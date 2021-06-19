 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.06.2021
12:23  В Туркменистане неплательщиков за газ лишают доступа к продуктам
11:15  Профанация цифровизации. КазМинЗдрав болен...
11:04  КазМинфин на борьбу с пандемией распипетил 1 лярд баксов!
11:02  Братскую могилу сарматских воинов нашли на западе Казахстана
10:58  Вбить клин между КНР и РФ непросто, но надо пытаться - National Interest
10:49  Турецкие военные базы в Азербайджане - "Они уже есть!"
10:44  Цена нефти уверенно ползет к сотке за баррель, - Д.Мигунов

10:36  Раздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:34  Разноцветная реклама в Америке резко почернела
10:26  Раскарабахать до тла. ЦИК Армении передумал и объявил партию Пашиняна победившей на выборах
08:35  КырПарашОппозишн. Бабанов, Жээнбеков и Атамбаев в тюрьме могут "задружить" против власти, - А.Ажиев
08:20  Россию накрывает "индийское" цунами, власти меняют подход к вакцинации, - А.Башкатова
08:07  Дефицит воды в Киргизии ведет к продовольственному кризису, - В.Панфилова
08:06  Призрак союза России с Китаем будоражит Запад, - В.Скосырев
07:50  Байден после встречи с Путиным плохо спит.., - А.Раевский
07:47  Выборы в Иране выиграл Верховный суд, - М.Беленькая
07:45  Выборы в Армении закончились... непонятно чьей победой, - "Къ"
06:39  Принца Полукровку (ребенка принца Гарри и Меган Маркл) лишат титула
00:42  В Бишкеке с утра "мирный митинг военнослужащих". Может лучше гранатами?
00:03  Раздираемую гражданской войной Эфиопию добьют... парламентские выборы, - "Къ"
Воскресенье, 20.06.2021
22:09  Немецкие солдаты на учениях в Литве переоделись в фашистов, перепились, оттрахали литовок и своего же сослуживца - этно-афганца
21:52  Петров энд Баширов? В Польше на автотрассе под Щецином горят и взрываются боевые танки
15:33  Покончил с собой сын покончившего с собой советского рокер-барда Башлачева
14:38  Умер корифей ельцинского РосПоносТВ Анатолий Лысенко
12:46  Как в Корее борются с тайными эротическими съемками женщин
12:22  Тихо издох от старости любимый пес Байдена - Чэмп
12:17  "Не питаюсь дома": аким Атырауской области Казахстана Досмухамбетов не знает цен на продукты питания
12:13  Станут ли американские негры отдельной нацией, - Тимур Шерзад
11:19  Актюбинск. В автокатастрофе погибли директора 2 школ, еще 2 - ранены
09:37  Минск. В театре на спектакле "Белый кролик" задержана член "правительства" Белоппозиции Зарецкая
09:27  РосМинсельхоз завезет мигрантов эшелонами, - "СП"
08:49  Революционер против старой гвардии: что ждать от выборов в Армении, - А.Поплавский
08:38  Единое пространство для вузов создадут в странах Центральной Азии
00:07  База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России
00:02  "Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности": семьи из США и Канады попросили российское гражданство
00:00  КазЧиновники наступают на грабли общественного недовольства, - Д.Ашимбаев
Суббота, 19.06.2021
19:38  Казахстан готов поставлять Украине вакцину QazVac (переклеив этикетки российского "Спутника"?)
19:36  Волк – главный тотем эпического Кыргыз журту, - А.Эшиев
19:27  "Это не говно и палки!". Туркестанский горе-аким Шукеев бросился спасать пенопластовый имидж Керуен-Сарая
19:25  Почему у казахских руководителей были русские жены? - А.Кадир
19:07  Димон - выйди вон! Из партсписка "Единой России" выкинули экс-преза Медведева
14:35  "Как нас тут взгрели", - в Гемании случайно нашли дневники 1941 года офицера Вермахта Зандера, не доехавшего в танке до Москвы
13:35  Казахстану грозит сильнейшая засуха
13:32  Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанской пианистке
13:23  "Минувшие дни". Как узбеки стали узбеками и кто на самом деле были джадиды? - Марк Риз
13:18  Зачем казахам бездумно ляпать государственную символику на национальную и спортивную одежду? - Н.Нуртазина
12:49  Черногория кривокапичей. Когда у власти страны оказываются профессиональные полит-проституты, - К.Борщев
12:42  Тупой, еще тупее: о санкциях США и ошибке Вудро Вильсона, - И.Левитас
11:19  Два старых бездельника. Турдакун Сыдыков поедет послом Киргизии в Иран, Толенды Макеев - в Австрию
11:14  Юрист Эбрахим Раиси уверенно побеждает на президентских выборах в Иране
10:06  Армения готовится к бархатной эволюции, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Раздел Афгано-Пакистана. Автор линии Дюранда и ее значение, - П.ГустеринРаздел Афгано-Пакистана. Автор "линии Дюранда" и ее значение, - П.Густерин
10:36 21.06.2021

