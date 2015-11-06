Бывший мент Осмоналиев стал послом Киргизии в Баку, мутный киношник Шер-Нияз - в Париже

21:27 24.06.2021

Осмоналиев Кайрат Медербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Азербайджане.



Кайрату Осмоналиеву 47 лет. Родился в г.Омск Российской Федерации.



Окончил Омскую высшую школу милиции МВД РФ. Позже Академию управления при МВД РФ. Доктор юридических наук.



Трудовую деятельность начал преподавателем Бишкекской высшей школы МВД КР. После работал в Госкомиссии по контролю наркотиков, в Агентстве по контролю наркотиков.



В период с 2006 по 2008 годы был пресс-секретарем, помощником министра внутренних дел, а также заведовал кафедрой административного права Академии МВД КР.



Шесть лет занимал должность проректора Дипломатической академии МИД КР.



В 2016 году избран членом ЦИК (выдвинут фракцией Бир Бол).



Кайрат Осмоналиев был общественным советником министра внутренних дел, советником министра образования и науки, председателем правления Ассоциации юристов, членом адвокатуры и председателем ОНС при ГКНБ.



Избирался депутатом местного Кенеша Кунтуйского айыльного округа Сокулукского района.



---------------------------



Садык Шер-Нияз назначен послом Кыргызстана во Франции и постоянным представителем КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).



ШЕР НИЯЗ Садык

/ /

[10.03.1969 - ..]

Род. в в селе Чон-Капка Таласской области Киргизской ССР.

родной брат ушедшего с поста главы МВД Болота Шера.



Образование:

1994-2000 гг. КГНУ, юридический факультет, специальность юрист – правовед,

2007-2009 гг. Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская В.Хотиненко, П.Финн, В.Фенченко).

Фрунзенский Политехнический институт, инженерно-строительный факультет.



кинематографист, автор сценариев.



1998 – 2004 гг. Помощник депутата Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики



2004 – 2007 гг. Заместитель Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики



Общественная деятельность:



Учредитель Республиканского фонда по поддержанию акынов – импровизаторов "Айтыш", литературного клуба "Калемгер", киностудии "Айтыш фильм".



С 10.2004 - 07.2006 - заместитель Омбудсмена КР (курировал работу инспекций, контролирующих соблюдение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве, а также уполномоченных акыйкатчы в северных областях республики). Добровольно подал в отставку.



основатель и соучредитель общественного фонда "Айтыш", (фонд "поддерживает культурные мероприятия, творческие коллективы и молодых талантов, проводит фестивали и конкурсы).



С 14 июля 2010 - 2010 - министр культуры т.н. "технического правительства" Р.Отунбаевой-А.Муралиева.



С 19 янв. 2013 - сопредседатель партии "Замандаш-Современник"



С 10.2015 - 15.10.2020 - депутат Жогорку Кенеша КР (по списку партии "Ата Мекен").

С 6.11.2015 - 2020 - пред. Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК. /добровольно отказался от мандата/



с 24 июня 2021 - посол КР в Франции



Творческая деятельность:



Режиссер фильмов "Первый кадр" (60 мин.), "Пусть не погаснет звезда Чынгыза" (10 мин.) "Аян" (10 мин.). Автор сценария фильмов "Парз", "Аян", "Первый кадр".



Награжден Почетной Грамотой Кыргызской Республики, медалью "Акыйкат" омбудсмена КР. Лауреат премии международного фонда "Боорукер – 2002", Лауреат премии международного общества "Туголбай ата", Казахстанским орденом "Достык" (05.2021)



Имеет государственной чин "Государственного Советника Государственной службы III класса".