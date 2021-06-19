Нестандартные, спорные вопросы Великой Отечественной Войны, - Б.Абытов

19:36 21.06.2021 Абытов Б.К.

доктор исторических наук,

профессор, член-корреспондент РАЕ,

Кыргызская Республика



НЕСТАНДАРТНЫЕ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



22 июня 2021 года исполнится 80 лет началу Великой Отечественной войны, унесший миллионы жизни людей. Казалось-бы история этой самой страшной войны изучена всесторонне и окончательно. Однако, все еще остаются вопросы, проблемы, которые требует дополнительного исследования или же все еще остаются малоизученными.



Есть ряд вопросов, возникшие в силу сложившихся нынешних политических коньюктур и амбиции отдельных государств, политиков Европы. Есть проблемы, связанные с ответственностью за развязывание войны, об освобождении Европы, пакта Молотова-Риббентропа и Секретного протокола к нему, об отношениях Сталина и Гитлера, вандализма в ряде европейских странах, где сносят памятники в честь Великой Победы и надругается над захоронениями советских воинов.



Много вопросов вызывает резолюция Европарламента от 19 февраля 2019 года об осуждении пакта Германии и СССР. Мы попытались осмыслить вопросы восстановления правды о Великой Отечественной войне, затронули ряд нетрадиционных, нестандартных и спорных вопросов той войны и выразили свой взгляд на эти вопросы.



Постановка вопроса



В этом году отмечаем, 80 летие начало Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на то, что темы войны вроде бы всесторонне изучена, все еще остается вопросы, проблемы, которые требует дополнительного исследования или же все еще остаются малоизученными. Есть ряд вопросов, возникшие в силу сложившихся нынешних политических коньюктур и амбиции отдельных государств Европы. Это такие вопросы как об ответственности Германии и Советского Союза за развязывание войны; неизвестные и малоизвестные страницы пакта Молотова-Риббентропа и Секретного протокола к нему; была ли возможность избежать в 1939 году сближения Советского Союза с нацистской Германией; почему Польша считает, целью "заговора СССР и нацистского режима" является именно эта страна; почему Болгария, Польша, Литва и некоторые другие страны называет "сомнительным историческим тезисом" утверждения, что война Советской Армии против гитлеровцев привела к освобождению Европы". Кто на самом деле спас восточноевропейские страны от фашистской оккупации? Зачем, понадобилось долгие годы отрицать существование секретного протокола к пакту Молотова – Риббентропа? Тогда как Госдеп США опубликовал его еще в 1948 году в сборнике архивных документов "Нацистско-советские отношения. 1939-1941 гг.". Советский Союз же признал существование этого документа толь-ко в 1989 году на Съезде народных депутатов СССР; как выполнялся поставленная в юбилейном году широкомасштабная задача восстановить, задокументировать и архивировать всю правду о зверствах фашистской армии и ее пособников на оккупированных территориях СССР, не опоздала ли Россия с этим вопросом; почему в Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Украине, прибалтийских странах сносят памятники, возведенные в честь Великой Победы, совершают акты надругательства и вандализма над захоронениями советских воинов, с согласии небезызвестной резолюции Европарламента. Известно, что, 19 февраля 2019 года Европарламент принял резолюцию об осуждении пакта Молотова – Риббентропа и признал его причиной начала Второй мировой войны.[1] Ныне государством-продолжателем СССР юридически является Российская Федерация, но правопреемницей Победы в Великой Отечественной войне - все республики СНГ. Но почему-то считается, что именно российские историки должны восстанавливать всю правду о войне и истинном лице нацизма. Почему историки стран СНГ остаются в стороне от этой работы? Как относится сегодняшняя молодежь к памяти о Великой Отечественной войне? И многие другие нетрадиционные, нестандартные вопросы Великой Отечественной войны.



Основные проблемы историко-политического дискурса.



Начнем пожалуй с того, что, в недавнем прошлом парламент Евросоюза с подачи Польши и Литвы принял резолюцию, в которой утверждается, что Советский Союз несет равную с фашистской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны. При этом ссылаются на Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года, больше известный как пакт Молотова-Риббентропа, и Секретный дополнительный протокол к нему. Несколько слов об этом дополнительном, Секретном протоколе, о котором мы долгое время ничего не знали. Начнем с того, что в истории Второй мировой войны и предшествующего ей периода до сих пор есть отдельные аспекты, которые мало изучены либо по-разному трактуются различными историками и политиками. Это касается и отношений между СССР и Германией, после прихода к власти национал-социалистов в 1933 году. Известно, что в тех условиях международной политики Сталин делал ставку на тесные советско-германские контакты больше, чем Гитлер.



Интересно тот факт, что Сталин рассчитывал на советско-германские связи даже больше, чем рейхсфюрер. В первую очередь Сталин был заинтересован в том, чтобы поддерживать с Германией активное экономическое сотрудничество и продолжать получать из нее технологии. Альянс с Берлином требовался ему и в качестве противовеса западным державам, в частности, Великобритании, где еще с 1917 года глубоко укоренился антибольшевизм. У Сталина, как показало заключенное в 1938 году Мюнхенское соглашение, имелись все основания не доверять Великобритании. Германия была гораздо ближе СССР, тем более что дружественные отношения между странами существовали еще с 1922 года. Экономические связи продолжали развиваться с выгодой для обеих сторон до последнего. К примеру, 11 февраля 1940 года после долгих переговоров был заключен крупномасштабный советско-немецкий договор о торговле, который расширил первый торговый договор, подписанный 19 августа 1939-го, то есть еще до пакта Молотова-Риббентропа. Объем поставок СССР в "третий рейх" в течение последующих полутора лет достиг почти 52% от общего объема советского экспорта. Экспортировались в первую очередь нефть и другие важные ресурсы.



