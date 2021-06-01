Скончалась Манура Ахметова - экс-министр соцобеспечения и зампред Совета министров Казахской ССР

13:39 05.06.2021

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мануры Ахметовой, сообщает zakon.kz.



Телеграмма соболезнования родным и близким в связи со смертью известного государственного и общественного деятеля Мануры Ахметовой:



Манура Мергалиевна благодаря своим навыкам и целеустремленности, самоотверженности и трудолюбию из числа казахских женщин смогла подняться до должности министра и занимала должность заместителя председателя Совета Министров Казахской ССР, - говорится в телеграмме.

Было отмечено, что она внесла большой вклад в процветание нашей страны, особенно в развитие социальной сферы, культуры и искусства, образования и просвещения.



АХМЕТОВА Манура Мергалиевна



[26.12.1938 - 05.06.2021]

Родилась в Максимо-Горьковском (ныне Качирском) районе Павлодарской области. Казашка.



В 1960 году окончила историко-филологический факультет Казахского педагогического института им.Абая.



В 1960-1973 годы работала в партийных, комсомольских органах и на преподавательской работе в Павлодарской области.

С 1974 года - заместитель министра просвещения Казахской ССР,

министр социального обеспечения КазССР,

заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР,

председатель Государственного комитета по культуре, заведующая сектором отдела внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан.

С 1996 года вице-президент Фонда обязательного медицинского страхования РК, председатель Союза женщин Казахстана, сопредседатель Международного Комитета женщин стран Центральной Азии.



депутат Верховного Совета Казахской ССР X-XI созывов (1980-90).



При ее содействии в ее родном районе, в с. Береговое, построена средняя школа.



Награждена орденами "Курмет", "Знак Почета", орденом "Курмет" (7.12.2007), тремя медалями, Грамотой Верховного Совета КазССР, Знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу в комсомоле", Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана, двумя орденами Трудового Красного Знамени, пятью медалями.



Супруг - доктор философских наук, академик Шулембаев Катыршат Шапагатович, родился 5 марта 1937 года в Баянауле. Его отец Шапагат Искакович - известный в округе акын и педагог, работал директором школ в Баянаульском, Майском, Аксуском районах.



Сын Азат.