П.В. Густерин
Автор "линии Дюранда" и ее значение

Генри Дюранд, о котором пойдет речь, известен под именем Мортимер Дюранд, так как его отец, Марион Дюранд, также носил первое личное имя Генри.

Родился Мортимер в 1850 г. в Индии, в местечке Сехор, западном пригороде Бхопала, в семье сэра Генри Мариона Дюранда, британского резидента в городе Вадорада.

По окончании школ в Великобритании, в 1873 г. Мортимер Дюранд поступил на государственную службу в Британской Индии. Во время Второй англо-афганской войны (1878-1880) Дюранд являлся политическим секретарем в Кабуле, с 1884 по 1894 г. занимал пост секретаря по иностранным делам колониальной администрации в Британской Индии.

В 1894 г. Дюранд был назначен послом в Тегеране, где, несмотря на то, что он был иранистом и владел фарси, Дюранд не произвел большого впечатления ни на персидское правительство, ни на свое начальство в Лондоне. Покинув Персию в 1900 г., Дюранд с 1900 по 1903 г. занимал пост посла Великобритании в Испании, а с 1903 по 1906 г. - посла в США.

Генри Мортимер Дюранд умер в города Кветта, на территории современного Пакистана, в 1924 г.

Как видим, перед нами биография обычного британского дипломата. Однако в его жизни было то, что увековечило его имя на века, и именно - так называемая "линия Дюранда". На карте - это условное очертание, на местности соответствующее протяженности ок. 2670 км, ставшее границей, установленной в Гиндукуше в 1893 г., то есть в бытность Дюранда секретарем по иностранным делам Британской Индии. Линия была прочерчена через земли племен, живущих между Афганистаном и Британской Индией, разделяя сферы влияния последних. В наше время она обозначает границу между Афганистаном и Пакистаном. Принятие этой линии, названной в честь сэра Мортимера Дюранда, который склонил Абдуррахман-хана, эмира Афганистана в 1880-1901 гг., согласиться на такое очертание границы, можно сказать, решило проблему индо-афганской границы на оставшийся период британского правления в Индии, то есть вплоть до 1947 г.

Подписание Англо-афганского договора о границе состоялось 12 ноября 1893 г. Этот договор был подтвержден англо-афганскими договорами от 21 марта 1905 г., заключенным в Кабуле, от 8 августа 1919 г., заключенным в Равалпинди, и от 22 ноября 1921 г., заключенным в Кабуле.

Проблема делимитации состояла в том, что после того, как в 1849 г. британцы завоевали Пенджаб, они вторглись на неразграниченную сикхскую территорию (Синд) к западу от реки Инд, оставив между собой и афганцами полосу земли, населенную различными пуштунскими племенами, так называемую территорию племен. Вопросы управления и обороны и сделали эту территорию проблемной. Одни британцы хотели уйти в Индию, другие стремились продвинуться на линию от Кабула через Газни вплоть до Кандагара. Вторая англо-афганская война окончательно дискредитировала британцев, и территория племен была разделена на примерно равные сферы влияния. Британцы установили свою власть косвенным правлением вплоть до "линии Дюранда" в результате ряда столкновений с племенами. Афганцы же оставили свою сторону нетронутой.