Теперь о договоре ненападении, от 23 августа 1939 года, подписанного главами внешнеполитических ведомств двух стран Риббентропом и Молотовым, то СССР стал последним государством, заключившим подобное соглашение. До него такой же договоренности с фашистской Германией достигли Италия, Великобритания, Франция, Япония, Эстония, Латвия и Лит-ва.



Здесь необходимо отметить, что судьбы мира определял не пакт о ненападении, не договор о дружбе и границе, а дополнительный Секретный протокол, приложенный к договору от 23 августа. Заметим, что она состоялась с подачи самого Сталина и с согласия Гитлера. Главы двух внешнеполитических ведомств - Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп - подписали тот самый Секретный протокол к документу.[2] Он предусматривал разделение сфер влияния СССР и нацисткой Германии в Восточной Европе. Разумеется, что в те времена об этом не знал никто, имею ввиду из числа советских людей.



Подписание договора И. фон Риббентроп (слева), и Вячеслав Молотов (сидит справа). Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".



Теперь о дополнительном Секретном протоколе. По воспоминаниям личного переводчика Сталина на переговорах с Риббентропом В. Павлова, Риббентроп привез только текст основного договора. Но Сталин, понимая, что Гитлер в сложившейся ситуации согласится на любые условия, вдруг заявил, что к договору необходимы дополнительные соглашения, которые никем и никогда не должны быть разглашены. Тут же, в кабинете Сталина, составили текст протокола, который отредактировали, напечатали и подписали. При этом Сталин несколько раз подчеркнул особую секретность документа. Он много раз подчеркнул, что это сугубо секретное соглашение никем и никогда не должно быть разглашено. Свидетельства Павлова подтвердил на Нюрнбергском процессе и сам Риббентроп. Он заявил, что Сталин обсуждал "не возможность мирного урегулирования германо-польского конфликта в духе пакта Бриана-Келлога, а дал понять, что если он не получит половину Польши и Прибалтийские страны еще без Литвы с портом Либава, то я могу тотчас вылететь обратно".



Итак, о чем же был Секретный протокол, инициированный Сталиным? Он разграничивал сферу интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Согласно этому совет-скую сферу попадали восточная часть Польши, населенная преимущественно украинцами и белорусами, Латвия, Эстония, Финляндия, Бессарабия. 28 сентября в сферу интересов СССР включили и Литву. Заключенным позже секретным соглашением Советское правительство обязалось выплатить Германии за уступку Литвы 7,5 млн. долларов золотом. В том же сентябре в совместном советско-германском коммюнике констатировалось, что польский вопрос "урегулирован окончательно".



Другой вопрос, существовала ли возможность избежать в 1939 году сближения с нацистской Германией, и какие последствия это могло иметь? На эту тему до сих пор идут споры среди историков и политиков. На тот момент определяющими в положении СССР являлись несколько факторов: внешнеполитическая изоляция государства, неизбежность нападения Германии на Польшу и одновременно на СССР, опасность войны одновременно с Германией и Японией. Германия не была готова к войне на два фронта – на западе и востоке. В условиях, когда Польша и Франция еще не были побеждены, Германия не решилась бы открыть второй фронт против Советского Союза, который тогда превосходил ее по территории в 36 раз, а по людским ресурсам более чем в два раза. Таким образом, у советской дипломатии в августе 1939-го имелся не единственный, а три варианта дальнейшего развития событий. Первый: отказаться от подписания мира и продолжить переговоры с британской и французской делегациями, благо не все возможности в этом направлении были использованы. Второй: продолжать дипломатическую игру с Германией, не давая определенного ответа. Сталин избрал третий, роковой путь - заключил договор с врагом, которого надеялся перехитрить, получив, как он считал, передышку, и немалые конкретные выгоды от раздела Европы. Но реальные выгоды, полученные Германией, оказались более значительными. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу под предлогом защиты немецкого меньшинства в Польше (около 1,2 млн. чел.). 3 сентября о своем вступлении в войну на стороне Польши объявили Англия и Франция. Рас-четы германского руководства на слабость польской армии и пассивность союзников Польши оправдались. 9 сентября советское руководство известило Берлин о намерении немедленно занять те области Польши, которые по Секретному протоколу должны были отойти к Советскому Союзу. 17 сентября Красная Армия перешла польскую границ под предлогом "оказания "помощи украинским и белорусским братьям по крови". В этот день Советский Союз фактически вступил во Вторую мировую войну. Англо-французская нота от 19 сентября, которая требовала вывести советские войска из Польши, была оставлена без внимания. Таковы исторические факты.



