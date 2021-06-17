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Зачем казахам бездумно ляпать государственную символику на национальную и спортивную одежду? - Н.Нуртазина
13:18 19.06.2021

Зачем казахам бездумно ляпать государственную символику на национальную и спортивную одежду? Тем более если это запрещено законом

"..В каких случаях не допускается использование Государственного флага?.... - использовать в качестве одежды, постельного белья и драпировок, использовать в костюме или на спортивной форме ( в то же время изображение флага может быть пришито к форме членов патриотических организаций, военных, полицейских и пожарных); печатать его изображение на салфетках, коробках и других предметах одноразового использования"

//Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала об использовании Государственного флага Республики Казахстан.//Источник: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/v-mks-rk-rasskazali-o-pravilah-ispolzovaniya-gosudarstvennogo-flaga-7113243

В случае с общественным сознанием или ментальностью современных казахов возможны и неудивительны любые эксцессы. Мы хорошо знаем, что это связано с диагнозом хронического "манкуртизма" (культурного беспамятства) нашего народа. И, конечно, нежеланием Министерства культуры и спорта РК отнестись серьезно к вопросу мониторинга и контроля над дизайном и тиражированием в стране национальной одежды, например.

В данном случае мы бы хотели обратить внимание на такую распространенную "психопатологию", как неуместное использование государственной символики и цвета флага РК при изготовлении национальной и спортивной одежды, тем более оказалось, что это запрещено новыми положениями. Данный "патриотизм", поверьте, нисколько не прибавляет положительного имиджа нации, а только вызывает вопросы и усмешки, т.к. в мире такого тренда нет, а замена традиционной этносимволики на современную государственную на одежде никем не приветствуется. Приведем примеры.

Изображение парящего под солнцем беркута (изображение на государственном флаге) мы недавно увидели на …казахском чапане, который продается в интернет-магазине национальной одежды. В этой связи стоит сразу заметить, что в РК давно необходимо юридически обосновать защиту не только государственной символики, но и национального костюма казахского народа - от различных надругательств и искажений.

Либо включить в существующий закон о Государственных символах пункт о "национальном костюме казахов", трактуя его как важнейший этноидентифицирующий маркер государствообразующего этноса, как особо ценное материально-визуальное достояние предков, которое требует уважения его традиционных канонов, фасона и основных символов; также нуждается в определенной степени в унификации его моделей для достижения узнаваемости казахского этнического костюма в мире и продвижения его в качестве национального бренда.

Далее, можно нередко видеть цвет государственного флага и его эмблемы на одежде участников национальных видов спорта, например, кокпара и байги. Приходилось наблюдать во время трансляций по ТВ состязаний по этническим видам спорта (Всемирных игры кочевников) как представители Турции, Монголии, Кореи, других азиатских стран - все были одеты в прекрасные, слегка стилизованные национальные одежды, а вот костюм казахских спортсменов представлял собой безвкусную мешанину из псевдонационального стиля и … эмблем государственного флага, будучи невзрачного серо-голубого цвета, как будто выцветшего. Вообще, все знают, что голубой, синий цвета быстро выгорают на солнце, легко выцветают. Казахи в национальном костюме никогда не использовали такие цвета, тем более мужчины.

В костюме с изображением казахстанского флага или орла часто выходит на сцену знаменитый певец Димаш, что также неуместно и является излишеством и перебарщиванием с государственной символикой…Вообще, о "патриотических" костюмах наших артистов и представителей отечественной поп-музыки даже не стоит говорить, т.к. хорошо известно, что именно они под видом "свободной стилизации" занимаются на деле надругательством над этническим костюмом и обильно рекламируют такие образцы. Их дизайнеры в своих болезненных фантазиях создают все что угодно: "казахские" белые сюртуки с орнаментом и белыми брюками, маскарадные костюмы "номадов", при виде которых у настоящих кочевников-предков сразу бы случился сердечный приступ...

И, наконец, государственная символика не дает покоя даже религиозным "патриотам". Вспоминается, как несколько лет назад мне посчастливилось в составе хадж-миссии ДУМК посетить Мекку и Медину, это было время большого хаджа. И я заметила, что лишь казахстанская группа паломников была одета в униформу, которая опять-таки пропагандировала государственную символику. Это - серо-голубые камзолы (жилетки), на рукавах рубах и платьев эмблема флага (спрашивается зачем? Тем более религия отделена от государства), еще какие-то грубые узоры по краям. Более того: на спинках жилеток было написано по-английски Kazakhstan. Вот какие формы заказывают, оказалось, "переполненные патриотизмом" наши турфирмы для своих клиентов, желающих совершить хадж.

При этом я имела возможность лично наблюдать, что ни одна из прибывавших туда зарубежных групп паломников, которые обычно стекаются в Мекку со всех концов земли, не имела на своей одежде, т.е. униформе, ничего от политической, государственной символики; акцент же делался на этническую одежду и традиционную цветосимволику. Также можно было видеть, что некоторые группы паломников специально выбрали очень яркие и разноцветные цвета платков, жилетов или каких-то аксессуаров (красные, желтые, оранжевые, бело-зеленый и пр.) для опознаваемости "своих", т.к. там велика вероятность отстать от группы и потеряться в многомиллионных толпах. Костюм же казахстанских паломников не отвечал такому критерию, ибо он был белого и грязно-синего цветов и незаметен.

В то же время, если смотреть сзади, помогала надпись "Казахстан" (как будто мы - спортивная команда), однако минусов от него оказалось больше, чем плюсов. В хадже, вообще туристам лучше не афишировать без надобности названия своих стран, привлекая к себе внимание любопытных людей, недоброжелателей (тем более многие помнят фильм "Борат"), а в данном случае нельзя было еще отвлекать массы паломников от ритуалов и сосредоточенности на Боге. Вместо этого богомольцам приходилось видеть перед своим носом какие-то не относящиеся к религии надписи (к слову, в священных местах Саудовской Аравии запрещается носить пакеты, одежды с изображением человека, животных).

А если учесть, что наши казахи никогда не относились к дисциплинированным группам-хаджи, то надписью "казахстан" облегчалась идентификация таких нарушителей порядка. Был случай, когда в женских туалетах, где обычны огромные очереди в целях омовения, группа турчанок неодобрительно смотрела на наших апашек, пытавшихся пройти без очереди, и при этом осуждающе говорили друг другу: "казаклар, казаклар!!!". Разумеется, если бы на спинках жилеток у наших женщин-паломниц не было злополучной надписи, то не так легко было бы вычислить кто и откуда в той пестрой многоязычной толпе. Вот как однажды сослужила нам медвежью услугу излишнее увлечение государственной символикой, привычка ляпать где надо и не надо на одежду, сумки и пр. флаг, герб, название "Kazakhstan".

Н. Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624097880
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