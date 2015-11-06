 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.06.2021
21:27  Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже
20:17  В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса. Болеют дети
20:01  МИД Узбекистана обнародовал паническое заявление по ситуации в Афганистане
14:19  Сноуден о смерти Макафи: Ассанж может стать следующим
13:50  Кто обезвредит "афганскую мину", поставленную США, - И.Джорбенадзе
13:11  Хуснуллину (минстрой РФ) требуется 5 млн рабочих рабов (трудовых мигрантов)
12:09  Жапар-хан, забыв все обиды, летит к Рахмон-беку. Договариваться об обороне от исламских завоевателей

12:02  "Решительное бегство" в разгаре: талибы под Кундузом, хотят торговать с Душанбе сами
11:59  ООН бодрится: Талибы захватили только 50 из 370 афганских уездов
11:44  Великая Отечественная... Раненых красноармейцев возвращали к жизни 24 размещенных в Киргизской ССР госпиталя
11:29  Казахские националисты требуют переименовать Панфиловский район
11:18  Свежая кровь исламской революции: пойдет ли новый президент Ирана войной на США
11:15  Москва будет оборонять Лукашенко до последнего
11:08  "Строим новый Синьцзян". Что увидели журналисты в печально известном регионе Китая?
11:05  Афганскую армию в последний бой поведет таджик - генерал Бисмилла Хан
09:37  Насколько вообще можно доверять Соединенным Штатам – вот в чем вопрос, - С.Черняховский
08:57  Кто и как в Казахстане создает мифы о советском прошлом? - Женис Байхожа
08:50  В футбол играют настоящие педрилы... УЕФА раскрасил эмблему в поддержку ЛГБТ
08:47  Электронный спрут проснулся. Девиз новой интернет-власти – "Быстро нападай и громи!" - Е.Пустовойтова
08:39  На Елбасы водружают еще одно пожизненное звание - главы шутовской "Ассамблеи народа Казахстана"
08:35  После встречи Путина и Байдена мир стал другим, может быть, никаким, - А.Проханов
08:04  Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания, - Петр Своик
07:33  В КазВерхСуде три новых члена - Нурбаев, Токмурзина и Омиралиев
00:40  Как власть государства сменилась властью финансов – и когда черед граждан? - Дм.Буянов
00:30  Иностранцев из Ливии выведут поэтапно, - "Къ"
00:26  Таджикская "Имон интернешнл" – в центре международного скандала
00:19  Китай ударил пропагандистским томагавком по Канаде, - В.Скосырев
00:12  В убийстве саудовца Хашогги нашли американский след
00:07  "Предсказатели" чудовищно ошиблись насчет ослабевания коронавируса
00:02  Фашизм под маской трансгуманизма, - И.Шнуренко
Среда, 23.06.2021
22:23  Таджикистан ждет до 30 тысяч беженцев из Афганистана и-за обострения конфликта с талибами, - "РО"
22:19  В Туркменистане выпускники школы отравили учительницу из-за денег
22:10  Скончался экс-депутат Парламента Казахстана Куаныш Алпысбеков
19:48  В Казахстане введут обязательную вакцинацию от коронавируса
13:51  Для чего президенту Туркмении нужен "ковер-самолет"
13:48  Пашинян продлил свой мандат при помощи молотка, - И.Джорбенадзе
13:41  Будет ли СНГ исключать Украину из организации
13:36  Зарема Салихова (член совета диров "Спартака"): "Была тупой эскортницей...". Почему рос-футбол такой жопо-ногий
13:30  Узбекистан и Казахстан: от ненависти к коммунистам – к оправданию фашистов, - С.Кожемякин
13:01  Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. кайраккумской воды. На полив
12:01  Жапар-хан в курсе раскулачивания буржуина-мошенника Баляна
11:59  Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована. За ненадобностью
10:10  Омурбек Бабанов – черная метка кыргызской власти, - Анвар Ажиев
09:51  Из-за мукормикоза ("черной плесени") индийские врачи начали удалять глаза пациентам, - "МК"
09:38  В Лебапском велаяте Туркмении с госслужащих и бюджетников удержат по 30 манатов на торжества с участием Аркадага
09:33  "Нейтральный" Туркменистан стал вторым в мире по импорту оружия
09:03  "Друзья Донбасса" отправили в отставку шведского премьера русофоба Стефана Левена
08:52  В Тадже еще два госоргана получили полномочия на борьбу с терроризмом
08:37  Талибы взяли Имам-Сахиб и осадили Кундуз, остатки афган-армии бегут через Пяндж в Тадж
08:33  Узбекистан покупает туркменский газ у российского "Газпрома"
08:11  Cмертельный прогноз для Кыргызстана по COVID от авторитетного The Lancet
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже
21:27 24.06.2021

Осмоналиев Кайрат Медербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджане.

