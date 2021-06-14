Казахстан ввел в строй новые боевые корабли - "Исатай" и "Махамбет" (фото)

19:38 15.06.2021

О спуске на воду пограничных катеров



15 июня 2021 года в г.Уральске ЗКО состоялся торжественный спуск на воду двух пограничных катеров "Исатай" и "Махамбет", изготовленных АО "Уральский завод "Зенит". В торжественном мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Г.Н.Искалиев, руководство силовых ведомств, коллектив завода "Зенит", личный состав корабля, а также жители г. Уральска.



Пограничные катера "Исатай" и "Махамбет" являются головными проектами "Зенита" и предназначены для защиты и охраны территориальных вод и континентального шельфа Республики Казахстан. Они обладают необходимыми характеристиками по мореходным качествам: скорости, управляемости, настойчивости, дальности плавания, автономности, условиям обитаемости экипажа.



В своем выступлении заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ капитан первого ранга С. Хайдаров отметил высокую эффективность катеров данного типа в обеспечении охраны границы и пожелал морским пограничникам высоких результатов в служебно-боевой деятельности.



Пресс-служба КНБ РК