 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 29.06.2021
09:48  Батыр! Глава КырМинздрава Бейшеналиев вылечился от КОВИ "иссык-кульским корнем"
09:36  Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля? - А.Ибраев
09:18  Потенциальное прокси-ополчение Ирана в Афганистане, - Л.Шашок
08:32  83 государства против "Исламского", - М.Беленькая
08:18  Справится ли Казахстан с индийским штаммом? - А.Бектенова
08:15  Российско-китайский договор - новое измерение в глобальной политике, - В.Павленко
08:13  Почему люди покидают Азербайджан, если экономика его растет? - А.Асалыоглу

08:00  Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов
07:49  Как одурачивают русскую Украину, - А.Новожилов
07:17  Визит Садыра Жапарова в Туркменистан. Чего удалось достичь
00:41  У Москвы и Пекина нет общих ценностей, но есть общий противник, - В.Скосырев
00:40  COVID-19: все следы ведут в США? Против России развязана биологическая война, - В.Панов
00:39  Визит Жапарова в Душанбе граждане Киргизии восприняли негативно, - В.Панфилова
00:23  Прилетевшегося в Ашгабат КырПреза Жапарова встретил в аэропорту... всего лишь министр энергетики Пурчеков
Понедельник, 28.06.2021
22:45  Ни хао, ни Мао. Лидеры России и Китая решили встречаться партиями, - репортаж А.Колесникова
17:10  Саудовского принца Фахда приговорили к смертной казни. Оказался изменником
17:01  Афган. Масса способов позорно проиграть войну, - В.Прохватилов
13:50  "Мертвая Казстройка" LRT неожиданно ожила. Что происходит?
13:49  В Узбекистане решили "проинспектировать" Русскую церковь
13:46  Едзи Камэяма: Китай и Россию связывает только борьба с Америкой
13:45  Злые поставщики или заговор мафии: почему в Таджикистане дорожает топливо
13:42  Вы кто? Невероятная история о памятнике эмиру Тимуру в казахстанском Туркестане
13:41  Кыргызские "активисты" подали в МУС второй иск против зверств таджикской военщины
13:39  "Существует вне географии": как ИГ* покоряет Африку, - Л.Мисник
13:37  Сеул распахивает двери для узбекских гастарбайтеров. Они уедут из Казахстана?
13:36  Смена приоритетов? Почему мигранты массово отправляются не в Россию, а в Казахстан
13:32  Сквозь "закрытую" таджико-кыргызскую границу легко просачиваются женщины-батрачки. Под чадрой не видно
13:30  Пели ваши денежки. Казпевун Кудайберген стал "послом" РосСбербанка
10:57  Прошибает иммунитет. Коронавирус мутировал и усилился
10:17  Талибы захватили еще один КПП на границе с Таджикистаном - Шахритус
10:04  "Прелесть" западных "правил" именно в отсутствии конкретики, - глава МИД РФ С.Лавров (статья)
09:39  Financial Times: "шокирующие" военные достижения Китая
08:53  Посидим поохаем. Дипломатия бабы Вали. Путин послал Матвиенко успокаивать "союзничков" в ЦА
07:53  "МК": Талибы не полезут в ЦА, наверное... - робко надеются рос-эксперты
07:44  Номады давно не кочуют. Можно ли говорить об отсутствии значительных миграционных настроений в Казахстане?
07:34  КырДепутат и сват экс-преза Абжалиев вернулся на родину и сдался следствию
07:33  Мирзиеев обещает больше не тиранить прессу
07:30  Жапар-хан осмотрел мавзолей Туркменбаши. Понравился?
00:56  Китайская демократия оказалась "самой эффективной в мире", - В.Скосырев
00:54  Вашингтон ради "ядерной сделки" с Исламской Республикой готов снять санкции с Али Хаменеи, - "НГ"
00:52  Бойся, Брюссель, иммигрантского сына. Как Европа пытается противостоять нашествию иноплеменников, - Е.Пустовойтова
00:42  Президент США Байден - президенту Афганистана Гани: прости и прощай, - С.Тарасов
00:36  Объединять Европу, раскалывать Азию. Новые инициативы США в отношении ЕС и Китая, - Вл.Иванов
00:09  Новая война на Россию накатывается с юга, - С.Ищенко
Воскресенье, 27.06.2021
20:03  Зарвавшийся бастык. КазСенатор Мусабаев отрицает, что бил девушку и мальчика-аутиста
15:36  Индия и Китай: коммунистический и капиталистический выбор мировых гигантов, - М.Морозов
13:36  Казах или узбек: UFC не определился с национальностью Шавката Рахмонова
13:33  Женевский диагноз: пять ступеней в бездну. Геополитика катастрофы в исполнении Дяди Сэма, - К.Душенов
13:00  Военные представительства в Казахстане выявили необоснованные затраты на 12 млрд тенге
11:12  Не платит налоги! На главу КырМинфина Жапарова (не путать с презом) поданы заявления в ГКНБ и Генпрокуратуру
10:10  Жапар-хан улетел в гости к Аркадагу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов
08:00 29.06.2021

