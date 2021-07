Судьба Чарльза Стоддарта как жертвы британской самонадеянности, - П.Густерин

00:31 02.07.2021 П.В. Густерин



Судьба Чарльза Стоддарта как жертвы британской самонадеянности



Книга Питера Хопкирка "Большая Игра против России: Азиатский синдром" (М., 2004), ставшая одна из самых известных книг в своем роде и у российского читателя, начинается с описания казни двух британских офицеров, а именно - полковника Чарльза Стоддарта и капитана Артура Конолли. Вот что пишет Хопкирк (с. 9): "Июньским утром 1842 года в среднеазиатском городе Бухаре можно было видеть две фигуры в лохмотьях, опустившиеся на колени в пыль перед дворцом эмира. Руки их были крепко связаны за спиной, сами они имели плачевный вид. Грязные полуголые тела их были покрыты язвами, в волосах, бородах и одежде кишели вши. Неподалеку ждали две свежевырытые могилы. На них молча взирала небольшая кучка местных жителей. Обычно в этом отдаленном и все еще жившем в средневековье караванном городе (Бухара. - П. Г.) казни не привлекали большого внимания - при жестоком и деспотическом правлении эмира они были достаточно частым явлением. Но в данном случае дело обстояло несколько иначе. Двое мужчин, стоявших на коленях под палящим полуденным солнцем у ног палача, были британскими офицерами. Уже несколько месяцев эмир держал их в темной зловонной яме под глинобитной крепостью, где компанию им составляли только крысы и прочая нечисть. И теперь эти двое - полковник Чарльз Стоддарт и капитан Артур Конолли - готовы были вместе принять смерть за 4000 миль от дома, на том месте, где сегодня иностранные туристы выходят из русских (читай: советских. - П. Г.) автобусов, не подозревая, что тут когда-то случилось. Стоддарт и Конолли заплатили эту цену за свое участие в чрезвычайно опасной операции - Большой Игре. Под таким названием она была известна тем, кто, играя в нее, рискуя, рисковал их шеями. Ирония судьбы заключается в том, что первым произнес это словосочетание именно Конолли, хотя обессмертил его много лет спустя Киплинг в своем романе "Ким". Первым в то июньское утро должен был умереть Стоддарт, его другу предстояло наблюдать за этим. Полковник был направлен в Бухару Ост-Индской компанией, чтобы заключить с эмиром союз против русских, чье продвижение в Центральную Азию вызывало все большие опасения относительно их будущих намерений. Однако обстоятельства сложились крайне неудачно. Когда Конолли, добровольно вызвавшийся попытаться освободить товарища, прибыл в Бухару, он, в конце концов, тоже оказался в мрачной подземной тюрьме эмира. Через несколько секунд после того, как был обезглавлен Стоддарт, казнили и Конолли; днем останки двоих офицеров вместе со многими другими жертвами эмира были погребены на ужасном заброшенном кладбище где-то неподалеку".



Об Артуре Конолли благодаря его 2-томной книге "Journey to the North of India through Russia, Persia and Afghanistan" (L., 1834) сведений сохранилось гораздо больше, чем о его товарище по несчастью Чарльзе Стоддарте, несмотря на то, что последний был старше по званию. Насколько смогу, постараюсь восполнить пробелы в его биографии.



Чарльз Стоддарт родился в английском городе Ипсвич (графство Саффолк) 23 июля 1806 г. в семье Стивена Стоддарта, майора 6-го драгунского полка, погибшего в 1812 г. Мать Чарльза, Кэтрин, умерла в 1824 г.



Стоддарт начал военную службу в звании младшего лейтенанта в королевском штабе 15 марта 1823 г. С 1833 по 1835 г. он являлся секретарем Королевского института объединенной службы и секретарем Института инженеров-строителей.



В 1835 г. Стоддарт был направлен в Персию в качестве военного секретаря британского посланника Генри Эллиса. В 1837 г., когда правитель Персии Мохаммед-шах двинулся на афганский город Герат, Стоддарту было приказано сопровождать его, и он оставался в персидском лагере на протяжении большего времени осады Герата. Убыв из-под Герата в июне 1838 г., он снова был отправлен туда в июле с посланием шаху, в котором говорилось, что, если осада не будет снята, Великобритания объявит Персии войну. Эта угроза, а также известие о том, что британские войска достигли Персидского залива, произвела ожидаемый эффект, и Герат был обезопасен.



Вскоре после этого Стоддарт был отправлен в Бухару, получив указание вести переговоры, и если будет возможно, заключить договор о дружбе с эмиром Насруллой Бахадур-ханом (правил в 1827-1860 гг.) (см.: Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина XIX в.). М., 1958). Достигнув Бухары 17 декабря 1838 г., Стоддарт был схвачен через четыре дня после прибытия и на два месяца посажен в зиндан. Стоддарт сообщал, что его жизнь была сохранена, и что он был освобожден из зиндана 8 июля 1839 г. благодаря тому, что пообещал служить эмиру.