Крупнейший специалист по Афганистану того времени генерал-лейтенант А.Е. Снесарев в своем географическо-политическом очерке "Афганистан" (М., 1921; 2002), составленном из лекций, прочитанных на восточном отделении Академии Генерального Штаба в 1920 г., резюмировал сведения об установленной англо-афганской границе: "Граница идет в общих чертах от перевала Борогиль через Читраль, Пешавер и далее к Кох-Малик-Сияху, где сходятся границы Афганистана, Персии и Белуджистана. Эта граница установлена договорами, которые были заключены Мортимером Дюрандом в Кабуле в 1893 году. Если вы вдумаетесь в главные пункты этого соглашения - конечно, о подробностях здесь не приходится говорить, то увидите, что англичане отдали эмиру Абдуррахману Вахан, Кафиристан, долину Асмара, Ляльпуру и часть Вазиристана, но засобой оставили станцию Нью-Чаман, Чагех, другую часть Вазиристана, Булун-Кель, Курам, Баджаур, Сват, Дир, Читрал и страну афридиев. Теперь вопрос, по каким соображениям это сделано? Ведь некоторые из этих стран, каковы Сулеймановы горы, являются такими, в которых живет коренное население Афганистана; как мог эмир отказаться от своих близких сородичей? В этом отношении исследователи Афганистана - Кене и Аристов - приходят к мнению, что Абдуррахман поступил правильно, потому, что афганский народ Сулеймановых гор является тем горючим материалом, который хотя помогал нашествиям на Индию, но которых держать в руках всегда было трудно. Абдуррахман и взвалил эту трудную работу на плечи англичан [Если верить Гамильтону, Абдуррахман сделал это по принуждению и пытался сохранить племена за собою. См. Hamilton, Afghanistan, стр. 409. - London, 1906.]".

В июле 1949 г. правительство Афганистана опротестовало договор 1893 года и, таким образом, отказалось признать законность вхождения пуштунских земель в состав Пакистана.

В середине XX в. территория по обе стороны границы стала предметом движения за независимость пуштун и создания независимого государства Пуштунистан.

Существует мнение, что именно "линия Дюранда" стала причиной жестокой расправы с президентом Афганистана Мохаммедом Наджибуллой в 1996 г. Наиболее достоверно это показано в книге В.Н. Пластуна и В.В. Андрианова "Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики" (М., 1998, с. 115-116): "В Кабуле появился известный в международных кругах, связанных с афганской политикой, (пакистанский. - П.Г.) генерал Аслам Бек. В свое время, он возглавлял Главный штаб сухопутных войск (Пакистана. - П.Г.), затем, занимал руководящие должности в пакистанской военной разведке, выполняя наиболее деликатные поручения еще со времен бывшего президента этой страны Зия-уль-Хака. Его сопровождал брат, также, кадровый разведчик, группа офицеров. При них был сфабрикованный в недрах пакистанских спецслужб документ на захваченном в президентском дворце бланке канцелярии Наджибуллы. Написанный на нем текст, датированный периодом пребывания Наджибуллы у власти, представлял собой договор об официальном признании президентом и правительством Афганистана "линии Дюранда" в качестве официальной и постоянной границы между этой страной и Пакистаном. Это и было главной целью группы пакистанских военных - любой ценой заставить Наджибуллу сделать то, что никогда не сделал бы ни один пуштун - подписать этот "договор". Наджибуллу предавали много раз. Но в самый страшный свой час, он нашел силы не предать ни Афганистан, ни свой народ, ни себя. Пустив в ход свою недюжинную силу, благодаря которой за ним еще с юности закрепилась кличка "Бык", он сумел разметать охрану, отнять у одного из офицеров пистолет и убить, (либо тяжело ранить), брата Аслам Бека. Последующее было кошмаром. Он перенес страшные пытки, но сломлен не был. Жуткая казнь, потрясшая даже его врагов, возмутившая всех афганцев, по какую бы сторону баррикад они ни были, подвела черту под его жизнью, под дьявольским планом Исламабада и, по большому счету, под политическим курсом Пакистана к северу от "линии Дюранда"".

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624260960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин: на совместном заседании палат Парламент рассмотрит отчет Правительства
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- Первый в Центральной Азии "Гамма-нож" установлен в Национальном центре нейрохирургии РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №414
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №416
- Кадровые перестановки
- Счетный комитет рассмотрел результаты аудита эффективности управления активами АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"
- Секретарь Совета Безопасности провел переговоры с Советником Президента Афганистана по национальной безопасности
- Проблемы и перспективы развития института омбудсмена были обсуждены на круглом столе в Сенате Парламента РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  