Юридическое обоснование таджикской стороны в решении проблемы государственной границы с Кыргызстаном, - Махмуд Абдуллаев

18:53 04.06.2021 Проблема неразделенности спорных территорий между Таджикистаном и Кыргызстаном стала камнем преткновения на пути добрососедских межгосударственных отношений.



Карты:

1. линия границы по состоянию на 1924 год

2. желтый цвет - территории, исконно принадлежащие Таджикистану

3. водозабор



Таджикистан выступает за скорейшее решение и юридическое оформление таджикско-кыргызской государственной границы путем ее справедливого взаимоприемлемого формирования и закрепления, исходя из интересов обеих стран, основываясь на документах, прошедших установленные конституционными нормами процедуры согласования и утверждения, соблюдая нормы международного права.



Уровень ответственности в решении наиважнейшего для обеих сторон вопроса призывает Кыргызскую Республику сначала признать легитимность принадлежности таджикских территорий и лишь затем, на основании действующих нормативных актов о национально-территориальном размежевании, осуществлять их делимитацию и демаркацию.



Чтобы продуктивно договариваться, необходимо в совершенстве знать предмет переговоров, а не предъявлять голословные претензии, присущие кыргызской стороне.



Ситуация усугубляется тем, что в принципе дружелюбный кыргызский народ вводится в заблуждение собственным правительством в отношении того, на чьей земле часть из них находятся. Прописка по месту жительства должна соответствовать реальности. Неинформированность и непонимание рождает неадекватность и агрессию, желание вечно воевать. Как следствие, проживая на территории Таджикистана, граждане КР нападают на таджикское население. Количество человеческих жертв растет с обеих сторон.



Кто хочет знать истину - пусть изучит карту.



Карточный расклад



Раз и навсегда всем, кому небезразличны проблемы Воруха, необходимо усвоить, что на южной границе Республики Кыргызстан располагаются две исконные таджикские территории - Ворух (площадь - 59 км2) и Кайрогоч (площадь - 4,4 км2). Кыргызская сторона безосновательно называет Ворух анклавом, что в корне не соответствует действительности.



По имеющимся документам, топографическим и картам административно-территориального деления, следуя логике и здравому смыслу, а также согласно толковым словарям (анклав, от лат. inclavo - запираю на ключ - это территория или часть территории одного государства, со всех сторон окруженная территорией другого государства), Ворух под такое определение не подходит и анклавом не является.



Население Воруха, насчитывающее более 43 тысяч человек, компактно проживает здесь на протяжении многих веков, что подтверждается историко-культурными памятниками и государственными актами на право землепользования, задокументировано в материалах национально-территориального размежевания 1920-1930 годов.



29 сентября 1925 года Президиум ЦИК Узбекской ССР, в состав которой входила Таджикская АССР, утвердил границу между Узбекской ССР и РСФСР, в состав которой входила Каракыргизская Автономная область. 9 ноября 1925 года Президиум Всероссийского ЦИК утвердил границу, установленную между РСФСР и Узбекской ССР на таджикско- киргизском участке. 4 мая 1927 года Президиум ЦИК СССР окончательно урегулировал взаимные претензии РСФСР и Узбекской ССР в районе Киргизской АССР. Президиум ЦИК Узбекской ССР 23 мая 1927 года принял к сведению Постановление ЦИК СССР от 4 мая 1927 года, а Президиум ЦИК Киргизской АССР 7 июня 1927 года принял к сведению Постановление Президиума Всероссийского ЦИК от 3 мая 1927 года и ЦИК СССР от 4 мая 1927 года, тем самым признав установленные границы.



В соответствии с конституциями тех лет, между УзССР и РСФСР была установлена межреспубликанская граница, как для Таджикистана, так и для Киргизии в качестве их правопреемников.



Указанные правовые нормы имеют юридическую силу и по сей день.



Кому в действительности принадлежат 201 тыс. гектаров земель, на которые претендует Кыргызстан?



"В любой науке столько истины, сколько в ней математики". (И.Кант)



На территории джамоатов Сурх (16 428 чел.), Чоркух (42 831 чел.) и Ворух (43 246 чел.) РТ в общей сложности проживают 105 тысяч таджиков. В то же время, в сопредельных населенных пунктах Раватковут, Карабак, Ок-Татыр, Говсувор, Таш-Тумшук, Кок-Таш, Танги и Оксой проживает всего 7-8 тысяч кыргызов, что в 12 раз меньше численности коренного населения - таджиков. Данный факт подтверждается тем, что практически все кыргызские семьи в названных селениях являются не старожилами, а приезжими, то есть осевшими здесь новоселами, рожденными в 80-е гг. в другой местности.



