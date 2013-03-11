Украина: злые силы варварства возрождаются? - А.Маннапов

18:57 22.06.2021 Абдуфаттах Маннапов



УКРАИНА: ЗЛЫЕ СИЛЫ ВАРВАРСТВА ВОЗРОЖДАЮТСЯ?



(О событиях вокруг 9 мая, 22 июня)



"Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза…". Гарри Трумэн



"Когда мы в 1945 году летели в Россию, я не видел ни одного целого дома между западной границей страны и районами вокруг Москвы. На этой захваченной нацистами территории... было убито столько женщин, детей и стариков, что невозможно точно установить их общее число". Дуайт Эйзенхауэр



Почитатели дивизии СС "Галичина". News24UA.com



В мире жизненность современных стран, наций, народов, а также самой земной цивилизации проистекает из победы антигитлеровской коалиции трех великих держав - США, Великобритании, СССР во Второй мировой войне и спустя 46 лет после войны, 1991 году произошедшего распада тоталитарного СССР, восточно-европейских социалистических стран и как итог этих процессов образованием демократический ориентированных независимых государств. В каждом из которых, тогда признали верховенство демократических ценностей, Конституции, законов, прав, свобод человека. К сожалению, в постсоветских странах это признание лишь в прибалтийских трех государствах - Латвии, Литве, Эстонии, по ныне жизненно, некоторое время Грузия придерживалась этого, ныне Украина, Молдавия не первый раз пытаются реализовать в жизнь отмеченное признание. В остальных постсоветских странах, под оберткой "демократий с национальной спецификой", в разных формах процветают авторитаризм, диктатура. Каждому совестливому, здравомыслящему, осведомленному, не равнодушному жителю Киева, Украины, бывших постсоветских стран, а также Союзнических государств - США, Великобритании известно, каким кровавым, жестоким, коварным, сильнейшим, подлым, преступным врагом были немецкие фашисты и их братва в годы Второй мировой войны.



Игнорирование украинских и международных правовых норм



На кануне 9 мая праздника Победы, широко отмечаемого народами постсоветских стран, 28 апреля 2021 года в столице Украины, городе - герое Киеве прошел марш почитателей фашистской дивизии СС "Галичина", приуроченный 78-ой годовщине ее формирования. Эта фашистская дивизия была создано из западных украинцев во Львове 1943 году. Интересно, почитатели украинских фашистов и их закулисные покровители, знают или нет, о том, что все войска СС подчинялись Генриху Гиммлеру - одному из главных преступников, палачей нацистов. Другой важный аспект то, что "присяга, которую принимали члены СС, отличалась от воинской присяги - они присягали в верности Гитлеру, а не Германии".*** И верно служили лично фюреру третьего рейха Адольфу Гитлеру - главному преступнику и верховному палачу Второй мировой войны. Неужели поклонникам нацизма, гитлеризма и их покровителям неизвестны решения Международного суда в Нюрнберге? А на счет украинских законов запрещающий пропаганду нацизма, фашизма? Почитатели дивизии СС "Галичина" и их закулисные кукловоды, видимо, прекрасно понимали противозаконность, антиобщественность мероприятия и отрицательный настрой подавляющего большинства людей. И поэтому акцию назвали "Маршом вышиванок", стараясь связать ее со сферой моды, но девушки шли только в первом ряду, за ними крепкие молодчики в камуфляжах, украинские шовинисты, неся символы нацистской дивизии СС "Галичина", а также флаги, транспаранты. В этой связи нужно отметить, что часто неточно освещается суть и соотношение шовинизма и национализма. "Шовинизм есть совокупностью идей, теорий, идеологий и практики, политики исключительности, превосходства, господства нации, которая составляет большинство населения государства. Национализм - противодействие шовинизму и является сочетанием идей, теорий и практики, политики отстаивающей интересы нации, которая составляет меньшинство населения страны".**** Поэтому правильно, говорить и писать именно об украинских шовинистах, давно и усиленно старающихся обелить дивизию СС "Галичина" и их покровителях, желающих посеет семена раздора, страха между народами Украины, отвлекая этим граждан от насущных проблем, разгула коррупции, чиновничьего беспредела, грабежа общенациональных богатств, повышения тарифов коммунальных услуг, цен на предметы и товары первой необходимости и т. д.



