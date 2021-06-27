Что запрещено в России и мире, то разрешено в Узбекистане! - Б.Ташпулатов

08:00 29.06.2021 Тема экологии в настоящее время она очень актуальная и тем более, когда весь мир борется с пандемией. Когда я узнал, как еще дополнительно помимо разных вирусов, болезней травят население, то действительно волосы дыбом встают.



Производители нефтепродуктов в Узбекистане, используют в своем производстве бензинов настоящий яд- монометиланин (ММА). Во всех справочниках пишется, что этот продукт является ядовитым веществом и правильно в России его запретили, но так называемые бизнесмены решили ввозить его в Узбекистан. К примеру Казахстан пошел по пути старшего брата и тоже запретил к использованию в производстве, таким же путем пошла Беларусь. Но Узбекистан наверное в силу чьих то интересов и при попустительстве экологов допустили этот яд на свой рынок.



Антидетонационная присадка АДА ТФ С8 и ряд других, производства России, содержит 98,5% монометиланина запрещенного в России, на основании Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011). Согласно Регламенту, в бензинах Евро-5 не должно быть компонента монометиланилина (ММА) или N-метиланилина - высокотоксичного вещества, крайне вредного для природы и здоровья людей.



Главная причина запрета состоит в том, что ММА представляет собой очень ядовитое вещество, которое негативно отражается на здоровье человека и наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, применение в бензине ММА приводит к образованию нагара на внутренних поверхностях ДВС, что вызывает "зависание" клапанов.



Изначально присадка была разработана как компонент ракетного топлива во времена бывшего СССР. Потому основное внимание ученые уделили эффективности вещества, а не его влиянии на экологию. Кроме того, ракеты как средство доставки боевых головок к месту применения являлись одноразовым транспортом и о длительности их работы в течение многих лет также речь не шла. Действующий технический регламент производства топлива для двигателей внутреннего сгорания допускает использование ММА при изготовлении бензинов до 4 класса. Но и в этом случае количественное содержание монометиланилина не должно составлять более 1% от общего объема. Сам ММА – это нелетучее вещество, которое вместе с продуктами сгорания вылетает из выхлопной трубы и стелется над землей на высоте до 60 см. Потому наиболее подвержены вредному влиянию добавки маленькие дети. Общие же токсические действия проявляются не только при вдыхании паров, но и при всасывании вещества через кожные покровы, в том числе неповрежденные.



Негативное действие таково:

Повреждение нервной и кровеносной системы.

Нарушение работы дыхания.

Нарушение работы почек и сердца.

Повреждение репродуктивной способности.



ММА – высокотоксичная и опасная добавка, которая незначительно улучшает эксплуатационные свойства бензинов, но взамен оказывает очень сильное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Потому неудивительно, что в стандарте Евро-5 использование монометиланилина запрещено.



В опубликованных рекомендациях мировых автопроизводителей нередко предписывается воздержаться от использования азотосодержащей присадки ММА. Опыт ее использования показал, что она не только вредит работе поршневой группы двигателя, но и высокотоксична, приводит к затормаживанию сознания человека. За рулем это особенно опасно. ММА является токсичной жидкостью, которая относится ко второму классу опасности.



Присадка МБТЭ (метил-трет-бутиловый эфир) ничем не лучше ММА. Многолетнее применение МТБЭ в составе автомобильных бензинов показало, что такое топливо оказывает отрицательное влияние на организм человека. Установлено, что постоянное воздействие МТБЭ на лиц, контактирующих с бензином, вызывает такие заболевания, как астма, кратковременная потеря памяти, головная боль, раздражение кожи. Этот эфир оказывает токсическое действие, угнетающее центральную нервную систему. И обусловлены эти напасти наркотическим эффектом. Кроме того, доказано, что хроническое воздействие МТБЭ крайне негативно влияет на репродуктивные функции мужского организма. Более того – это едва ли не главная мишень данного эфира.



А что происходило и происходит за рубежом, в частности, за океаном? В 1990 году под девизом "Американским городам – чистый воздух!" Джордж Буш установил в законодательстве США обязательное содержание метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в бензине. Но уже в 1996 году в подземных источниках питьевой воды городов Санта-Моника и Гленвилль в Калифорнии была обнаружена недопустимая концентрация МТБЭ.



