSide: миллионы на вымогательствах, Америка без бензина и кодекс чести
12:59  Терминатор уже пришел и началась война роботов?
10:56  Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься, - Е.Косенко
10:54  Этнополитика Казахстана: от АНК к государству, - Андрей Чеботарев
10:18  Алмазбек Бейшеналиев стал постпредом Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве
10:06  В таджикском Согде осудили на 5 лет еще одного активиста ПИВТ - врача Ходжиматова
09:57  Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе: смогут ли Душанбе и Бишкек договориться? - "РО"
09:36  Наталия Нарочницкая: Бой добра со злом в Европе еще не окончен
09:31  Загорелся и утонул учебный корвет ВМС Ирана Khark
09:13  Кыргызы-бабановцы собрались в Таласе. Митингуют за свободу своего убогого вождя
09:04  Персидская бомба, еврейские страхи, русский интерес кому грядущая война – мать родна? - К.Душенов
08:58  Эра 5G: преимущества, риски и угрозы
08:33  Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си, - Le Temps
08:31  "Долгий ковид": что происходит в организме после коронавирусной инфекции? - Кристина Кункель
08:21  Кто взорвал чешскую Врбетицу? - Я.Койзар
07:55  Кому нужен российский люксовый авто-понтовоз "Аурус"?
07:44  Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству Кыргызстана, - Д.Подольская
07:43  В Казахстане не будет материнского капитала
07:15  Умер известный российский журналист и политолог Мэлор Стуруа
00:42  Кто станет новым президентом Ирана? - Ф.Ибрагимов
Вторник, 01.06.2021
21:35  Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев
21:27  ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:12  Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов
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В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров
08:46 03.06.2021

ЦентрИзбирком зарегистрировал и выдал мандат очередному пополнею Жогорку Кенеа 6 созыва (срок действия которого истек осенью прошлого года). Им стал "списочник" от партии "Бир Бол" Акбаров

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622699160
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