Многим не дает покоя и другая проблема, дает ли основания текст Секретного протокола обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны и ставить Советский Союз, как выразился Владимир Путин, "фактически на одну доску" с нацистскими агрессорами. Полагаю, не надо забывать о том, что секретным этот протокол являлся долгое время лишь для советских людей. О нем не сообщили даже Верховному Совету СССР, ратифицировавшему договор о ненападении. Тем не менее, информация практически сразу просочилась в дипломатические круги Запада. Уже наутро 24 августа немецкий дипломат Ганс фон Херварт сообщил своему американскому коллеге Чарльзу Болену полное содержание протокола "тайной сделки Сталина и Гитлера". Немецкий оригинал текста документа был уничтожен в ходе бомбардировки Берлина в марте 1944 года, но его копия на микрофильме сохранилась в документальном архиве МИД Германии. Карл фон Леш, служащий МИДа, передал эту копию британскому подполковнику Р.С.Томсону в мае 1945 года. Публично речь о секретных бумагах впервые подняли на Нюрнбергском процессе, где бывший статс-секретарь германского МИДа Эрнст фон Вайцзеккер рассказал о существовании Секретного дополнительного протокола. Об этой договоренности, как уже упоминалось, говорил Риббентроп, а защитник Гесса Зайдль получил машинописную копию протокола и попытался огласить ее, но суд отказал ему, так как он не захотел назвать источник получения документа.



Возникает законный вопрос: почему именно сейчас Запад перекладывает ответственность за Вторую мировую войну на Советский Союз, выставляя его агрессором, а не освободителем? Дело в том, что легче всего сослаться на пакт о ненападении - "Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом", "О дружбе и границах" и Секретного протокола к нему. Это выгодно сегодняшним политиканам Польши и Европы. Где же были руководители этих стран, когда разворачивались процессы, о которых сегодня речь? Почему они тогда громко, во всеуслышание не заявили о своем протесте? Разумеется, легче всего сегодня кричать о тайной сделке на всех углах. Думаю, резолюция Европарламента является слабым отголоском на события тех лет и малоубедительным ответом на них. Все это делается для того, чтобы как-то оправдаться перед нынешним поколением как поляков, так и заинтересованных европейцев, у которых благодаря удачному развитию послевоенных лет выросли имперские амбиции. От безысходности, стремясь избежать ответов на многочисленные вопросы молодого поколения европейцев, тамошние парламенты, политики, ученые и муссируют версию о тайной сделке Сталина и Гитлера.



В последнее время, активным сторонником теории "заговора СССР и нацистского режима" является Польша. Возникает вопрос, почему именно эта страна так рьяно рвется в этом вопросе. Отмечу, лишь то, что теорией заговора сказано как-то слишком громко. Хотя для поляков это действительно кажется заговором мирового масштаба. Поляки любят твердить, что Второй мировой войны не случилось бы, если бы не советско-германский союз, если бы не пакт Риббентропа и Молотова, если бы не договоренность Гитлера и Сталина. Следует учесть, что Польша была достаточно лакомым кусочком для обеих противоборствующих сторон, того времени. С этой позиции, не повезло полякам. Польские историки называют вторжение советской армии в сентябре 1939 года на территорию Польши агрессией, а отъем территорий и включение их в состав СССР - аннексией. При этом поляки не сильно кричать, о поступках фашистской Германии по отношению Польши. Более того они, специально замалчивают тот факт, что вопрос о границах Польши был решено не в конце 1930-х годов, а только в августе 1945-го.



Вообще надо иметь в ввиду, что польские историки по-другому рассматривают ряд событий Второй мировой войны. Например, для нас оборона Брестской крепости - это символ героизма, проявленный советскими солдатами и офицерами после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР. А для нынешних поляков - это всего лишь борьба двух оккупационных сил, тоталитарных государств, за польский город Брест. Вот так, ни много, ни мало. Не меньшие споры вызывают суждения польских историков о пакте Молотова-Риббентропа. При этом они часто умалчивают о позиции своей страны на то время. Полагаю, нужно принимать во внимание тот факт, что Польша из-за своего географического положения оказалась в переделе мира перед второй мировой войной тем самым гордиевым узлом, без которого ни одна из противостоящих сторон не могла решить своих планов. Ни фашистская Германия, ни Советский Союз не могли обойти эту страну. В этом смысле полякам не повезло. Она, как говорится, была обречена. И в то же время ни у кого нет права сбрасывать со счетов, что именно Советский Союз ценою жизней почти полумиллиона своих солдат освободил Польшу, а не фашистская Германия. И вот вместо благодарности, что вытворяют они, поляки. Кстати, перед самым началом Великой Отечественной войны из приграничных районов СССР в Среднюю Азию, включая Кыргызстан, было депортировано много поляков. Например, к нам в Ошскую область Кыргызской ССР прибыло более 25 тыс. поляков. Здесь в Оше создали Союз польских патриотов из числа тех, которые жили в городе и пригороде. Советская власть и ошане создали для них все возможные в те годы условия. В Оше функционировали три школы с польским языком обучения.[3] А таких школ по всей Средней Азии имелось много. Жаль, что поляки забывают то доброе, что есть в истории наших народов, а больше напирают на "заговор" против них.



Вообще, полагаю, что необходимо очень осторожно относиться к дискуссии о роли Польши во Второй мировой войне, в которой поляки обвиняют СССР в том, что он являлся "пособником нацистской Германии". Мы имеем дело с той самой пропагандистской идеологией, с помощью которой хотят представить себя невинными жертвами, как нацистов, так и в равной степени коммунистов, а также спасителями евреев от массового уничтожения. Хоть и прошло много времени, не следует забывать выражение Уинстона Черчилля, который еще тогда открыто оценивал союзную Британии Польшу как "гиену Европы". Вот такой ответ, самый раз нынешним новоиспеченным крикунам Польши, которые хотят пересмотреть Вторую мировую войну в свою пользу, пересмотреть роль и место Польши в ней. То есть ставиться цель утвердить польское видение событий тех лет как базовое для сегодняшней Европы. А это видение не совсем соответствует исторической истине.



