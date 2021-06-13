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Афганская группировка Сетам-е мелли и убийство посла США в Кабуле, - П.ГустеринАфганская группировка "Сетам-е мелли" и убийство посла США в Кабуле, - П.Густерин
11:07 15.06.2021

П.В. Густерин

Афганская группировка "Сетам-е мелли" и убийство посла США в Кабуле

Убийство посла любого государства - отвратительное событие во всех отношениях. К сожалению, происходят они и в наше время: еще живы в памяти трагедии американца Кристофера Стивенсона и россиянина Андрея Карлова, произошедшие в 2012 г. и в 2016 г. соответственно. Однако именно США удерживают печальное лидерство среди всех государств мира по числу убитых послов, находившихся в должности на момент убийства.

Афганская политическая группировка "Сетам-е мелли" ("Национальный гнет") была основана в 1968 г. этническим таджиком Тахиром Бадахши, который ранее являлся членом Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана, но разошелся во взглядах с руководством этой партии. "Сетам-е мелли" возникла как политическая платформа туркмен, таджиков и узбеков в их противодействии пуштунскому доминированию. В 1978 г. Бадахши был арестован секретной службой Мохаммеда Дауда (пуштун). Бадахши содержался в одиночном заключении и подвергался жестоким пыткам. Освобожденный в ходе Апрельской революции 1978 года, вскоре он был вновь арестован по обвинению в антигосударственном заговоре и 6 декабря 1979 г. расстрелян по приказу ставшего к тому времени премьер-министром Хафизуллы Амина (пуштун).

Группировка "Сетам-е мелли" стала широко известна в связи с гибелью американского посла Дабса. 27 июня 1978 г. 57-летний Адольф Дабс был назначен послом США в Афганистане. Интересно отметить, что Дабс - сын бывших поволжских немцев: его отец Александр Дубс (фамилия в немецком произношении) происходил из Самарской губернии. Вместе со своей невестой Региной Симон, которая была также из Самарской губернии, он в 1913 г. эмигрировал в США, где они поженились, и там родились их дети. Адольф был третьим из четверых детей.

14 февраля 1979 г. около 9 часов утра Дабс следовал из своей резиденции в посольство США. Четверо мужчин остановили его автомобиль. В некоторых сообщениях говорилось, что мужчины были одеты в форму афганской полиции, в то время как другие утверждали, что только один из четырех был одет в полицейскую форму. Мужчины жестом показали водителю посла, чтобы он открыл пуленепробиваемые окна, и тот подчинился. Затем боевики, угрожая водителю пистолетом, заставили его вместе с ними ехать в гостиницу "Кабул" в центре города. Дабса закрыли в номере 117, на первом этаже гостиницы, а водителя отправили в посольство США, чтобы он сообщил о похищении.

По воспоминаниям сотрудника Главного разведывательного управления Генерального Штаба Советской Армии полковника Закиржона Кадырова (таджик по отцу), ставшего очевидцем тех событий, в гостинице похитители потребовали, чтобы правительство Афганистана освободило религиозных или политических узников, в том числе находящегося в тюрьме лидера радикального крыла группировки "Сетам-е мелли" Абхаруддина Баэса (в некоторых публикациях встречается под именем Бахруддин; таджик; в 1975 г. поднял на севере страны вооруженное восстание, был разбит, схвачен и заключен в тюрьму). Также они потребовали, чтобы им была предоставлена возможность выступить с политическими заявлениями перед зарубежными СМИ. Никаких требований к американскому правительству не предъявлялось.

Представители США рекомендовали подождать и не предпринимать какие-либо активные действия, чтобы не подвергать опасности жизнь Дабса, но афганская полиция проигнорировала эти рекомендации и пошла на штурм. Дабс был найден убитым выстрелами в голову. В перестрелке также погибли двое похитителей. Двое других были схвачены живыми, но вскоре после этого были застрелены. Их тела были показаны официальным лицам США. Правительство Мохаммеда Тараки (пуштун) отказало американской стороне в просьбе предоставить помощь в расследование смерти ее посла.

США во главе с Джимми Картером были возмущены убийством посла и поведением афганского правительства. Инцидент ускорил свертывание американо-афганских отношений, заставив США пересмотреть их политику в этой стране. Так, после убийства Дабса США сократили гуманитарную помощь Афганистану наполовину и полностью прекратили военно-техническое сотрудничество с афганским правительством. Государственный департамент объявил об отзыве из Афганистана большинства американских дипломатов, и к концу 1979 г. в Кабуле у США оставалось всего около 20 сотрудников. Новый посол США в Афганистане, Роберт Финн, был назначен лишь в 2002 г.

Правительство Афганистана со своей стороны стало ограничивать присутствие США в Афганистане и поэтому сократило численность добровольцев американского федерального агентства "Корпус мира".

Ответственность за похищение и убийство Дабса приписывается группировке "Сетам-е мелли", в том числе по названным требованиям похитителей, но многими специалистами эта версия считается сомнительной.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623744420
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