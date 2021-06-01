Скончался экс-депутат Парламента Казахстана Куаныш Алпысбеков

22:10 23.06.2021

АЛПЫСБЕКОВ Куаныш Махмутович

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[18.11.1944 - 23.06.2021]

Род. в с. Новоишимка Целиноградского района и области. казах.



окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог (1967), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1980).



депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13 созыва.



на рук. работе в ЦК КПСС

в Мин-ве транспорта транспорта РК

1-й заместитель акима Акмолинской области (1995-2004)



Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2 созыва от Целиноградского избирательного округа №3 Акмолинской области.

Член Комитета по финансам и бюджету (1999-2004).



На ответ. должностях в Канцелярии Премьер-министра РК



Член фракции партии "Отан".