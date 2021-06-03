Ворух - исконно таджикская земля! - С.Бобомуллоев, А.Гафуров

18:17 04.06.2021 Безосновательное заявление Председателя ГКНБ Республики Кыргызстан Камчыбека Ташиева по поводу Воруха не только взбудоражило таджикское общество, но и привело к вооруженному конфликту, в результате которых с обеих сторон имеются жертвы.



История свидетельствует, что Исфара и Ворух, как ее составная часть, испокон веков были заселены таджиками, чему имеются сотни исторических неопровержимых доказательств.



В Каталоге историко-культурных памятников Республики Таджикистан зарегистрированы 79 памятников из Исфаринского района, 11 из которых принадлежат Воруху - это Масчиди Гузар, Масчиди "Хазрати Мавлоно", Масчиди "Сурх", Масчиди Кучаи Боло, Масчиди "Сутуни тофта", Масчиди "Суфи дехкон", Масчиди "Сари дашт" и др. В Ворухе имеются 15 мазаров великих личностей, доказывающие древнюю многоликую историю этого культурного очага таджикской цивилизации. Мазар Ходжа Чорсанг, Мазар Балогардон, Мазар Ходжа Бурхониддина, Мазар Ходжа Ином, Мазар Ходжа Калон и другие имеют многовековую историю. Еще в 1909 году в Ворухе имелось две мадрасы - Сари Курум и Хазрати Бобо, в которых учились дети Воруха.



Все топонимические названия населенных пунктов Исфаринского района, включая Ворух, являются исконно таджикскими, и до сих пор это никем не оспаривалось. И чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров из письменных и археологических источников, а также из научной литературы, подтверждающих принадлежность Воруха таджикам и их земле.



В "Бабурнаме" сообщается, что "к юго-западу от Маргинана еще один город - Исфара. Он стоит в предгорье. Там есть проточные каналы и приятные сады. Между Маргинаном и Исфарой девять йигачей пути. Все жители Исфары - сарты и говорят по-персидски. В одном шери к югу от Исфары среди холмов лежит глыба камня, называемого Санги-и Айна. Длиной камень будет приблизительно в десять кари, высотой же в иных местах - в рост человека, где ниже - человеку по пояс. Все вещи отражаются в нем, как в зеркале. Исфара - гористая область из четырех булуков. Один называется Исфара, другой - Ворух, третий - Сух и четвертый - Хушьяр. (Бабурнаме, 1525 г.).



Археологические данные бесспорно подтверждают истину о том, что Ворух находился на таджикской земле с древнейших времен. Свидетельством тому - результаты раскопок. К примеру, надписи Танги-Ворух расположены в южной части ущелья Ворух, на восточном берегу реки Исфара, примерно в 7 км от села Танги-Ворух. Здесь две древние надписи, выгравированные на стволе камня. Надписи располагаются на расстоянии 15-18 м друг от друга, которые были сгруппированы археологами на "северную" и "южные" надписи.



Текст "северной" надписи состоит из 6 строк и написан куфическим шрифтом. Впервые эта надпись была издана В.В. Бартольдом, впоследствии ею специально занимался К.А. Иностранцев. Особая ценность надписи заключается прежде всего в точной дате этой надписи - 29 декабря 1041 года. Согласно К.А Иностранцеву в тексте надписи помимо арабских слов встречаются слова на таджикском языке как "дай-мох" - десятый месяц солнечного иранского календаря, "рудбори рама" - речная долина предназначенная для пастбища. (К.А. Иностранцев. К толкованию нижней надписи в Ворухском ущелье. Сборник МАЭ, т. V, вып. 2, 1925, стр. 553-556).



Текст "южной" надписи состоит из 18 строк и написан куфическим шрифтом. Согласно исследованиям С.Б. Певзнера, надпись датируется концом II - началом III вв. хиджры (конец VIII века - начало IX в. н.э.), весьма вероятно правления Харуна ар-Рашида, имя которого упоминается в 13 строке надписи. С.Б. Певзнер пишет, что большая часть надписи написана на таджикском языке, кроме строк 13-18, где можно предположить арабский. Резюмируя свои исследования С.Б. Певзнер дает заключение, что возможно, южная Ворухская надпись является самым древним памятником письменности на таджикском языке. (С.Б.Певзнер. Южная надпись в Ворухском ущелье. Археологический очерк Исфаринского района. (Тр. /АН ТаджССР. Ин-т истории, археологии и эт-нографии; Т.35) - Сталинабад, 1955. стр. 223-224).



Выше приведенные эпиграфические памятники свидетельствуют о факте проживания таджикского населения на территории Воруха в указанные исторические периоды. Никаких следов материальной культуры относящиеся к киргизам и другым народам на территории Воруха, археологами не было обнаружено.



В 1951-1952 гг. Институтом истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикской ССР под руководством археологов Б.А. Литвинским и Э.А. Давидович, была организована археологическая разведка в Исфаринский район. Ими был выявлен целый ряд разнообразных и разновременных памятников: поселений, крепостей, могильников, культовых архитектурных сооружений и.т.д. В результате, была составлена археологическая карта с описанием и датировкой всех обнаруженных памятников. Группой было зарегистрировано 18 сакских могильников, три из которых были раскопаны и датируются I - II вв. н.э. Большое значение имеет установление факта принадлежности населении Воруха к памиро-ферганскому европеоидному рассовому типу. (Давидович Е.A., Литвинский Б.А. Археологический очерк Исфаринского района. - Сталинабад, 1955. -231 с.,ил, - (Тр. /АН ТаджССР. Ин-т истории, археологии и эт-нографии; Т.35).