Шествие прошел в центре Киева, участники прошагали от Арсенальной площади до Майдана Независимости, т. е. демонстративно прошли возле зданий администрации президента, Верховной рады и правительства Украины. И повесили над Майданом Независимости большую, огромную фотографию украинских фашистов дивизии СС "Галичина" в нацистских военных формах. Многие украинские сайты поместили у себя это шествие в центре города с обсуждением и критикой властей города Киева и страны, без попустительство которых проведение акции была бы невозможно. Этот вывод о попустительстве властей подтверждается и тем, что почитателей фашистской дивизии СС "Галичина" охранял полицейский кордон, специально оборудованными машинами, во всем пути их следования. И когда некоторые граждане, возмущенные пытались высказать свое осуждение, негодование, раздражение и призвать шествующих к соблюдению закона запрещающего пропаганду нацизма, гитлеризма, полицейские защищали их. Опубликованные во многих сайтах видео - опросы киевлян, по всему маршруту, демонстрируют возмущение, озабоченность, скепсис, неприятие и осуждение подавляющего большинства жителей. Крайне мало было тех, кто одобрил марш. Однако удивляет то, что в реформируемом, желающем стать демократическим и интегрироваться в западноевропейские объединения стране власти, неужели забыли, как немецкие фашисты чинили кровавые, страшные, жестокие расправы над населением города Киева, других городов и деревень Украины. Потому и это не может не печалить, не возмущать тех, кто ценит верховенство законов, здравомыслия, по-настоящему уважает, ценить, любить Киев, Украину.



22 июня 1941 года как исторический день надежды



Весь мир знает дату 1 сентября 1939 года, как начало Второй мировой войны, когда немецкие фашисты вторглись в Польшу. Однако мир знает и о том, что это война обрела высокую степень остроты, масштабности 22 июня 1941 года с агрессией гитлеровцев против СССР - Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Молдавии и других республик союза. Эта дата для народов Советского Союза была трагической, печальной. К вниманию, представителям руководство города и страны, тем кто попустительствовал неофашистам и тем "супепродвинутым" идеологам, политтехнологам, кто оправдывает это попустительство, вспомните реакцию других народов Европы, Мира к 22 июня 1941 года. Порабощенные народы Европы и продолжающий воевать с Германией власти и народ Великобритании, поддерживающие ее США и другие, 22 июня 1941 года радовались, по причины того, что верили в мощь, силу сопротивления народов СССР - русских, украинцев, белорусов, евреев, молдаван, литовцев, латышей, эстонцев, грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, казахов, туркмен, таджиков, киргизов, татар, башкир и др. Вот воспоминания участника французского сопротивления, писателя Мориса Дрюона: "Единственным счастливый день в том 1941 году был днем июньского солнцестояния, когда Гитлер вторгся в Россию. Едва радио распространило новость, едва газеты вышли с заголовками, которые перечеркивали всю первую полосу, огромная волна надежды обежала Францию. Люди шли по улицам другим шагом. Прохожие обменивались радостными взглядами".***** В свою очередь премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал: "Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение… Нам нужно лишь продолжать прилагать все усилия, чтобы вышибить дух из злодеев".****** А вот реакция президента США Франклина Рузвельта: "Я не могу передать Вам, насколько мы все восхищены доблестной оборонительной борьбой Советских армий… Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, чтобы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в конце концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную материальную помощь…"*******И действительно, антифашистская коалиция трех великих держав - СССР, США, Великобритании смогла "вышибить дух из злодеев" и победить. Но это случилось не легко и не сразу, потребовала неимоверных усилий, жертв, массового подвига, героизма народов и войск. Таким образом, 22 июня 1941 года, которой сегодня исполнилась 80 лет, была датой агрессии немецких фашистов и их вассалов против СССР, но для народов порабощенных стран Европы и воюющей Великобритании и поддерживающей ее США, других стран, явилась исторической днем надежды о том, что теперь "злые силы варварства будут сокрушены".



Можно ли забыть?