Тема экологии в настоящее время она очень актуальная и тем более, когда весь мир борется с пандемией. Когда я узнал, как еще дополнительно помимо разных вирусов, болезней травят население, то действительно волосы дыбом встают.

Производители нефтепродуктов в Узбекистане, используют в своем производстве бензинов настоящий яд- монометиланин (ММА). Во всех справочниках пишется, что этот продукт является ядовитым веществом и правильно в России его запретили, но так называемые бизнесмены решили ввозить его в Узбекистан. К примеру Казахстан пошел по пути старшего брата и тоже запретил к использованию в производстве, таким же путем пошла Беларусь. Но Узбекистан наверное в силу чьих то интересов и при попустительстве экологов допустили этот яд на свой рынок.

Антидетонационная присадка АДА ТФ С8 и ряд других, производства России, содержит 98,5% монометиланина запрещенного в России, на основании Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011). Согласно Регламенту, в бензинах Евро-5 не должно быть компонента монометиланилина (ММА) или N-метиланилина - высокотоксичного вещества, крайне вредного для природы и здоровья людей.

Главная причина запрета состоит в том, что ММА представляет собой очень ядовитое вещество, которое негативно отражается на здоровье человека и наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, применение в бензине ММА приводит к образованию нагара на внутренних поверхностях ДВС, что вызывает "зависание" клапанов.

Изначально присадка была разработана как компонент ракетного топлива во времена бывшего СССР. Потому основное внимание ученые уделили эффективности вещества, а не его влиянии на экологию. Кроме того, ракеты как средство доставки боевых головок к месту применения являлись одноразовым транспортом и о длительности их работы в течение многих лет также речь не шла. Действующий технический регламент производства топлива для двигателей внутреннего сгорания допускает использование ММА при изготовлении бензинов до 4 класса. Но и в этом случае количественное содержание монометиланилина не должно составлять более 1% от общего объема. Сам ММА – это нелетучее вещество, которое вместе с продуктами сгорания вылетает из выхлопной трубы и стелется над землей на высоте до 60 см. Потому наиболее подвержены вредному влиянию добавки маленькие дети. Общие же токсические действия проявляются не только при вдыхании паров, но и при всасывании вещества через кожные покровы, в том числе неповрежденные.

Негативное действие таково:
Повреждение нервной и кровеносной системы.
Нарушение работы дыхания.
Нарушение работы почек и сердца.
Повреждение репродуктивной способности.

ММА – высокотоксичная и опасная добавка, которая незначительно улучшает эксплуатационные свойства бензинов, но взамен оказывает очень сильное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Потому неудивительно, что в стандарте Евро-5 использование монометиланилина запрещено.

В опубликованных рекомендациях мировых автопроизводителей нередко предписывается воздержаться от использования азотосодержащей присадки ММА. Опыт ее использования показал, что она не только вредит работе поршневой группы двигателя, но и высокотоксична, приводит к затормаживанию сознания человека. За рулем это особенно опасно. ММА является токсичной жидкостью, которая относится ко второму классу опасности.

Присадка МБТЭ (метил-трет-бутиловый эфир) ничем не лучше ММА. Многолетнее применение МТБЭ в составе автомобильных бензинов показало, что такое топливо оказывает отрицательное влияние на организм человека. Установлено, что постоянное воздействие МТБЭ на лиц, контактирующих с бензином, вызывает такие заболевания, как астма, кратковременная потеря памяти, головная боль, раздражение кожи. Этот эфир оказывает токсическое действие, угнетающее центральную нервную систему. И обусловлены эти напасти наркотическим эффектом. Кроме того, доказано, что хроническое воздействие МТБЭ крайне негативно влияет на репродуктивные функции мужского организма. Более того – это едва ли не главная мишень данного эфира.

