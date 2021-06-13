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Нужна "умная" деколонизация и десоветизация казахского сознания, - Н.Нуртазина
11:10 15.06.2021

Нужна "умная" деколонизация и десоветизация казахского сознания
(что нужно сделать в РК к 2031 г., т.е. 40-летию Независимости)

При слове "деколонизация" и "десоветизация" многие сразу представляют националистическую вакханалию и истерию, огульное отрицание и охаивание всего русского и т.д. Ясное дело, что такого ни в коем случае нельзя допускать (да и не может быть у нас). Но в равной мере нельзя равнодушно взирать на то, что в Казахстане в массовом сознании, даже в умах части интеллигенции, людей искусства, политиков давно диагностируется настоящий винегрет и хаос, безыдейщина, беспринципное и смехотворное соединение порой несовместимых понятий и ценностей… И это обусловлено главным образом половинчатостью, незавершенностью, также безграмотностью в таком деле, как переосмысление истории и культурного наследия эпохи царизма и советского времени (фактически это 300 лет колониальной истории казахского народа).

Духовный дебилизм, неразбериха и инстинктивное следование за далекими от истины стереотипами, с повторением дежурных фраз и клише прослеживается особенно в восприятии и ретрансляции советской истории и советского наследия в культурном багаже нации. Можно наблюдать зияющие "белые пятна" в массовом сознании казахов и казахстанцев, как пожилых, так и молодежи, относительно знания базовых принципов той системы, которая называется советским тоталитарным режимом или советской повседневностью (обыденностью).

К примеру, не все у нас достаточно глубоко понимают и представляют тот ужасный и печальный факт, что многие поколения советских казахов прожили в условиях жесткой цензуры, отсутствии свободы слова. Именно отсюда вытекало очень много трагического и запутанного: коверкание и прямые искажения фактов исторического прошлого при отображении в кино, театре, ТВ, в содержании литературных произведений, учебников; табу и замалчивания, обман и демагогия. И не так легко распутать эту паутину коварной советской цензуры.

Деколонизация должна аргументироваться стратегическими задачами "модернизации общественного сознания", курс на который провозгласил Елбасы - Лидер нации Нурсултан Назарбаев. Очищение национального сознания от реакционных архаизмов как трайбализм, советизмы, всевозможные коммунистические предрассудки, необходимы для укрепления культурно-информационной независимости и национальной безопасности Республики Казахстан.

Несомненно, казахи как государствообразующий этнос, ответственный за идейную консолидацию и дальнейший духовный прогресс страны, нуждаются как в воздухе в здоровой десоветизации и деколонизации общественного сознания. Это вообще-то так же естественно и необходимо для здоровья этноса, как, скажем, реабилитация больного человека после ковида. Освобождение от искаженных представлений и мифов, идущих от старой политики колонизаторов по культурной перекодировке зависимых народов по своим "лекалам" - это объективный и универсальный императив истории, который приняли многие народы и страны Азии и Африки. Для многих стран этот великий (и богоугодный с точки зрения социальной справедливости, Высшего Правосудия, Бога) процесс имел место в 50-60е гг. ХХ столетия.

Деколонизация - это поистине зов "коллективного бессознательного" народа. Именно о духовном реванше думают на небесах сонм духов-героев, "аруахи" наших святомучеников-шахидов, невинно убиенных, безбожной властью уморенных…. Или просто жалко прозябавших, безвылазно проживших свои жизни в депрессивных аулах и "атомных" поселках КазССР миллионы несчастных "советханов" и "кенесгулей" той эпохи… И души гениев литературы, искусства, науки советской эпохи (как Мухтар Ауэзов, Мухаметгали Макатаев, Шакен Айманов, Султан Ходжиков, Ануар Алимжанов и др.), которые унесли с собой в могилы многие тайны, ибо были вынуждены жить и творить стиснув зубы, страдать, говоря и показывая в своих произведениях лишь полуправду….

В основе деколонизации и возрождения национального сознания всегда лежит полное восстановление исторической памяти - ясное и недвусмысленное понимание того, что было и как было в жизни страны, через факты и события, судьбы великих и простых граждан. Национальный гуманитарный диспут на тему "колониализм в истории казахов" можно сделать интеллектуально и духовно сильным творческим проектом, который не ориентировал бы сознание на эмоциональную "антисоветизацию", гневную экспрессию, культурную русофобию, отрицание всякой преемственности. Опасные энергопотери и деструктивный путь конфликтов вреден для самих казахов как этноса, нуждающегося в психологическом исцелении и умиротворении, в здоровом развитии и процветании.