Большинство жителей постсоветских стран, их представители, где бы не жили помнят, близко воспринимают как автор этой заметки, и историю героического сопротивления фашистам и нынешнее положение киевлян, многонационального народа Украины. Фашистская оккупация сопровождалось массовыми убийствами, тотальным произволом, разрухой, нехваткой элементарных потребительских товаров, голодом. И 900 тысяч киевлян в начале нацисткой оккупации 19 сентября 1941 года, к дате освобождения 6 ноября 1943 года, то есть за период 778 дней, резко сократилось и оказалось 180 тысяч. Бабий Яр, концентрационные лагеря "Дарницкий", "Сырецкий" получили трагическую известность как места массовых расстрелов, мучений людей - евреев, цыган, украинцев, русских, белорусов, молдаван и др. осуществлявшихся немецкими оккупационными войсками и их местными пособниками, коллаборационистами в период оккупации Киева. По данным исследователей, отмеченных и других карательных местах, количество расстрелянных жителей Киева и прилагающих районов составляет от 250 до 300 тысяч. Более 100 тысяч киевлян были отправлены на принудительные работы в Германию. К сведению, украинских почитателей нацистов, в числе расстрелянных были и 621 представителя украинских националистов - сторонников Андрея Мельника, а также сотрудники газеты "Украинское слово" и украинская поэтесса Елена Телига. Вот ее строки:



Зловещий грохот дней в горячем вихре боя.

И ужасы ночей, и ты в конце пути.

Жизнь предала тебя, мир брезгует тобою.

Но ты не торопись. Прости их всех, прости!

Снег, праздник, торжество? Все то, что в жизни свято?

В саду цвели цветы? Сейчас или давно?

Зачем нам это все, когда душа распята,

Когда твои мечты заиливает дно?

Но ты борись, держись. Отчаиваться глупо.********



В освобождение Киева свои жизни отдали более 417 тысяч военных, представители многих народов страны. Поэтому возникает вопрос, реформируемом, желающем стать демократическим и интегрироваться в западноевропейские объединения стране власти, неужели забыли, выше отмеченные аспекты как немецкие фашисты чинили кровавые, страшные, жестокие расправы над жителями города Киева, других городов и деревень Украины. А какие огромные усилия, средства понадобились для восстановления Киева и Украины. В целом победа досталось не легко и не сразу, пришлось четыре года неустанно воевать с кровавым, жестоким, мощным врагом, на которого работала огромная часть Европы. Нельзя забывать, что народы СССР - русские, украинцы, белорусы, евреи, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, грузины, армяне, азербайджанцы, узбеки, казахи, туркмены, таджики, киргизы, татары, башкиры, якуты, тувинцы и др. потеряли около 27 миллиона человек, американцы - 407 316, англичане - 382 600, французы - 201 568, югославы - 1.5 миллиона, китайцы 12 миллионов, поляки - около 6,5 миллионов, чехословаки - 350 000, индийцы - 87 000, канадцы - 44 000, а немецкие фашисты - 7 миллионов.********* Здесь нужно отметить и то, что в процессе Холокоста со стороны нацистов, фашистов были истреблены более 6 миллионов евреев. Украинским шовинистам, почитателям злодеев нацистов, кровопийц ССовцев и их кукловодам, необходимо над этими цифрами задуматься. Разве, все отмеченное выше можно забыть? Как свидетельствуют многочисленные опросы, интервью СМИ, социальных сетях по мнению, подавляющего большинства киевлян, жителей Украины, постсоветских стран и союзнических государств, нельзя забыть.



