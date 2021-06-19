Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин

10:36 21.06.2021

П.В. Густерин

Автор "линии Дюранда" и ее значение



Генри Дюранд, о котором пойдет речь, известен под именем Мортимер Дюранд, так как его отец, Марион Дюранд, также носил первое личное имя Генри.



Родился Мортимер в 1850 г. в Индии, в местечке Сехор, западном пригороде Бхопала, в семье сэра Генри Мариона Дюранда, британского резидента в городе Вадорада.



По окончании школ в Великобритании, в 1873 г. Мортимер Дюранд поступил на государственную службу в Британской Индии. Во время Второй англо-афганской войны (1878-1880) Дюранд являлся политическим секретарем в Кабуле, с 1884 по 1894 г. занимал пост секретаря по иностранным делам колониальной администрации в Британской Индии.



В 1894 г. Дюранд был назначен послом в Тегеране, где, несмотря на то, что он был иранистом и владел фарси, Дюранд не произвел большого впечатления ни на персидское правительство, ни на свое начальство в Лондоне. Покинув Персию в 1900 г., Дюранд с 1900 по 1903 г. занимал пост посла Великобритании в Испании, а с 1903 по 1906 г. - посла в США.



Генри Мортимер Дюранд умер в города Кветта, на территории современного Пакистана, в 1924 г.



Как видим, перед нами биография обычного британского дипломата. Однако в его жизни было то, что увековечило его имя на века, и именно - так называемая "линия Дюранда". На карте - это условное очертание, на местности соответствующее протяженности ок. 2670 км, ставшее границей, установленной в Гиндукуше в 1893 г., то есть в бытность Дюранда секретарем по иностранным делам Британской Индии. Линия была прочерчена через земли племен, живущих между Афганистаном и Британской Индией, разделяя сферы влияния последних. В наше время она обозначает границу между Афганистаном и Пакистаном. Принятие этой линии, названной в честь сэра Мортимера Дюранда, который склонил Абдуррахман-хана, эмира Афганистана в 1880-1901 гг., согласиться на такое очертание границы, можно сказать, решило проблему индо-афганской границы на оставшийся период британского правления в Индии, то есть вплоть до 1947 г.



Подписание Англо-афганского договора о границе состоялось 12 ноября 1893 г. Этот договор был подтвержден англо-афганскими договорами от 21 марта 1905 г., заключенным в Кабуле, от 8 августа 1919 г., заключенным в Равалпинди, и от 22 ноября 1921 г., заключенным в Кабуле.



Проблема делимитации состояла в том, что после того, как в 1849 г. британцы завоевали Пенджаб, они вторглись на неразграниченную сикхскую территорию (Синд) к западу от реки Инд, оставив между собой и афганцами полосу земли, населенную различными пуштунскими племенами, так называемую территорию племен. Вопросы управления и обороны и сделали эту территорию проблемной. Одни британцы хотели уйти в Индию, другие стремились продвинуться на линию от Кабула через Газни вплоть до Кандагара. Вторая англо-афганская война окончательно дискредитировала британцев, и территория племен была разделена на примерно равные сферы влияния. Британцы установили свою власть косвенным правлением вплоть до "линии Дюранда" в результате ряда столкновений с племенами. Афганцы же оставили свою сторону нетронутой.



Крупнейший специалист по Афганистану того времени генерал-лейтенант А.Е. Снесарев в своем географическо-политическом очерке "Афганистан" (М., 1921; 2002), составленном из лекций, прочитанных на восточном отделении Академии Генерального Штаба в 1920 г., резюмировал сведения об установленной англо-афганской границе: "Граница идет в общих чертах от перевала Борогиль через Читраль, Пешавер и далее к Кох-Малик-Сияху, где сходятся границы Афганистана, Персии и Белуджистана. Эта граница установлена договорами, которые были заключены Мортимером Дюрандом в Кабуле в 1893 году. Если вы вдумаетесь в главные пункты этого соглашения - конечно, о подробностях здесь не приходится говорить, то увидите, что англичане отдали эмиру Абдуррахману Вахан, Кафиристан, долину Асмара, Ляльпуру и часть Вазиристана, но засобой оставили станцию Нью-Чаман, Чагех, другую часть Вазиристана, Булун-Кель, Курам, Баджаур, Сват, Дир, Читрал и страну афридиев. Теперь вопрос, по каким соображениям это сделано? Ведь некоторые из этих стран, каковы Сулеймановы горы, являются такими, в которых живет коренное население Афганистана; как мог эмир отказаться от своих близких сородичей? В этом отношении исследователи Афганистана - Кене и Аристов - приходят к мнению, что Абдуррахман поступил правильно, потому, что афганский народ Сулеймановых гор является тем горючим материалом, который хотя помогал нашествиям на Индию, но которых держать в руках всегда было трудно. Абдуррахман и взвалил эту трудную работу на плечи англичан [Если верить Гамильтону, Абдуррахман сделал это по принуждению и пытался сохранить племена за собою. См. Hamilton, Afghanistan, стр. 409. - London, 1906.]".



В июле 1949 г. правительство Афганистана опротестовало договор 1893 года и, таким образом, отказалось признать законность вхождения пуштунских земель в состав Пакистана.



В середине XX в. территория по обе стороны границы стала предметом движения за независимость пуштун и создания независимого государства Пуштунистан.



Существует мнение, что именно "линия Дюранда" стала причиной жестокой расправы с президентом Афганистана Мохаммедом Наджибуллой в 1996 г. Наиболее достоверно это показано в книге В.Н. Пластуна и В.В. Андрианова "Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики" (М., 1998, с. 115-116): "В Кабуле появился известный в международных кругах, связанных с афганской политикой, (пакистанский. - П.Г.) генерал Аслам Бек. В свое время, он возглавлял Главный штаб сухопутных войск (Пакистана. - П.Г.), затем, занимал руководящие должности в пакистанской военной разведке, выполняя наиболее деликатные поручения еще со времен бывшего президента этой страны Зия-уль-Хака. Его сопровождал брат, также, кадровый разведчик, группа офицеров. При них был сфабрикованный в недрах пакистанских спецслужб документ на захваченном в президентском дворце бланке канцелярии Наджибуллы. Написанный на нем текст, датированный периодом пребывания Наджибуллы у власти, представлял собой договор об официальном признании президентом и правительством Афганистана "линии Дюранда" в качестве официальной и постоянной границы между этой страной и Пакистаном. Это и было главной целью группы пакистанских военных - любой ценой заставить Наджибуллу сделать то, что никогда не сделал бы ни один пуштун - подписать этот "договор". Наджибуллу предавали много раз. Но в самый страшный свой час, он нашел силы не предать ни Афганистан, ни свой народ, ни себя. Пустив в ход свою недюжинную силу, благодаря которой за ним еще с юности закрепилась кличка "Бык", он сумел разметать охрану, отнять у одного из офицеров пистолет и убить, (либо тяжело ранить), брата Аслам Бека. Последующее было кошмаром. Он перенес страшные пытки, но сломлен не был. Жуткая казнь, потрясшая даже его врагов, возмутившая всех афганцев, по какую бы сторону баррикад они ни были, подвела черту под его жизнью, под дьявольским планом Исламабада и, по большому счету, под политическим курсом Пакистана к северу от "линии Дюранда"".