"Умная" деколонизация по-казахски - это вовсе не путь конфликтов и демонизации, а, наоборот, путь духовного очищения сознания, катарсис, озарение, возвышение, полное проявление его высшего национального "Я" вместо затемненного, невежественного низшего "я", доминирующего на настоящий момент. Мудрому человеку понятно, что истинная деколонизация с просветлением казахского сознания как раз поможет, что называется, отделить зерно от плевел; отделить светлое, истинно человечное, вечное в отношениях народов от грязной лжи и наглой фабрикации, прикрывавшейся идеологемами типа "дружба народов", "старший брат", "Россия и революция несли свет".

Именно через раскрытие полной правды и справедливую историческую оценку колониализма как величайшего преступления сил тьмы и хаоса можно по-настоящему увидеть и оценить ярчайший свет и величие Христианства - как самой сути и самого драгоценного во всем облике России, т.е. духовную идеологему "Святая Русь". Вместо любви и уважения к Святой Руси многие "слепые" казахи, как и другие постсоветские народы продолжают до сих пор невежественно "любить", кланяться и лобызать ноги бесовскому князю тьмы и до сих пор существующему в ментальной реальности невежественной толпы его главному детищу - безбожному монстру с названием "Советский Союз"…

Итак, в течение следующего десятилетия после празднования 30-летия Независимости, т.е. до 2031 г. казахи, если они действительно считают себя состоявшейся современной нацией, должны провести тотальное, объективное исследование и научную интерпретацию колониальной эпохи Отечественной истории (вместо "Института улуса Джучи" и пр. надо бы создавать Институт Советской истории Казахстана). При этом следует осуществить ревизию культурной продукции, печатных произведений в области общественно-гуманитарных наук, которые были опубликованы в КазССР и СССР в период с 30-гг. вплоть до 1991 г., разумеется, относящихся к казахам и Казахстану.

Конечно, может быть создана компетентная Комиссия из авторитетных личностей, знатоков казахской традиции и истории из Казахстана, также представителей потомков первой волны казахской эмиграции (т.е. свободных от советского "манкуртизма"), известных экспертов по казахам из различных стран, этнопсихологов, культурологов и др.

Все это и многое другое должно делаться для объективного, критического переосмысления наследия "эпохи Зависимости", чтобы дать глубокую оценку казахстанской культурной продукции "made in USSR", в том числе, например, пресловутым художественным историческим фильмам с "классовыми врагами" и прочими ляпами, которые до сих пор гоняют по местным ТВ-каналам. Оценку с высоты времени, науки, морали и Высшей Справедливости, сквозь призму новой постколониальной реальности, нашего "взросления" и демократического, свободного развития и самовыражения в потоке глобализации, в качестве равного члена мирового сообщества.

В таком диспуте и национальном проекте по реинтерпретации советского наследия необходимо исходить из методологии объективности и абсолютной честности (полуправдой мы сыты!), нетерпимости ко всякой лжи и грубой фальсификации, равно как и принципов демократии, свободы слова, уважения к иным языкам, культурам, этносам, которые сами по себе самоценны и не имеют никакого отношения к вредной идеологии тоталитаризма.

Также не допускается политизация и экстраполяция выводов о прошлом на современные отношения стран и государств (пример: разве влияет оценка вторжения Наполеона в Россию на современные русско-французские отношения и культурные связи?). Также Комиссия и новая Идеология РК не будут претендовать на универсальность данных оценок эпизодам Отечественной истории или произведениям культуры для других стран мира, СНГ, ЕАЭС и пр. (пример: Монголия никогда не навязывает своей оценки Чингисхана другим странам, она сама обосновала собственный взгляд на этого героя и не принимает иные оценки. История в определенной степени субъективна и национально-самобытна, главное, она не должна служить деструктивным реакционным силам).

Деколонизация казахского сознания, модернизация ментальности ведущего этноса, несомненно, должны найти поддержку со стороны всего здравомыслящего полиэтнического населения страны, этносов-братьев внутри РК. Они также в той или иной степени заражены советизмами. Живущие под одним дружным "шаныраком" (купол юрты), неказахские этносы, как мы слышим часто, очень благодарны казахам. За то, что когда-то казахи спасли их от голодной смерти и приютили, сегодняшние их потомки, думается, единодушно поддержат духовный ренессанс казахов и независимого Казахстана. В этом ренессансе, кстати, большую роль должна играть универсальная интерконфессиональная духовность - панацея от всех зол мира сего.

Вера во Всевышнего (Который выше наций и формальных конфессий), а не вера в ложные коммунистические и колониальные мифы - вот что спасет всех и каждого. Вера, Духовность, Справедливость - основа и источник братства, мира, демократии, справедливости, гармонии, искоренения расизма, ксенофобии, войн. "Пришла Истина, и исчезла ложь! Поистине, ложь исчезающа!" (Коран).

Назира Нуртазина,
доктор исторических наук
(Алматы, Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623744600
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