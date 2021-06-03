Скончался таджикский энергетик и организатор производства Рустам Курбанов

16:18 04.06.2021

Курбанов Рустам Усманович.

Kurbanov Rustam Usmanovich

(26.03.1951 – 03.06 .2021)



03 июня 2021 года в Душанбе на 71-ом году жизни ушел из жизни заслуженный энергетик Таджикистана, участник монтажа гидроагреатов Нурекской ГЭС, руководитель реконструкцией малой гидроэнергетики Таджикистана, многие годы в ЦК компартии Таджикистанга курировал энергетическую отрасль Таджикской ССР Курбанов Рустам Усманович.

Вся жизнь Курбанова Рустама Усмановича была связана с комсомолом, после чего работал Генеральным директором АО " Таджик СГЭМ", где занимался монтажом турбин Нурекской ГЭС, Байпазинской ГЭС и Сантудинских ГЭС .

В возглавлямой им " Таджик СГЭМ" многое было сделано для востановлению и пуску уникальной высокогорной Рогунской ГЭС.

В сердцах у таджикского народа Рустам Усманович останется как один и созидателей Таджикской энергетики.

ЭнергетикаТаджикистана благодаря таким людям как Курбанов Рустам Усмановича за годы независимости сделала шаг вперед, Таджикская энергоотрасль высоко держит планку, и во всем мире она изветно как страна современных гидроэлетростанций.



Родился 26.03.1951 году в городе Сталинабаде Таджикская ССР. Таджик. Член КПСС.

1975 г. – Окончил энергетический факультет Таджикского политехнического института по специальности " Электрические станции".

1989 г. – Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

1990 г. – Кандидат технических наук.

1975-1977 гг. – Работал мастером, прорабом Нурекского монтажного управления Всесоюзного треста " Спецгидроэнергомонтаж".

1977 – 1980 гг. – на партийной работе: Первый секретарь Нурекского горкома ЛКСМ Таджикистана.

1980 -1986 гг. - Первый секретарь Курган – тюбинского обкома ЛКСМ Таджикистана.

1986 -1991 гг. – инструктор, заведующий сектором отдела ЦК КП Таджикистана.

1991 -1993 гг. – Директор ЗАО "Гэмонт" акционерного общества "Спецгидроэнергомонтаж".

1993-2000 гг. - Генеральный директор АО " Таджик СГЭМ"

2000 – 2005 гг. – Заместитель председателя города Душанбе.

2005 – 2011 гг.- Генеральный директор ОАО " Таджик СГЭМ".

2011 - по н.в. –Директор филиала ОАО " Институт Гидро – проект" в Республике Таджикистан.

Курбанов Рустам Усманович участник монтажа гидроагреатов Нурекской ГЭС, руководитель реконструкцией малой гидроэнергетики Таджикистана, курировал энергетическую отрасль Таджикской ССР.

1977 -1980 гг. – Избирался депутатом Нурекского горсовета.

1980 - 1986 гг. – Избирался депутатом Курган - тюбинского областного Совета трудящихся.

2000 г. – Депутат Верхней палаты парламента Республики Таджикистан.

1980 г. – Награжден медалью " За трудовую доблесть".

1986 г. – Награжден орденом " Знак почета".

1999 г. – Награжден орденом " Шараф ("Слава")".

Почетный монтажник треста " Спецгидроэнергомонтаж".

Искренне соболезнуем родным и близким, всем, кому выпала честь знать Курбанова Рустам Усмановича и работать с ним. Кончина Рустам Усмановича невосполнимая утрата для всех его близких и таджикского народа.

Память о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах всех людей, которые его знали и уважали.

Султанов Ш.М. Алимов Р. К. Файзуллаев Ф.Н. Ульмасов Р.У.Зухуров Ш.З.Мусаева Р.Г. Курбанов Н.Х. Хамидов М.Х. Бобоев С.А. Юлдашев Н.Э. Уваров. А.Т. Курбанова Р.А. Исмоилов Б. Рабиева Г.Р. Мухиддинов Н. Рахимов О. С. Исмаилов Ш.М. Хошмухамедова Р.

Бабаджанова М. Ашуров А.Ш.Ковальский В.В. Ниезмамамадов А. Н.



Отправил Мухамедов С.Д