Кайрату Осмоналиеву 47 лет. Родился в г.Омск Российской Федерации.

Окончил Омскую высшую школу милиции МВД РФ. Позже Академию управления при МВД РФ. Доктор юридических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем Бишкекской высшей школы МВД КР. После работал в Госкомиссии по контролю наркотиков, в Агентстве по контролю наркотиков.

В период с 2006 по 2008 годы был пресс-секретарем, помощником министра внутренних дел, а также заведовал кафедрой административного права Академии МВД КР.

Шесть лет занимал должность проректора Дипломатической академии МИД КР.

В 2016 году избран членом ЦИК (выдвинут фракцией Бир Бол).

Кайрат Осмоналиев был общественным советником министра внутренних дел, советником министра образования и науки, председателем правления Ассоциации юристов, членом адвокатуры и председателем ОНС при ГКНБ.

Избирался депутатом местного Кенеша Кунтуйского айыльного округа Сокулукского района.

---------------------------

Садык Шер-Нияз назначен послом Кыргызстана во Франции и постоянным представителем КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

ШЕР НИЯЗ Садык
/ /
[10.03.1969 - ..]
Род. в в селе Чон-Капка Таласской области Киргизской ССР.
родной брат ушедшего с поста главы МВД Болота Шера.

Образование:
1994-2000 гг. КГНУ, юридический факультет, специальность юрист – правовед,
2007-2009 гг. Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская В.Хотиненко, П.Финн, В.Фенченко).
Фрунзенский Политехнический институт, инженерно-строительный факультет.

кинематографист, автор сценариев.

1998 – 2004 гг. Помощник депутата Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

2004 – 2007 гг. Заместитель Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики

Общественная деятельность:

Учредитель Республиканского фонда по поддержанию акынов – импровизаторов "Айтыш", литературного клуба "Калемгер", киностудии "Айтыш фильм".

С 10.2004 - 07.2006 - заместитель Омбудсмена КР (курировал работу инспекций, контролирующих соблюдение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве, а также уполномоченных акыйкатчы в северных областях республики). Добровольно подал в отставку.

основатель и соучредитель общественного фонда "Айтыш", (фонд "поддерживает культурные мероприятия, творческие коллективы и молодых талантов, проводит фестивали и конкурсы).

С 14 июля 2010 - 2010 - министр культуры т.н. "технического правительства" Р.Отунбаевой-А.Муралиева.

С 19 янв. 2013 - сопредседатель партии "Замандаш-Современник"

С 10.2015 - 15.10.2020 - депутат Жогорку Кенеша КР (по списку партии "Ата Мекен").
С 6.11.2015 - 2020 - пред. Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК. /добровольно отказался от мандата/

с 24 июня 2021 - посол КР в Франции

Творческая деятельность:

Режиссер фильмов "Первый кадр" (60 мин.), "Пусть не погаснет звезда Чынгыза" (10 мин.) "Аян" (10 мин.). Автор сценария фильмов "Парз", "Аян", "Первый кадр".

Награжден Почетной Грамотой Кыргызской Республики, медалью "Акыйкат" омбудсмена КР. Лауреат премии международного фонда "Боорукер – 2002", Лауреат премии международного общества "Туголбай ата", Казахстанским орденом "Достык" (05.2021)

Имеет государственной чин "Государственного Советника Государственной службы III класса".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624559220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис подвел итоги работы в первой сессии
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- Чиновники воюют за высокое звание госслужащих
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в шестнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Улус Джучи и Казахстан: Эстетика распада или пафос созидания
- Постановление ЦИК РК от 23 июня 2021 года №5/409
- Депутаты "Ак жола" обвинили 2 министерства в бездействии в отношении защиты отечественных производителей
- На выездном заседании МВК рассмотрела эпидситуацию по г. Нур-Султану
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  