В нынешних условиях, от безысходности, от избежание ответов на многочисленные вопросы молодого поколения европейцев, тамошние парламенты, политики, ученые специально муссируют версию о тайной сделке Сталина и Гитлера. Хотя не вооруженным взглядом, далеко до их резолюции было видно, что не только матушку Европу, но и другие регионы мира было разделено между мощными империями того времени Советским Союзом и фашистской Германией. Просто мы этот факт не сильно афишировали и не принимал подобных резолюций, официальных документов. Вот примерно так можно отразить ваш исторический натиск.



Не отстает от Польши и Болгария. В недавнем прошлом, МИД Болгарии называл "утверждения, что война Красной армии против гитлеровцев привела к освобождению Европы". То есть Литве и Польше подпевают и остальные восточноевропейские страны, подобно Болгарии. В связи с этим возникает естественный вопрос кто на самом деле спас восточноевропейские страны от фашистской оккупации? Тут нам необходимо четко определиться, если смотреть с высоты сегодняшнего дня, то Болгария самая неблагодарная страна, по отношению имперской России и ее правопреемнице Советскому Союзу. Именно Российская империя в свое время освободила Болгарию от Османской империи турков. В годы Второй мировой войны СССР освободила от фашисткой Германии. И вместо того, чтобы быть благодарным, они пытается пересмотреть ход исторических событий, разумеется, в свою пользу, исходя из сегодняшних ситуаций в Европе. А теперь отметим, что за страна была Болгария перед второй мировой войною. Во второй половине 30-х годов, тогда когда фашистская Германия стремительно развивала свою военно-промышленную мощь, с далеко идущими планами, Болгария склонилась к союзу с Третьим рейхом. Развивалось их экономическое и военное сотрудничество, а с началом Второй мировой войны Болгария стала союзником Гитлера и Третьего рейха. В знак благодарности, немцы заставили Румынию вернуть болгарам Южную Добруджу. В 1941 г. присоединилась к Тройственному пакту - союзу Германии, Италии и Японии.



Болгария, в отличие от оккупированных немцами и активно боровшихся за свое освобождение Чехословакии, Югославии и даже Польши, не была захвачена нацистской Германией. Она добровольно вошла в союз с Гитлером за малую долю от территории Румынии, Греции и Югославии. Тем самым, предала интересы близких соседей. Болгария во второй мировой войне старалась, в боевых действиях не участвовать, да немцы не требовали этого. Территория Болгарии нужна была им как выгодный, удобный военный плацдарм и использовалась немцами для вторжения в Югославию. Как союзница Германии Болгарские войска заняли Западную Фракию, Македонию и Западные территории. В декабре 1941 г. София объявила войну США и Англии, но до конца войны старалась сохранить мир с СССР. При этом, Болгария позволила немцам использовать всю транспортную инфраструктуру Болгарии – аэропорты, морские порты, железные и шоссейные дороги, для продвижения на восток. Не очень блестящие войска Болгарии использовались Германией для оккупации территорий Югославии и Греции. Таким образом, эта была страна, которая с самого начало была союзницей фашисткой Германии. Следовательно, откуда им быть довольными с вторжением и освобождением Советского Союза от фашистов Германии. Правда, справедливости ради надо отметить, что Болгария хоть и во всем угождала и помогала, Гитлеру, официально не находилась в состоянии войны с Советским Союзом. 8 и 9 сентября 1944 года советские войска провели Болгарскую военную операцию. Тогда к власти пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией.



Посмотрите превратности судьбы, относительно Болгарии. Болгары как то очень быстро стали союзниками третьего Рейха до начало второй мировой войны, а после разгрома фашизма также быстро стали, якобы нейтральной, 16-й союзной республикой Союза ССР, как ранее утверждали многие историки и политики. Это к тому, какая она была страной беспринципной и продажной, что ли. Следовательно, полагаю нельзя говорить о том, что Болгария стала жертвой советов, наоборот Советский Союз спас эту страну.



Это ныне болгары во все услышания горлопанить о "сомнительном историческом тезисе" освобождение Советским Союзом Европы, в том числе Болгарию от гитлеровской Германии. И что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие, заявляют вполне официальные лица. Так же как и Польша, что было-бы если Советский союз ценою миллионов жизней не освободила Болгарию. Это не исторический тезис сомнителен, а сама Болгария сомнительна, что до сих пор не сможет определиться с кем быть, в сегодняшней Европейско-Российской действительности.



Полагаю, не совсем уместны были утверждения официальных лиц, в дни празднования 75-летия освобождения Восточной Европы и освобождения Болгарии от нацизма. Тогда официальная София заявила о том, что в результате произошедшего 75 лет назад Болгария не освобождалась, наоборот попала в зону влияния СССР. События тех дней привело ко многим годам "правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии". Напрашивается вопрос, если они такие вольнолюбивые, независимые, то почему они сами в течении этих долгих лет не сбросили тот самый тоталитарный режим. Опять же освобождение пришло от Советского Союза, на волне демократических преобразований в конце 80-х годов и распадом СССР. Тут Болгары опять должны быть благодарны, распавшемуся Союзу ССР.



