Высокие распри как отражение национальной катастрофы Кыргызстана, - Николай Амосов

00:10 05.06.2021

Высокие распри как отражение национальной катастрофы



Сложные отношения нынешнего президента Кыргызстана Садыра Жапарова и назначенного им главой ГКНБ КР Камчыбека Ташиева, несмотря на усердно демонстрируемое единство, похоже переходят в особую фазу "хрупкости". Из инсайдерских каналов стало известно об очередной "ссоре", а иначе ругани между верховными боссами страны.



Став в одночасье на хребет одурманенной запалом "народного протеста" толпы два друга, как незаслуженно пострадавшие в далеком прошлом "за народные интересы", не растерявшись, устремились к власти, вспомнив о прежних лозунгах. Но, дорвавшись до власти, с этими же лозунгами и переусердствовали, загнав себя и страну в очередной тупик, теперь уже международный. Каждый со своей стороны, из-за чего и растут разногласия, пока еще прикрываемые видимой общностью в поле якобы государственных интересов. Но напряжение растет и выливается в задел будущего противостояния, а может быть очередной "революции", что является традицией кыргызского народа в последние десятилетия.



Будущий форсмажор как обстоятельства непреодолимой силы заложены в отношениях соратников изначально. Как свидетельствуют СМИ с 6 октября 2020 года, будучи еще и.о. президента, С.Жапаров в течении 10 дней неразлучно везде сопровождаем Ташиевым и даже на заседании Жогорку Кенеша и. о. главы государства называет Ташиева "дос-секретарь" (друг-секретарь). Тогда, до утверждения Жапарова президентом, резкий и воинственный, побывавший главой МЧС, Ташиев был очень нужен Жапарову в качестве "дубины" для противников. Указом и.о. президента 16 октября Жапаров назначает его главой ГКНБ КР.



Вскоре, однако, 24 декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в конце своей пресс-конференции характерно высказался о своем отношении к кандидату в президенты и своему давнему соратнику Садыру Жапарову. Прежде всего Ташиев опроверг всплывшую информацию о том, что он "поругался" с Жапаровым и заявил, что их дружба останется на века. Тут же он отметил, что "не смотря на их отношения, Жапаров для него не является основным кандидатом в президенты, потому что для него все кандидаты едины".



Следующую цитату из речи на пресс-конференции, как показало время, следует воспринимать "с точностью до наоборот" как по скрытому содержанию, так и по результатам, продиктованным особенностями кыргызского природного характера и государственности. Ташиев тогда сказал: "Я думаю, что мы с Садыром осуществим наши планы, что мы изменим жизнь народа, послужим ему, по-другому построим государство, повысим уважение к Кыргызстану и приведем народ к хорошей жизни. Даст Бог, наша дружба с Садыром, наши с ним отношения продлятся вечно. Нас может разлучить лишь Аллах - никакая власть, богатство, конфликты нас не разлучат". "Он выразил надежду на то, что все "провокации и плохие слова" про него и Жапарова останутся позади, потому что они пережили вместе вещи "и похуже". Как говорится, два тигра на одном поле рано или поздно будут воевать.



Жапаров, став полномочным президентом, придя к власти в октябре 2020 года, заявил, что в числе приоритетов его политики будет пересмотр соглашений о разработке золоторудных месторождений "Кумтор" и "Джеруй" для пополнения бюджета страны. Жапаров подписал поправки в закон "Об акционерных обществах" и Уголовный кодекс, позволяющие вводить на предприятиях внешнее управление. Парламент Киргизии 17 мая 2021 года принял решение о начале процесса государственного поглощения канадской компании "Кумтор Голд", разрабатывающей одноименное золоторудное месторождение. При этом канадцам был предъявлен "пакет претензий" почти на 5 млрд долларов, из-за чего канадские инвесторы обещали и готовятся обратиться в международный суд и взыскать с Бишкека нанесенный им ущерб, угрожая нанести своими действиями непоправимый удар по инвестиционному климату Киргизии.



Параллельно Ташиев продолжает беспрецедентную показательную антикоррупционную кампанию против многих бывших чиновников и депутатов, в том числе как-то имеющих отношения к "Кумтору". Грозя привлекать к расследованию в качестве подозреваемых самых высоких лиц прежних властей, включая премьер-министров, а если надо, то и президентов. По мнению некоторых местных аналитиков, в стране начинается нечто вроде сталинского 1937-го.



Эти мнения не лишены оснований, так как методы ташиевского ГКНБ ничем не отличаются от 1937-го. Так, ГКНБ задержал депутата Жогорку Кенеша за преступление восьмилетней давности, о чем сообщил на пресс-конференции Ташиев. Однако сообщить общественности имя народного избранника он отказался, сообщив, что "депутат согласился на условие выплатить крупную сумму государству. Половину он уже восполнил", и не предоставив других подробностей по данному факту. Также глава ГКНБ, рассказывая об уголовном деле в отношении председателя Верховного Суда Гульбары Калиевой, заявил, что есть достаточно доказательств ее вины, и опять отказался предоставить общественности подробности о совершенном преступном действии со стороны судьи. Аргументы и материалы представительства ЕС в КР, доказывающие, что администрировала и распоряжалась средствами сама международная организация, доказывающая непричастность Калиевой к "коррупционной схеме", голословно отвергается. В рамках антикоррупционной кампании ведется широкая конфискация в рядах чиновников и бизнесменов (уведомления по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта разработки месторождения Кумтор получили экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывший спикер Жогорку Кенеша и родной брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, экс-депутат Исхак Пирматов и депутат Т.Зулпукаров обвиняются в незаконном обогащении. Журналисты канала 24.kg изучили и опубликовали результаты уголовных дел по коррупции, большинство из которых закончились большими штрафами и освобождением, или штрафами с домашним арестом).



Жапаров, понимая, что Ташиев переходит все границы, уже не может мириться с поведением фактического соправителя. И рано или поздно ссоры и ругань перейдут в открытое противостояние, за которое, к сожалению, будет расплачиваться кыргызский народ, который привел их к власти.



Николай Амосов