Украина и Узбекистан



Выводы о доброте, чуткости, человечности жителей города-героя Киева и Украины, связаны с моим первым прилетом в Киев. Это было в начале мая 1974 года, 47 лет тому назад, будучи молодым лейтенантом с двумя сержантами из далекой советско-китайской границы, поселка Даурия, Читинской области, Забайкалья, для того чтобы забрать призывников-солдат на службу. Мы прилетели и поехали в центр Киева. Сержанты попросили меня не сдавать их в воинскую часть как положено, а в виде исключения из правил, разрешить и помочь устроится в гостиницу. Недалеко от Крещатика, нашли военную гостиницу, если память мне не изменяет, под названием "Звезда" и я у женщины - администратора попросил одноместный номер для себя и двух местный для двух сержантов. Она сказала, что одноместного номер пока нет, но есть место в двух местном номере, а сержантам может дать две койки в четырех местном номере. Поскольку я был уставший, сказал, что согласен на койку в двухместном номере. Сержантов также устроил предложенное. И мы устроились в гостиницу. После отдыха пошел смотреть Крещатик и другие примечательности центра Киева. От своих родителей слышал и читал в книгах о красоте Киева, Украины. И действительно, то что я увидел на улице Крещатик, с двух сторон цветущие, разноцветные, радующие глаз и душу каштаны, сирени и оригинальная архитектура домов, меня, как и многих очаровали, влюбили в себя. Четыре дня пребывания в Киеве, день в Днепропетровске, я всюду - в гостинице, памятных исторических и культурных местах, возле памятников великим деятелям, героям, мемориальных плит жертвам оккупации, библиотеке, ателье, военной комендатуре, призывном центре, магазинах, кафе, то есть на каждом шагу, буквально натыкался на чуткость, доброту, сочувствие, понимание людей разных национальностей киевлян, жителей Украины. Поразительным, созвучным всему этому были и яркая, лучезарная, впечатляющая красота киевлянок и жительниц Днепропетровска. И у меня, по сей день, почти семидесяти летнего человека, несмотря на прошедшие много лет, все это гамма ощущений - чуткости, доброты, сочувствия, красоты, человечности киевлянок, киевлян, жителей Украины, сохранились в душе.



В последний день 1974 года, 31 декабря, перед наступлением нового года, всесоюзное радио и телевидение объявили о присвоение руководителям - Украины В. Шербицкому и Узбекистана Ш. Рашидову, звания героя соцтруда Советского Союза, за выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства. В это время я продолжал служить в рядах Советской Армии, в Забайкальском военном округе. И то, что Узбекистан по общеэкономическим показателям обогнал Белоруссию и занял третье место среди пятнадцати союзных республик, то есть после России, Украины, стал третьей по развитости республикой Советского Союза, я впервые во время политзанятия офицеров услышал из уст капитана Гаврилина - секретаря парткома и исполняющего обязанности замполита части, где служил. Некоторое время спустя на совещаниях, это констатировали начальник политического отдала дивизии, полковник Родников, начальник политотдела корпуса генерал-майор Булычев и др. Видимо, указание в формулировке награждения лишь достижений в области сельского хозяйства, проистекал из желания кремлевских боссов, держать руководителей двух сильных национальных республик в ежовых рукавицах. До сих по помню, что встречали новый 1975 год, вместе молодые офицеры русские, украинцы, узбеки, еврей, грузин, дагестанец, молдаванин, с женами или с подругами. О том, что немало узбеков, свою жизнь отдали за освобождение Киева, Украины, а среди принявших Узбекистаном более 800 тысячи беженцев во время войны, 350 тысячи были жителями Украины, дружба и взаимопомощь основа отношений между народами Украины и Узбекистана, тепло говорил, одессит, майор Белун, пропагандист ракетного полка. Водоворот новогоднего веселья, радости усилил и достижения двух дружественных, братских народов, республик. И у меня весь вечер, всю ночь непроизвольно возникали мои майские похождения и воспоминания о доброте, красоте, чуткости, человечности киевлянок, киевлян, жителей Украины. Но, к сожалению, в обоих странах после восстановления независимости, произошло необдуманное разрушение индустрии, неуклюжий, примитивный переход к рынку, т. е. руководство не позаботилась о рациональности перехода, с сохранением общеэкономического уровня развитости, а оказалось в плену алчности и коллаборационизма.