Разумеется, по поводу сомнительности освобождение Болгарии, сразу стали подпевать им и Польша, и Прибалтийские республики - Латвия, Литва, Эстония. Поскольку мы с вами были воспитаны в лучших традициях Союза ССР, и ныне говорим о малоизвестных фактах тех лет, я остановлюсь лишь на некоторые малоизвестные факты истории. Вообще нам следуют не зацикливаться исключительно на советско-германском пакте перед началом второй мировой войны. Фиксация внимания только на этом, не дает нам полной картины того, что происходило тогда. Отметим, что Балтийские страны были не только объектами воздействия, но и субъектами взаимодействия на международной арене того времени. Мало кто из нынешних читателей, кроме специалистов западников, знает, что Риббентроп, прежде чем заключить пакт о ненападении с Союзом ССР, подписал такой же пакт с Эстонией и Латвией. Точнее это пакт Сельтера-Риббентропа, пакт Мутерса-Риббентропа, которые были заключены в Берлине, соответственно 22 марта и 7 июня 1939 года. Эти пакты, тоже содержались в секрете. Согласно этим пактам формальный нейтралитет Эстонии и Латвии на самом деле был развернут против СССР и они готовы были взаимодействовать в этом направлении. Это говорит о том, что перед войною балтийские страны и СССР стали мнимыми союзниками, однако были попытки с их стороны, играть на германской шахматной доске. Некоторые исторические документы свидетельствуют, о том, что определенная иерархия отношения к балтийским народам у гитлеровцев была еще в 1938 году. Так, на первом месте стояли эстонцы, на втором - латыши, на третьем - литовцы. Фашистская Германия считала, что эстонцы и латыши хорошие солдаты. Эстонских офицеров ценили больше, чем латвийских. Литовцы же воспринимались как полу славяне. Разумеется, не следует забывать и тот факт, что фашистская Германия рассматривала Балтийские страны и как военно-стратегическая база, и важный плацдарм, для полного овладения Балтийским морем. Кстати, еще, раньше, 30 сентября 1938 года была подписана Англо-Германская декларация Чемберлена и Гитлера, чуть позже, 6 декабря 1938 года была подписана Франко-Германская декларация в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом.[4] Все это подтверждает слова В.В.Путина о том, что так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" не был единственным документом, подписанным какой-либо из европейских стран с нацистской Германией.



К сожалению, забывая многие факты прошлого, ныне многие не только историки, но и официальные лицы государств Восточной Европы и Балтики, пытается переиначить исторических событий тех лет. Пример тому, эстонский лидер Крести Кальюлайд которая заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад, когда "последние вагоны с техникой оккупационных советских войск" покинули страну. Интересно было другое, как она могла продлится так долго для Эстонии, как они говорят, если Вторая мировая война для нее и не начиналась. История не знает ни одного крупного сражения Второй мировой войны, в котором участвовала национальная армия Эстонской Республики, за свою независимость и свободу, хотя они были на особом месте немецкого горизонта.



Некоторые историки и политики считает, что есть и доля вины СССР в том, что сейчас Запад переворачивает правду о войне с ног на голову и ставит Советский Союз, как выразился Владимир Путин, "фактически на одну доску" с нацистскими агрессорами. Зачем, к примеру, понадобилось долгие годы отрицать существование секретного дополнительного протокола к пакту Молотова – Риббентропа? Тогда как Госдеп США опубликовал его еще в 1948 году в сборнике архивных документов "Нацистско-советские отношения. 1939-1941 гг.".[5] Советский Союз же признал существование этого



документа только в 1989 году на Съезде народных депутатов СССР. Что можно сказать по этому поводу? Разумеется, определенная доля вины СССР есть, но думаю не так, как В.В.Путин или некоторые историки, политики изволили выразиться "фактически на одну доску" с фашистской Германией. Может быть, это сказано исходя из политических амбиций европейских стран. Вообще подобные высказывания, "поправки" в историю, муссируются с недавних пор, точнее с 2009 года, с принятием той самой пресловутой резолюции Европейского парламента. Мало кто знает, что с тех времен 23 августа в Европе стали отмечать как день памяти жертв сталинизма и нацизма. Заметьте, сталинизм назван первым, а затем нацизм, это уже говорит о чем то странном. Они пытаются доказать, что целю данной даты является сохранение памяти жертв массовых депортаций и уничтожений людей тоталитарными режимами, а также продвижение демократических ценностей для укрепления мира и стабильности в Европе. А дата - день памяти жертв сталинизма и нацизма, где логика, причем здесь сталинизм и нацизм. Чуть позже, в 2010 году тогдашний президент Европейского парламента Ежи Бузек назвал договор Молотова-Риббентропа "сговором двух наихудших форм тоталитаризма в истории человечества". Вот так не много, не мало.