Эксперименты на лабораторных животных, которым в 1997 году была введена доза МТБЭ, зафиксировали развитие у них лейкемии, лимфомы и рака. Замеры выявили содержания МТБЭ в 20% городских запасов питьевой воды страны. Как следствие, с 2003 года в штате Калифорния использование МТБЭ было запрещено. А с 2007 года запрет распространился и на территорию остальных штатов США.



Несмотря на то, что ограничения или какие-либо запреты на использование МТБЭ в большинстве европейских стран не применяются, объемы производства МТБЭ в Европе с 2000 года неуклонно снижаются.



Таким образом по выводу ученых, применение в производстве бензина ММА и МБТЭ в первую очередь страдают дети!



А о каком здоровом будущем поколении можно говорить? Вопрос на который должны дать ответ экологи, медики и конечно чиновники!



Обращения в Экологическую партию Узбекистана, к председателям комиссий по экологии Сената и Олий Мажлиса Республики Узбекистан так и остались без ответа.



Компания "Узнефтегазинспекция", которая непосредственно отвечает за качество топлива вырабатываемого Ферганским и Бухарским НПЗ смотрит на этот вопрос "спустя рукава" или как обычно есть чьи-то интересы в этом производстве.



В настоящее время европейские страны, страны Латинской Америки и США перешли на использовании в своем производстве топлива - биоэтанола. Биоэтанол - это органическая жидкость, присадка к топливу от 5 до 15 %, которая повышает его октановое число и соответственно, эффективность. Добавленный в бензин биоэтанол, позволяет тому активнее гореть в двигателе, повышая его мощность, и заодно способствует сгоранию вредных примесей. Снижает токсичность отработанных газов автомобилей: токсичные углеводороды (CH) до 35 %, окись углерода (CO) до 30 %. Что действительно улучшает экологическую ситуацию в стране в целом.



Биоэтанол - способствует повышению полноты сгорания топлива и снижению токсичности отработанных газов. Высокая эффективность при низких концентрациях. Высокая физическая и химическая стабильность (не выпадает из растворов в бензине, не изменяет своего агрегатного состояния); Не изменяет другие физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, кроме детонационной стойкости. Биоэтанол не содержит ферроцена, цимантрена и свинца. Об этом знают руководители предприятий, но продолжают использовать в производстве ядовитые компоненты.



Правительство Республики Узбекистан установило большие ввозные пошлины на биоэтанол, поэтому производители используют дешевые токсичные присадки на основе монометиланина в производстве. Конечно же качество бензина выпускаемым Ферганским и Бухарским НПЗ не соответствуют никаким ГОСТам и техническим условиям.



Возникает вопрос - если повышение октанового числа топлива, призванное улучшить экологию, напротив, наносит ей вред, почему регуляторы до сих пор столь благодушно относятся к применению ММА и МБТЭ (метил-трет-бутиловый эфир) отечественными производителями топлива?



Ответ, впрочем, лежит на поверхности - бюрократическая неразбериха. Централизованного регулятора вопроса качества топлива как такового у нас в стране нет, а производителям выгодно добавлять в бензин дешевые токсичные вещества.



Между массой госорганов, которые, так или иначе, контролируют качество топлива, начиная с Узнефтеинспекции, различных органов Госстандарта и заканчивая Узпотребнадзором, не существует какого-то межведомственного взаимодействия.

Соответственно, не предпринимаются никакие меры к производителям несоответствующего стандартам топлива. Забота о будущем поколении должна подкрепляться реальными делами, а не ограничиваться пустыми лозунгами!



Ташпулатов Бахтияр, кандидат технических наук Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1624942800

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко

- Маулен Ашимбаев встретился с Валентиной Матвиенко

- Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко обсудили перспективы сотрудничества

- Премьер-Министры Казахстана и Беларуси обсудили актуальные вопросы сотрудничества

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2021 года №430

- Справится ли Казахстан с индийским штаммом?

- Назначат ли казахстанского акима мэром Рима?

- Эпидемия в Нур-Султане вышла из-под контроля?

- Вы кто?

