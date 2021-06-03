Кыргызстан-Таджикистан. Наглость по кыргызски как второе счастье, - Н.Асадов

00:15 05.06.2021

Наглость по кыргызски как второе счастье



3 июня сего года вновь обострилась ситуация на таджикско-кыргызской государственной границе. В этот раз конфликт возник на участке, прилегающем к Чон-Алайскому району Ошской области. Причиной конфликта стала установка таджикистанской стороной контейнера в местности Унжу-Булак.



Юридическая принадлежность Таджикистану территории, на которой был установлен контейнер, признается и самими кыргызами, но желания отдавать эту землю законным хозяевам они не проявляют. Как отметил в интервью кыргызскому информагентству Turmush бывший аким района Анарбай Мамажакыпов, "на границе Чон-Алайского района и Таджикистана есть пастбище площадью 1010 га, которое не прошло процедуру демаркации и делимитации. Согласно картам от 1924, 1927 и 1989 годов, территория относится к Таджикистану. Но наши граждане пользовались пастбищем. В связи с тем, что не проведена процедура демаркации и делимитации, военнослужащие Таджикистана наблюдали за участком границы издалека. Сейчас они подошли ближе и проводят контроль".



Схожую логику мышления демонстрирует и глава Госкомитета нацбезопасности КР Камчибек Ташиев, комментируя очередной виток напряженности на границе: "Приграничные вопросы не решались и теперь приходится их решать. По земле в Унжу-Булак площадью 1100 гектаров - земля считается неописанным участком государственной границы. По их картам - от 1924 года, от 1989 года, все перешло им. Но мы говорим им, что есть и наша земля, что она не описана. На нашей территории установлен пост, установлен пост и на их территории. Между ними есть неописанный участок. В последнее время они заходят на неописанные участки границы и пытаются их осваивать. Сегодня произошло тоже самое".



Что же получается? По логике Ташиева и других кыргызских "активистов", юридические документы являются пустой бумажкой и единственной основой для демаркации и делимитации границы может выступать только желание кыргызской стороны захватить исконно таджикские земли, которыми кыргызские сельчане незаконно пользуются на протяжении нескольких десятилетий! Конечно, среди населения приграничных районов такая риторика Ташиева весьма популярна, но по сути она является губительной для кыргызской государственности и используется им в узко корыстных целях.



Подрывная линия в межгосударственных отношениях с Таджикистаном, создающая прямую угрозу всему Центрально-Азиатскому региону, является апогеем "государственной" (а по-существу антигосударственной) деятельности Ташиева. Скрытая конкуренция с Президентом С. Жапаровым и намерения жестко держать власть в своих руках (в 2011 Ташиев уже был кандидатом в президенты КР) прозвучали даже в день его назначения на должность главы ГКНБ КР: "Эти политические вопросы остаются открытыми. Я пока назначен председателем ГКНБ, в данной должности буду работать в соответствии с законом". Но ситуацию усугубляют те обстоятельства, что Жапарову и Ташиеву власть досталась в период, когда экономика страны в окончательной разрухе, а население до крайней степени одичало от бесконечных революций и невыполненных обещаний правителей.



Каждый со своей стороны Жапаров и Ташиев видят выход в актуализации тем, которые отвлекут народ от критичного взгляда на внутреннюю ситуацию и дадут запас времени. Жапаров эксплуатирует свою многолетнюю тему национализации в экономике, желая получить какие-то средства от инвесторов путем выколачивания от них "долга за экологический ущерб". Еще более опасным путем идет Ташиев, оседлав тему национализма, внедрения внутреннего террора против осуществляющего законодательную, исполнительную и даже судебную власть депутатско-чиновничье-судейского корпуса.



Но Ташиев, ради популистских дивидендов среди населения юга страны, откуда он сам родом, откуда он черпает поддержку, перешел рамки дозволенного во все времена: именно он провоцирует своими заявлениями обострение в пограничной зоне с соседним государством - Таджикистаном.



Зная особенности бунтарского характера южан, отдаленность их от центральной власти и нежелания ей подчиняться, Ташиев умело играет на тонких струнах: то он заявляет, что Кыргызстан не отдаст Таджикистану всегда бывшие таджикскими территории, объявляя их своими или спорными (типа наглого заявления, что вот 1000 гектар пастбища находится на территории Таджикистана, но мы им пользовались и поэтому оно несправедливо не принадлежит нам), то создает партизанские структуры среди местного населения, которому "будут предоставлены дополнительные права и возможности в помощи охраны границы". Даже разработанный законопроект о внесении изменений в закон "о пограничных уполномоченных", который позволяет жителям приграничных районов иметь и носить оружие он использует для вооружения местного населения, которое идет полным ходом.



К каким печальным последствиям это может привести, уже известно. Важно другое - предотвратить их нужно уже сегодня, завтра моет оказаться поздно!



Нодир Асадов