Теперь, к тезису о том, что ныне Запад переворачивает правду о войне с ног на голову. Поймите это их наипервейшая, архиважная задача. Они же должны сказать, что-то такое своему молодому поколению европейцев, по прошествии стольких лет. Мы же, в свою очередь, исходим из историко-политической реальности тех лет. А реальность такова. С одной стороны, резко и постепенно устойчиво развивающийся единственная страна социализма, в лице СССР. Советский Союз, вопреки утверждениям нынешних европейских политиканов, не был заинтересован во Второй мировой войне. С другой стороны, всего за 6 лет (1933-39 гг.) резко развивающий, особенно военной мощи, как полагали сами немцы, обделенный территориями, после первой мировой войны, сильное желание установить во всем мире господство арийцев, в лице нацистской Германии. Столкновение между этими двумя державами считалось неизбежным, рано или поздно столкнулись бы. Вопрос был во времени, Сталин глубоко верил пакту и не торопился к войне, хотя ему доложили до точности часа начало войны. Он не верил своей разведке, глубоко верил Гитлеру. Кстати, бытует мнение, что 19 апреля 1941 года Сталин лично поздравлял Гитлера с днем рождения. В свою очередь, Гитлер коварно поступил, разработав план молниеносной войны, торопился к началу войны с СССР. Вот так, господа хорошие.



Теперь еще раз вернемся, к секретности дополнительного протокола. Секретный протокол, определивший события последующих лет, для всего мира оставался тайным для нас, для миллионов людей мира, предметом предположений и слухов вплоть до Нюрнбергского трибунала (1945-1946 гг.). Именно на этом процессе Риббентроп и ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс впервые, публично подтвердили заключение договоренностей с СССР, о секретном переделе зон влияния в Восточной Европе. Относительно, секретности у нас, то выше уже сказал, что с самого начало Сталин заявлял, что "о дополнительном соглашении, ничего, нигде публиковать не будем". Он много раз подчеркнул, что это "сугубо секретное соглашение никем и никогда не должно быть разглашено". И верил этому. Раз такую установку дал глава Коммунистической партии и Советского Союза, то она воспринималась как закон, и до начало 90-х держался в строгом секрете для советских людей. Еще раз отмечу, что полный текст секретного протокола, уже 24 августа было известно на западе и в Америке. Значить, Сталин очень верил на секретность документа, наверно он предполагал, что Секретном протоколе будет знать он сам, Молотов, Гитлер и Риббентроп, может быть еще пара переводчиков т.е. считанные люди. К сожалению, этот сугубо секретный протокол, уже на следующий день стал известен вражеском лагере. Мне интересен другой факт, как такая сильная разведка СССР, которая до точности начало войны донесла Сталину, не смогла донести о том, что секретный протокол уже на следующий день стал известным на Западе. Было налицо фактическая, явная утечка была на самом верху, ближайшем окружении самого Сталина. Я много читал материалы, связанные с этим, но нигде не нашел его реакцию, на то, что секретный протокол стал известным на западе. Я даже допускаю, мысль что он так и до конца жизни не узнал об этом факте. Видимо все те, кто знал об этом лично очень боялись за свою жизнь, и сделали так, чтобы Сталин не узнал. Знай, он об этом, всех бы очистил, в прямом смысле слова. Тут важно следующее, либо утечка произошла действительно со стороны высших кругов Германии, либо утечку допустил очень глубоко засекреченный, советский высокопоставленный чиновник, что мало-вероятно.



И еще, необходимо отметить, что в Советском Союзе секретный протокол, стал публичным документом, на волне перестройки и гласности, в 1989 году, на заседании II Съезд народных депутатов СССР. Именно тогда публично было осуждено факт подписания дополнительного, секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа и других секретных договоренностей с Германией.[6] Все договора, протоколы, имеющие гриф секретности были признаны "юридически несостоятельными и не-действительными с момента их подписания". Как видим, это произошла через 50 лет, после подписания. Это тоже одно из проблем темы войны.



В прошлый год, год 75 летия Великой Победы, в России был объявлен Годом памяти и славы. Поставлена широкомасштабная задача восстановить, задокументировать и архивировать всю правду о зверствах фашистской армии и ее пособников на оккупированных территориях СССР. Это делается, как говорится в материалах российского оргкомитета "Победа", для предотвращения фальсификации истории о Великой Отечественной войне. Однако, по мнению ряда историков, Россия опоздала с этим как минимум на 50 лет. Отмечу, что я не совсем согласен с такими утверждениями. И вот почему? Сама юбилейная дата, роль и место России во Второй и Великой Отечественной войне вынудила Россию объявить прошлый год - Годом памяти и славы. Известно, что В России был создан организационный комитет "Победа", основной задачей которого являлся подготовка к празднованию и проведение 75 й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и работа по увековечению памяти погибших в годы войны. Согласно Указу Президента России от 9 мая 2018 г. № 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" разработан ряд мер по обеспечению празднования 75-й годовщины Победы. К слову сказать, тогдашний Президент Кыргызской Республики С.Жээнбеков в марте 2020 года, также подписал Указ о подготовке и про-ведении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Где были намечены широкая программа действий. К сожалению, осуществлению в жизнь многих намеченных мероприятий помешала пандемия коронавируса.



