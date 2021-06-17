Турдакун Сыдыков поедет послом Киргизии в Иран, Толенды Макеев - в Австрию

11:19 19.06.2021

Сыдыков Турдакун Сыдыкович назначен послом Кыргызстана в Иране и постоянным представителем Кыргызстана в Организации экономического сотрудничества в городе Тегеран.



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Макеев Толенды Картанбаевич назначен послом Кыргызстана в Австрии. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 18 июня пресс-служба президента.



Одновременно он назначен на должность постоянного представителя Кыргызстана при Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в городе Вена.



Соответствующие указы подписал президент Садыр Жапаров, сообщает 18 июня пресс-служба президента.