Исходя из материалов территориального деления 1924-1927 гг., 201 тыс. га земель Республики Таджикистан, на которые необоснованно претендует Кыргызстан, находятся в пользовании кыргызской стороны. Это: 84 000 га в джамоате Костакоз Б.Гафуровского района, 56 000 га Андаракского лесного массива в Кухистони Матчинском районе и 61 000 га территории, прилегающей к городу Исфара.



Именно по материалам национально-территориального размежевания 1924-1927 и 1932 гг. кыргызской стороне были переданы Бакса-Исфанейская и Чапкулукская волости (всего 180 тыс. га), угольные копи Сулюкта (14 тыс. га), кишлаки с/с Замбуруч (15 тыс. га), Джар-кишлак, Джизган и Чуянчи, которыми Кыргызстан владеет по сей день.



Проблемы с кыргызской стороной возникли с того момента, когда началось деление границы в населенных пунктах, т.е. с Ганчинского района. Говоря об этих территориях, КР отрицает решение тех нормативно-правовых актов, на которые изначально ссылалась в 1989 году, взяв за основу решение паритетной комиссии 1958-1959 гг., регулировавшей вопросы использования земель и орошения, отвечая интересам КР. Хотя, район Овчи-Калъача Бободжон Гафуровского района Согдийской области, где находится водораспределитель (водозабор), согласно документам 1924-1927 и 1989 гг., принадлежит Таджикистану.



Во времена Союза границы были практически прозрачными, земли передавались в чужое пользование по-дружески, по-соседски. Так, в результате работы паритетной комиссии 1958-1959 гг. по определению водо-землепользования, названные территории были выделены из основной территории Исфаринского района и включены в наделы землепользования Баткенского района Ошской области в виде чересполосиц, в шахматном порядке.



Однако материалы паритетной комиссии 1958-1959 гг. не прошли обязательной процедуры утверждения, установленной Конституцией СССР 1936 года, соответственно, остались конституционно незавершенными.



Исходя из этого, до сегодняшнего дня не имеется ни одного документа относительно принадлежности названных территорий Кыргызской Республике. Эти территории для таджикской стороны никогда не являлись и не являются спорными. Спорными считает их только кыргызская сторона, не представив ни одного документа принадлежности. Поэтому Кыргызстан не имеет на них ни юридического, ни морального права пользования.



Консенсус, компромисс или двойные стандарты?



В ходе работы совместных комиссий по демаркации и делимитации границы кыргызская сторона выступает против использования в качестве правовой основы утвержденных в 1924-1927 гг. высшими органами СССР нормативно-правовых актов по вопросу национально-территориального размежевания границ союзных республик Средней Азии. Вместо этого, КР при определении линии госграницы предлагает опираться на последующие решения различных паритетных комиссий и договоры между руководителями хозяйствующих субъектов об обмене земельными участками. Аргументацию, что указанные решения комиссий и договоры между руководителями хозяйствующих субъектов не легитимны, поскольку не прошли необходимой государственной процедуры утверждения, и приняты органами, не полномочными решать вопросы административных границ, кыргызская сторона демонстративно игнорирует.



Таджикская сторона предлагает взять за правовую основу материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 гг. (Постановления Президиума ЦИК Союза ССР от: 10 сентября 1926 года; 21 декабря 1926 года; 4 мая 1927 года; 8 июня 1927 года) и Постановление Президиума ЦИК Таджикской ССР от 1 января 1932 года, поскольку именно эти документы прошли все конституционные процедуры того времени.



Неопровержимым доказательством легитимности материалов национально-территориального размежевания 1924-1927 гг. служит то, что в соответствии со статьей 29 Конституции Союза Советских Социалистических Республик от 31 января 1924 года, Президиум ЦИК СССР в период между сессиями ЦИК являлся высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти СССР. В октябре 1924 года ЦИК СССР принял постановление о национальном размежевании Средней Азии. 24 ноября 1924 года образован Среднеазиатский ликвидационный комитет, которому поручалась подготовка материалов для проведения национально-территориального размежевания. Среднеазиатский ликвидационный комитет выполнил возложенную на него задачу и, определив границы новых государственных образований, представил союзным республикам соответствующие материалы для утверждения.