Необходимо подчеркнуть, что в изучении истории, отдельных неизученных или малоизученных проблем войны историками как СССР, так и России проделаны огромная работа. Я не думаю, что российские историки опоздали на 50 лет, это не совсем так. Раскрытие малоизвестных фактов началось сразу после Победы. А потом необходимо иметь в виду, что есть у многих документов гриф секретности, на 50,70,100 лет. Разумеется, есть вопросы, которые сфальсифицированы или сделали, вид что "забыты". Отсюда и подобные ложные представление. Например, до сих пор нет точного количества потери СССР во время Второй и Великой Отечественной войне. Нет единого мнения о потерях СССР до начало Великой Отечественной войны, после завершения войны с немцами, при уничтожении японской армии. Остаются все еще не до конца уточненным, сколько мы потеряли в войне с милитаристской Японией. Вообще о потерях я подготовлю вам специальный материал. Скажу лишь то, что в разное время официальными властями выдавались разные цифры, фактически сфальсифицированные, не верные. Сперва на Пражском конференции говорили об общем 7 миллионном потери СССР.[7] Именно эту цифру И.В. Сталин озвучил в марте 1946 г. в газете "Правда": "В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек".[8] Затем стал говорить 15 млн.[9] В наше время 60-90 годы широко пропагандировалась, и устойчиво назывались о 20 млн. Известно, что 5 ноября 1961 г. Н.С. Хрущев в письме шведскому премьер-министру Т. Эрландеру отметил, что прошедшая война "унесла два десятка миллионов жизней советских людей". [10] 9 мая 1965 г., в день 20-летия Победы, Л.И. Брежнев в своей речи сказал, что страна потеряла "свыше 20 миллионов человек". [11] Во времена Горбачева и Ельцина стали говорить о более 27 млн., [12] а с 2019 года в России муссируются цифра более 42 млн.[13] И это не последняя цифра потерях, не удивлюсь, если вскоре или в будущем появятся новые цифры о потерях СССР. Среди тех же российских ученых называются куда большее цифры о потерях СССР. К сожалению, до сих пор нет, точного сведения о национальном составе наших потерь. Как нет, точного сведения о дезертирах войны, о военнопленных, о национальных легионах в стане гитлеровцев.



Остается не полностью изученной проблема принудительной депортации многих народов Союза ССР. В годы войны только в Ошскую область, в апреле 1944 г. всего прибыло в 13 эшелонах 8016 семьей в количестве 35.078 человек, из них 7749 мужчин, 9909 женщин, 17420 детей до 17 лет. Национальный состав спецпереселенцев – чеченцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, аварцы, кабардинцы, лезгины, дагестанцы, зардины, кумыкы, тавлины и др. На территорию Оша и всего Кыргызстана с августа того же года стали депортировать и месхетинских турков, курдов, хемшилов и частично крымских татар. Депортация ряда народов во время Великой Отечественной войны рассматривалась советским государством как превентивная мера – относительно немцев Поволжья, курдов, турок, греков, и др., как мера карательная - относительно чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, и как мера военно-стратегического характера, имевшая целью создание более "надежного" слоя пограничного населения. Об этом широко рассказывал в свое время, в своей статье "Депортированные народы Кыргызстан".[14] Я, в последние 15 лет вплотную изучаю материалы о Великой Отечественной войне, но точно знаю, что до сих пор нет точного сведения о бойцах военно-трудового фронта, не только Кыргызстана, но и по всему Союзу. Вся беда в том, что их вызывали с повесткой в местные военкоматы, с известием об отправке на войну, а на самом деле они не попали на фронта, а трудились по 16-18 часов на заводах Урала, Сибири, Севера или Казахстана.



И еще одна проблема, не для кого не секрет, что в годы войны широко использовалась детский труд, не до конца изучена дети войны, не говоря о женщинах. Помните фильм "Сволочи" о детях десантниках, заброшенных в тыл врага. Сколько шума было, а ведь доля правды есть там. Вот ныне и не только сейчас, требуются всесторонне изучить, восстанавливать, задокументировать и архивировать всю правду о войне, какая бы там ни была истина. Мы должны и обязаны изучить до конца все проблемы войны, установить истину по каждому вопросу и не допустить фальсификации истории отдельных вопросов, проблем, малоизученных тем Второй мировой и Великой Отечественной войны. В последнее время, мне еще одна проблема волнует, обычно мы привыкли говорить, что за годы войны каждый четвертый кыргызстанец вызвался идти воевать. Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 362 тыс. 200 кыргызстанцев, в том числе 1395 женщин. Многие из них героически погибли на полях битвы, многие пропали без вести, а многие вернулись на Родину. Однако, героями были все, невзирая на возраст и пол. Небольшой пример, только из самого отдаленного, нашего Советского – ныне Кара-Кульджинского района на войну отправились 4.650 воинов, из них 2.315 погибли, пропали безвести на войне. С фронтов войны живыми вернулись 2.345, почти половина из них были раненные, ставшие на всю жизнь инвалидами.



Другая проблема, мы до сих пор не можем точно определить, сколько из вышеуказанных призванных на войну, сколько человек призван с 1939 г. по 22 июня 1941 г., и после 9 мая 1945 года, для военных действий на востоке, с милитаристской Японией. Очень многие наши соотечественники до сих пор думает или знает, что их предок пропал без вести. Последних довольно много, до сих пор не уточнено. Никто точно не могут сказать, сколько человек призванных из Кыргызстана погибли на фронтах, с установлением точного факта его смерти. Сколько человек вернулись с ранениями, а сколько пропали без вести? Мало кто знает, сколько человек попал в плен немцам, и воевали против нас же в составе национальных легионов, например, в Туркестанском легионе. Вот, что нам надо до конца выявлять.