А что происходило и происходит за рубежом, в частности, за океаном? В 1990 году под девизом "Американским городам – чистый воздух!" Джордж Буш установил в законодательстве США обязательное содержание метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в бензине. Но уже в 1996 году в подземных источниках питьевой воды городов Санта-Моника и Гленвилль в Калифорнии была обнаружена недопустимая концентрация МТБЭ.

Эксперименты на лабораторных животных, которым в 1997 году была введена доза МТБЭ, зафиксировали развитие у них лейкемии, лимфомы и рака. Замеры выявили содержания МТБЭ в 20% городских запасов питьевой воды страны. Как следствие, с 2003 года в штате Калифорния использование МТБЭ было запрещено. А с 2007 года запрет распространился и на территорию остальных штатов США.

Несмотря на то, что ограничения или какие-либо запреты на использование МТБЭ в большинстве европейских стран не применяются, объемы производства МТБЭ в Европе с 2000 года неуклонно снижаются.

Таким образом по выводу ученых, применение в производстве бензина ММА и МБТЭ в первую очередь страдают дети!

А о каком здоровом будущем поколении можно говорить? Вопрос на который должны дать ответ экологи, медики и конечно чиновники!

Обращения в Экологическую партию Узбекистана, к председателям комиссий по экологии Сената и Олий Мажлиса Республики Узбекистан так и остались без ответа.

Компания "Узнефтегазинспекция", которая непосредственно отвечает за качество топлива вырабатываемого Ферганским и Бухарским НПЗ смотрит на этот вопрос "спустя рукава" или как обычно есть чьи-то интересы в этом производстве.

В настоящее время европейские страны, страны Латинской Америки и США перешли на использовании в своем производстве топлива - биоэтанола. Биоэтанол - это органическая жидкость, присадка к топливу от 5 до 15 %, которая повышает его октановое число и соответственно, эффективность. Добавленный в бензин биоэтанол, позволяет тому активнее гореть в двигателе, повышая его мощность, и заодно способствует сгоранию вредных примесей. Снижает токсичность отработанных газов автомобилей: токсичные углеводороды (CH) до 35 %, окись углерода (CO) до 30 %. Что действительно улучшает экологическую ситуацию в стране в целом.

Биоэтанол - способствует повышению полноты сгорания топлива и снижению токсичности отработанных газов. Высокая эффективность при низких концентрациях. Высокая физическая и химическая стабильность (не выпадает из растворов в бензине, не изменяет своего агрегатного состояния); Не изменяет другие физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, кроме детонационной стойкости. Биоэтанол не содержит ферроцена, цимантрена и свинца. Об этом знают руководители предприятий, но продолжают использовать в производстве ядовитые компоненты.

Правительство Республики Узбекистан установило большие ввозные пошлины на биоэтанол, поэтому производители используют дешевые токсичные присадки на основе монометиланина в производстве. Конечно же качество бензина выпускаемым Ферганским и Бухарским НПЗ не соответствуют никаким ГОСТам и техническим условиям.

Возникает вопрос - если повышение октанового числа топлива, призванное улучшить экологию, напротив, наносит ей вред, почему регуляторы до сих пор столь благодушно относятся к применению ММА и МБТЭ (метил-трет-бутиловый эфир) отечественными производителями топлива?

Ответ, впрочем, лежит на поверхности - бюрократическая неразбериха. Централизованного регулятора вопроса качества топлива как такового у нас в стране нет, а производителям выгодно добавлять в бензин дешевые токсичные вещества.

Между массой госорганов, которые, так или иначе, контролируют качество топлива, начиная с Узнефтеинспекции, различных органов Госстандарта и заканчивая Узпотребнадзором, не существует какого-то межведомственного взаимодействия.
Соответственно, не предпринимаются никакие меры к производителям несоответствующего стандартам топлива. Забота о будущем поколении должна подкрепляться реальными делами, а не ограничиваться пустыми лозунгами!

Ташпулатов Бахтияр, кандидат технических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624942800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко
- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко
- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудили перспективы сотрудничества
- Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №430
- Справится ли Казахстан с индийским штаммом?
- Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?
- Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля?
- Вы кто?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  