На северо-западной окраине Воруха, на пустынной каменистой подгорной территории, прорезанной руслами саев, расположен большой курганный могильник, известный местному населению как "Гури-муг" ( Давидович, Е. А., Литвинский Б. А. Археологический очерк Исфаринского района. - Сталинабад: Изд-во Акад. наук Таджик. ССР, 1955. - С. 138.) и относящийся к доисламским временам. При раскопках курганных могильников (Исфаринский, Ворух) добыты большие серии красноангобированной посуды с процарапанным орнаментом (Брыкина, Г. А. Юго-западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. - М.: Наука, 1982. - 196 с.). Также в Ворухе много погребений (мазаров) исламских ученых и почитаемых праведников (Мазори Чимиргон, Мазори Балогардон и т.д.).



В настоящее время имеется ряд законодательно утвержденных документов, подтверждающих, что Ворух никогда не был анклавом. Это, прежде всего, топографическая карта Туркестанского военного округа (округ существовал до 1992 года), где Ворух не обозначен как анклав. В карте об установлении границ между Таджикистаном и Кыргызстаном, утвержденной ЦИК СССР в 1927 году Ворух является составной частью Исфаринского района.



В "Этнической карте Ферганской долины", составленной по данным Памиро-Ферганской археолого-этнографической экспедиции 1951-1953гг. Я.Р. Винниковым, Ворух указан как составная часть Исфары, а не как анклав См. карту.



Согласно названным документам, имеющим статус правовой основы установления границ между Таджикистаном и Кыргызстаном, Ворух не является анклавом, а Танги Ворух и появившееся селение Аксай находятся на территории Республики Таджикистан.



На картах Советской Киргизии до 50-х годов ХХ века также не было никакого анклава. Тогда возникает вопрос: на какой основе нынешние киргизские власти предъявляют претензии таджикской стороне?



Ферганская долина издревле была заселена оседлым населением иранского происхождения, т.е., таджиками, а до них их предками - согдийцами. Этому свидетельствуют сохранившиеся древние названия согдийского языка. Названия города Баткен (Ботканд) как и Тошканд, Самарканд и др. имеют древние согдийские корни. Название Баткен происходит от согдийского термина "Бодканд" и употребляется в значении "город ветра". Что касается города Ош, то в одном из известных географических сочинений эпохи Саманидов "Худуд ул-олам" указывается, что это таджикский город: "Ош - процветающее, благословенное место и воинственный народ, находящийся у подножия гор. И на этой горе имеется охранник, и он удерживает неверных турков". Сотни таджикских названий на территории этих районов и других регионов существуют до сих пор, что доказывает их историческую связь с территорией таджиков.



Что касчается Исфары, то В. Бартольд пишет, что "название Исфара в Х веке прилагалось только к горному округу, города с этим названием еще не было. Бобур описывает Исфару как главный город вилаета, разделявщегося на четыре бюйлюка: Исфара, Варух, Сох и Хушьяр, т.е., к Исфаринскому вилайету причислялись и верховья Соха. В Варухском ущелье сохранилась арабская надпись 1041г., не вполне разобранная, где по-видимому, говориться о каких-то оросительных работах (Бартольд В.В. Соч. Т.3. - С. 215.).



В работе С. Хмельницкого "Чорку" отмечается, что "Земли Исфаринского района представляют собой юго-западную предгорную оконечность Ферганской долины. В 5-8 веках эти земли образовывали, вероятно, самостоятельное и хороши укрепленное владение, независимое от владетелей соседней Ферганы, безопасность которого основывалась на системе горных крепостей и воздвигнутых вдоль реки замков. Возможно, что резиденцией местного правителя служил замок Калаи Боло, возведенный на высокой платформе в 4км. южнее современного города Исфара" (С. Хмельницкий. Чорку.-Берлин-Рига, 2002. - С. 10). Естественно, что киргизы, ведшие кочевой образ жизни к строительству таких сооружений не имели никакого отношения.



Таким образом, мы видим, что ни в одном из источников даже близко не упоминаются киргизы, что свидетельствует о том, что Исфаринский оазис вместе с Ворухом были и есть исконно таджикские земли. Мы с большим уважением относимся к дружественному киргизскому народу и не хотим, чтобы новоявленные политики соседнего государства внесли раздор между двумя соседними народами.



Мы вполне солидарны с экспертом Е. Радионовым в том, что "киргизская сторона, не соблюдая принятые на себя обязательства по договорам, заключенным с Таджикистаном, грубо нарушает принцип добросовестного выполнения государством своих международных обязательств. Примером этого является нарушение Кыргызстаном Протокола "О запрете проведения строительных работ на спорной территории". Республика Кыргызстан, затягивая вопрос делимитации границы с Таджикистаном, выдвигает все новые и новые территориальные претензии, намереваясь нарушить территориальную целостность Республики Таджикистан, и, создавая, таким образом, напряженность между таджиками и киргизами, проживающими в Таджикистане.



Данные действия со стороны Кыргызстана, как видно, являются прямой угрозой соблюдению принципа международного права о нерушимости государственных границ.



Бобомуллоев С.Г., доктор исторических наук,

Гафуров А.М., кандидат исторических наук. Источник - ЦентрАзия

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