В последние годы имеют место не очень красивые картины в ряде европейских странах. В Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Украине, прибалтийских странах сносят памятники, возведенные в честь Великой Победы, совершают акты надругательства и вандализма над захоронениями советских вои-нов. Более того, в вышеупомянутой резолюции Европарламента такие действия признаны необходимыми. Полагаю, что совершавшие акты надругательства и вандализма над захоронениями советских воинов, снос памятников, возведенные в честь героев Великой Победы в странах восточной Европы и Прибалтики не правильно. Считаю, что это уродства воспитании молодого поколения европейцев и прибалтов. Не только молодое поколение, но и старшее поколение этих стран забыли, что именно они, над кем надругались, ценою собственной жизни спасли их народ от фашизма. Не дальновидные руководители на местах, дают молчаливое согласие на их действия. Думаю, они забыли свою недавнюю историю. Очень жаль, что со сносом памятников, различными актами вандализма и надругательства, они же не могут отрезать из истории своей страны ту отрезок, которое было после войны, до недавнего времени.



И еще одна проблема, государством-продолжателем СССР юридически является Российская Федерация, но правопреемницей Победы в Великой Отечественной войне - все республики СНГ. Создаются впечатление, что именно российские историки должны восстанавливать всю правду о войне и истинном лице нацизма. А историки стран СНГ остаются в стороне от этой работы, это не совсем верная позиция. Правопреемницей Победы в Великой Отечественной войне, после распада СССР стали все республики СНГ. Есть ряд историков СНГ, которые занимаются темой войны не хуже, чем российские историки. А акцент на российских историков восстанавливать всю правду о войне и истинном лице нацизма, фашисткой Германии, связано с тем, что именно Россия внесла весомый вклад в Победе на войне, именно Россия больше всех потеряла и пострадало в годы Второй мировой и Великой Отечественной войне, и именно Россия больше других ответственна за это. Отсюда и первенство российских историков. Я бы не сказал, что историки республик СНГ остаются в стороне, просто они не выходить на большое пространство СМИ России и СНГ, особо не афишируют свои исследования. Вот я тоже, много лет изучаю темы войны, однако публикуюсь только в Кыргызстане, и таких как я много. Тут ряд причин, наиболее важные финансовые вопросы. Много приглашений для выступлений на различных международных конференциях, форумах и публиковаться в различных журналах, сборниках, в той же России. Во всех случаях есть небольшая графа, проезд и публикации за счет авторов, что затрудняют наше действия, отсюда и тот факт, что о наших исследованиях мало знают за рубежом. Отсюда и ложное представление, что мы как то остались на стороне. Иногда отдельные историки нынешних республик СНГ, делают весьма заметные успехи в изучении истории, отдельных проблем войны, по сравнению с российскими историками. Следовательно, определенная, весьма заметная работа со стороны историков СНГ идет. Необходимо иметь ввиду, еще одно, мы как то привыкли обратится к теме войны или по случаю очередной годовщины Победы или какого то крупного масштаба операции. В другие времена затишье, этот фак тоже не можем исключить.



Теперь, по поводу того, как относится сегодняшняя молодежь к памяти о Великой Отечественной войне? Скажу честно, нынешняя молодежь не такая, какая была в годы нашей молодости. В отличие от нас они выросли на перепутье, в отсутствии единой национальной и государственной идеологии, на волне необузданной демократии. Детям которые родились в 1990-91-м году уже 30-31 год. Это возраст когда, человек уже вполне могут ориентироваться и определить свои взгляды. Не только молодежь нашей республики, но по всей СНГ, это поколение нового времени, современного мира. Меня радует, несмотря ни на что, наша молодежь помнить, и Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Радует их уважительное отношение к ветеранам, и то как они, в последние годы, шагает в ногу со старшими в "Бессмертном полку". Очень радуют и то как наши молодые мигранты с уважением относятся к памятникам героев Великой Отечественной войне в той же России, Беларуссии, Украины и в других странах. Скажу честно, на мой взгляд, отношение молодежи к Великой Отечественной Войне, есть и всегда будет оставаться весьма актуальной темой, у каждого времени и поколения.



Заключение



С каждым годом события Второй мировой и Великой Отечественной войны отдаляются от нас, новое поколение молодежи не забывает об этом, и это хорошо. Полагаю, для нас и нашей молодежи должно быть важно итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны, и последующий миропорядок. И обо всем этом мы и молодое поколение должны не только помнить, но и обязаны знать. Это означает, что в действии историческая память наших народов. Иначе говоря, соотношение реального прошлого и его сохранение в адекватном понимании молодежью настоящего времени продолжается. К сожалению, в нынешних условиях, призыв Европарламента с резолюцией об осуждении пакта Молотова - Риббентропа и признании его причиной начала Второй мировой войны, находят отклик и в части российской общественности и историков либерального толка. Сторонники резолюции Европарламента поддерживают их обвинения в адрес СССР. Более того они выдвигает обвинения в адрес СССР в том, что он наряду с нацистской Германией Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, предпринимает попытки извратить итоги и Второй мировой войны, и Победы в Великой Отечественной войны.



Необходимо отметить, что в последние годы, в США и странах Евросоюза проводится целенаправленная политика по искажению истории, фактов Второй мировой и Великой Отечественной войны, с главной целью лишить Россию как правопреемника СССР, статуса державы-победительницы. Полагаем, что со стороны вышеуказанных государств, это не правильная, не верная политика.



Мы старшее, нынешнее и будущее поколение не должны допустить искажении военно-политических, исторических фактов Второй мировой и Вели-кой Отечественной войны. Полагаем, все вышеизложенное делает поднятые проблемы весьма актуальным в сегодняшней действительности, когда идет постоянная попытка, со стороны западных политиков, историков и прочих любителей, фальсифицировать историю и итоги Второй мировой и Вели-кой Отечественной войны.



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