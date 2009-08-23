Племянник президента Казахстана Токаева - Каныш Избастин переизбран главой Совета директоров АО "КазАгроФинанс"

13:29 29.06.2021

Избастин К.Т. избран председателем Совета директоров АО "КазАгроФинанс"



АО "КазАгроФинанс" (Нур-Султан), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 18 июня 2021 года председателем Совета директоров избран Избастин К.Т.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "КазАгроФинанс" состоит из шести человек: Избастин К.Т., Джуанышбаева А.К., Мурзагалиева А.Е., Мадиев С.Н., Оразбаев

Р.С., Прашев А.Г.



ИЗБАСТИН Каныш Темиртаевич

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[20.04.1981 - ..]

Род. в гор. Алма-Ата. Отец - Т.Избастин - посол РК в Болгарии. Мать - Карлыга Токаева - сестра президента Казахстана К.Токаева.



Окончил Московский государственный институт международных отношений (2004), Центрально-Азиатский Университет (г. Алматы), Executive education (Harvard University)

Кандидат экономических наук



Стажировался в ЗАО "Транспорт нефти и газа" (2004);

Работал на различных должностях в системе Министерства иностранных дел РК, Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2007);

Управляющий директор, Заместитель Председателя Правления (04.2007-04.2008);

Председатель правления, член Совета директоров АО "БРК-Лизинг" (04.2008-05.2012);

Председатель правления, Член Совета директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" (05.2012-11.2012);

Управляющий директор АО ФНБ "Самрук-Казына" (2013-2015);



Председатель Правления, член Совета директоров АО "КазАгроФинанс" (с 2015)



Жена: Карбузова Ботагоз Козы-Корпешевна (14.09.1982 г.р.), дочь генерала. Дети: три дочери - Сара Айлэн (23.08.2009 г.р.), Сафия (10.09.2011 г.р.), Салма (19.11.2013 г.р.)