Победа во благо человечества



Независимо от того, в каких странах день победы во Второй мировой войне, одержанный антигитлеровской коалицией США, Великобританией, СССР над нацизмом, фашизмом отмечается 8 мая, а в каких 9 мая и эту дату называют днем Памяти и Милосердия или днем Победы, в них каждый год участвуют миллионы людей, напоминая всему человечеству о величайшем, эпохальном историческом достижение сил добра, в борьбе против могущих, коварных сил зла. В мире по ныне не перевелись силы зла - желающие свернуть демократию, цивилизованность, устранить семью, естественные права, свободы человека, СМИ, социальных сетей, многоукладность в экономике, финансах, свободомыслие, установить всеобщий страх и загнать людей, лишенные совести, стыда, добра, нравственности "коммуны или сады взрослых". Поэтому ныне как никогда важен, уберечься самому и уберечь других людей от тихого, "малыми шагами", но упорного искажения исторической сути дня агрессии 22 июня 1941 года и дня победы 9 мая 1945 года, которые указывают лишь на часть разных опасных покушений на степень правдивости и цивилизованности нашего мира. Так как в любой форме обеление или оправдание, тем более "героизация" нацизма, фашизма, где бы это не происходило, это прямая дорога к неонацизму, неофашизму. Этого нельзя допускать. В этой связи у Эриха Фромма читаем: "Среди нас живут тысячи гиммлеров. С социальной точки зрения в обычной жизни они не приносят большого вреда, хотя нельзя недооценить число тех, кому они наносят ущерб и делают основательно несчастными. Но когда силы разрушения и ненависти грозят поглотить все общество, такие люди становятся особенно опасными. Ведь они всегда готовы быть для правительства орудием ужаса, пыток и убийств".********** К счастью, "злые силы варварства", разрушения и ненависти в Киеве, Украине еще малы и не имеют возможности вовлечь в свою орбиту солидную часть социума. По данным опроса различных украинских сайтов, подавляющее большинство опрощенных киевлян, жителей Украины оказались совестливыми, осведомленными, здравомыслящими, не равнодушными людьми и потому они осудили марш почитателей фашистской дивизии, а также выразили озабоченность попустительством властей города и страны. А это обнадеживает и укрепляет веру в то, что "злые силы варварства" будут изгнаны и из Украины, и из любой другой страны стремящийся стать реально цивилизованной, реально демократической страной.



Примечания



*Эпиграф: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер- Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Том 2, письмо № 314, от 8 мая 1945 года. HTTPS://ROYALLIB.COM/BOOK/STALIN_IOSIF/ PEREPISKA_PREDSEDATELYA_SOVETA_MINISTROV_SSSR_S_PREZIDENTAMI_SSHA _I_PREMER_MINIS TRAMI_VELIKOBRITANII _VO_VREMYA_VELIKOY_OTECHESTVENNOY_VOYNI_19411945_GG_TOM_2.HTML



**Эпиграф: Дуайт Эйзенхауэр Крестовый поход в Европу. Глава 24. Россия



http://militera.lib.ru/memo/usa/eisenhower/24.html Так же см.: "Война не пощадила и Америку: ко дню победы над Японией 322188 молодых американцев, находящихся на военной службе, погибли в боях или умерли и примерно еще 700 тыс. были ранены. Страна предоставила ресурсы в неограниченных размерах не только для обеспечения своей армии, флота и военно-воздушных сил, но и для снабжения союзников боевой техникой и оружием, чтобы те могли эффективно действовать против общего врага. Каждый из союзников, в соответствии с возможностями, внес свой вклад в общее дело". Указанная книга. Глава 1. Прелюдия к войне.



***Ханна Арендт Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла. Глава 8. https://translate.academic.ru/ For%20whom%20the%20bell%20tolls/en/ru/



****Абдуфаттах Маннапов. Нацизм под маской парламентаризма. http://www.centrasia.org/newsA.php?st=1293875460



*****Морис Дрюон Это моя война, моя Франция, моя боль. На перекрестке истории.



http://www.litmir.net/br/?b=150265&p=17



******Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер- Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Том 1,



письмо № 1 от 8 июля 1941 года



https://royallib.com/read/stalin_iosif/ perepiska_predsedatelya_soveta_ministrov_sssr_s_prezidentami_ssha_i_premer_ministrami_velikobritanii_ vo_vremya_velikoy_otechestvennoy_voyni_19411945_gg_tom_1.html#0



*******Указанная переписка. Том 2, письмо № 3 от 30 сентября 1941 года.



********Елена Телига Сборник стихов. Перевод с украинского на русский язык. Из стихотворения "Жизнь". https://stihi.ru/2013/03/11/8685



*********Ненужная война. Вторая мировая война в цифрах и фактах. https://tass.ru/spec/wwii

**********Эрих Фромм Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994, с. 279



22 июня 2021 года (США) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624377420

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