Отчего же, когда речь идет о Бакса-Исфанейской и Чапкулукской волостях, угольных копях Сулюкты и Замбуручском с/с, переданных по материалам национально-территориального размежевания 1924-1927 и 1932 гг., кыргызская сторона с этим полностью согласна, принимая как должное? Но в других случаях КР апеллирует исключительно к документам 1958-59 гг., претендуя на 201 тыс. га земель Республики Таджикистан.



Следовательно, документы 1924-1927 и 1932 гг. Кыргызстан признает, но только избирательно, в выгодном для себя случае присоединения и сохранения за ним чужих территорий.



Правовой комментарий позиций РТ и КР



Предлагаемые Таджикистаном в качестве правовой основы материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 гг. являются единственно легитимными, поскольку прошли все предусмотренные на момент их принятия в СССР процедуры рассмотрения и согласования. А самое главное, утверждены высшим союзным органом - Президиум ЦИК СССР, который в соответствии со статьей 29 Конституции СССР от 31 января 1924 года в период между сессиями ЦИК являлся высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти СССР.



Следует обратить внимание на то принципиальное обстоятельство, что в СССР только этот орган обладал полномочиями на определение границ союзных республик. Решения всех других нижестоящих государственных ведомств по данному вопросу, в т.ч. республиканского уровня, не имели юридической силы и являлись не более чем проектами документов, представляемых на утверждение компетентных органов союзного значения.



По этой причине, использовать в качестве правовой основы делимитации таджикско-кыргызской госграницы предлагаемые кыргызской стороной материалы паритетных комиссий 1958-1959 гг., утвержденные лишь Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 30 марта 1961 года в одностороннем порядке, не представляется возможным с правовой точки зрения. Указанные материалы не могут рассматриваться в качестве основы делимитации границ и с точки зрения здравого смысла, поскольку эти документы даже в советский период регламентировали вопросы не административно-территориального деления, а совершенно другой сферы - земле- и водопользования.



Следует учесть, что в 1990 г. по просьбе Совета министров РТ и Совета министров КР, для проведения юридической экспертизы документов 1924-29 гг. о национально-территориальном размежевании была создана комиссия Верховного Совета СССР, которая подтвердила легитимность вышеуказанных материалов. Было установлено, что за исключением названных, никаких других правовых документов по вопросу установления государственных границ между республиками Средней Азии на общесоюзном уровне не принято.



Многие независимые эксперты (А.Дубнов, А.Князев, Б.Рожин, Ю.Кнутов, К. Алламжанов, В.Евсеев, В.Сокирко, А.Матвеева) в данном вопросе поддерживают позицию таджикской стороны.



Перспективы разрешения ситуации



Таджикская сторона уверена в успешном урегулировании проблемных вопросов по таджикско-кыргызской госгранице. На сегодняшний день из 987 км процедуру делимитациии и демаркации прошло лишь 505 км (51,2%), вследствие чего и возникают конфликты, нередко вооруженные.



Так, в конце апреля с.г. таджикские пограничники, защищающие свою территорию, предупредительным залпом в сторону Кыргызстана дали понять, что способны отстоять собственные земли. После чего отвели свои войска.



Почему таджикская армия не двинулась дальше, не захватила силой и не вернула свои исконные земли, а повернула назад?



Да потому, что в приоритете у таджикского народа добрососедство и братство. Таджикистан заинтересован ускорить совместную работу по определению госграницы и нерешенных территорий при взаимном соблюдении достигнутых соглашений. Эскалация напряженности, усугубляющая приграничные конфликты, наносит вред обеим сторонам. Нежелание слышать и понимать друг друга, идти на разумные компромиссы лишь добавляют политические, экономические, военные и социльные проблемы. Практика показывает, что споры, инциденты и конфликты необходимо урегулировать в правовом русле, с учетом национальных интересов обеих стран и народов, исключительно мирным, дипломатическим путем, на принципах уважения и диалога, взаимопонимания, справедливости, рациональности и конструктивности.



Махмуд Абдуллаев,

правовед Источник - ЦентрАзия

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