В сентябре 1839 г. Стоддарт был помещен в более суровое заключение, в котором оставался до 8 октября 1840 г. Что с ним происходило с сентября 1839 г. по октябрь 1840 г. неизвестно.



Весной 1841 г. в Россию дошли сведения о том, что в ответ на неоднократные просьбы российских властей эмир Насрулла разрешил Стоддарту отправиться в Оренбург, но тот отказался воспользоваться заступничеством иностранной державы. Сохранилось несколько писем Стоддарта. Те из них, которые он написал в июле 1841 г., свидетельствуют о его уверенности в том, что вскоре ему будет разрешено уехать тем же путем, которым он прибыл. Он также послал сообщение к Конолли, который тогда находился в Коканде, приглашая его от имени эмира вернуться на родину через Бухару, но сам при этом надеялся уехать до прибытия Конолли. В августе он написал, что выразил полную уверенность в дружелюбии эмира Насруллы к Великобритании и к себе, и выразил надежду, что вскоре ему будет разрешено отбыть с почестями.



8 сентября 1841 г. российский посланник Константин Федорович Бутенев, прибывший в Бухару за три недели до этого, встретил Стоддарта, которому через десять дней разрешили переехать в дом, занимаемый российской миссией.



Здесь надо сказать несколько слов об этой миссии. Возглавляемая полковником Бутеневым миссия была направлена в Бухару императором Николаем I (правил в 1825-1855 гг.) по просьбе эмира Насруллы и имела своими задачами изучение геологического строения минеральных ресурсов на территории Бухарского эмирата, заключение торговых и посольских соглашений между Петербургом и Бухарой, сбор сведений о торговле Бухары и о соседних с ней странах, а в целом - усиление экономического и политического влияния Российской империи на Бухарский эмират, а также предотвращение проникновения Великобритании в Туркестан через Афганистан и Персию или нивелирования деятельности британцев в Средней Азии. В состав этой миссии вошли горный инженер Богословский, географ Хаников, естествоиспытатель Леман, топограф Яковлев востоковед Плотников, горные техники Чалпанов и Петров, золотоискатели Козлов и Лепешков, переводчик Аитов и десять казаков. Миссия Бутенева покинула Оренбург 15 мая 1841 г. и прибыла в Бухару 5 августа того же года. Сотрудниками миссии был проведен ряд геологических изысканий в Зарафшанской долине, в результате которых было обнаружено, что в Верхнем Зарафшане есть полезные ископаемые: железо, медь, уголь, свинец, графит, бирюза, серебро и даже золото. Однако переговоры полковника Бутенева с эмиром Насруллой о торгово-дипломатическом соглашении результатов не принесли. Тем не менее, участники миссии Бутенева собрали обширную географическую, этнографическую, естественнонаучную и историческую информацию о Бухаре и ее окрестностях. (См.: Алексеева П. Некролог // Горный журнал. 1864, ч. I, № 2; Гуломов Х. Дипломатические отношения государств Средней Азии с Россией в XVIII - первой половине XIX века. Ташкент, 2005).



Вернемся к британцам. По прибытии 9 ноября 1841 г. Конолли в Бухару Стоддарт проживал с ним в одном доме, переехав из российской миссии.



10 декабря Стоддарт получил депешу от министра иностранных дел лорда Пальмерстона, и эмир Насрулла был раздражен тем, что не получил письмо от королевы Виктории (правила в 1837-1901 гг.). Возможно, его неприязнь к британцам была возрождена известиями об антибританском восстании в Кабуле и убийстве 2 ноября 1841 г. главы британской миссии капитана Александра Бернса, который, кстати говоря, за установление связей с Бухарским эмиратом и вклад в его изучение в начале 1830-х гг., отраженное в его книге "Travels into Bokhara" (L., 1834), был прозван "Бернс Бухарский". (См.: Kaye J. Lives of Indian Officers. L., 1889).



Как бы то ни было, 20 декабря 1841 г. Стоддарт и Конолли были посажены в зиндан. 28 мая 1842 г. он написал: "Русская миссия покинула это место ближе к концу апреля. Я убежден, что любезное желание полковника Бутенева добиться нашего освобождения потерпело неудачу исключительно из-за необоснованности эмира".



Промучившись еще двадцать дней, 17 июня 1842 г. Стоддарт и Конолли были доставлены на городскую площадь Бухары и обезглавлены. (См.: Wolff J. Narrative of a mission to Bokhara, in the years 1843-1845, to ascertain the fate of Colonel Stoddart and Captain Conolly. L., 1845).



О последних днях жизни офицеров и о самой казни в Лондоне стало известно случайно, о чем также пишет Хопкирк (с. 142): "…Британская миссия в Тегеране получила тревожные вести. Их принес молодой перс, когда-то завербованный направлявшимся в Бухару Артуром Конолли. Оказалось, что Конолли и Стоддарт, про бедственное положение которых из-за кабульской катастрофы (упоминавшееся выше восстание в Кабуле, в результате которого была уничтожена британская миссия. - П. Г.) все забыли, уже мертвы. Это случилось, как рассказал перс, в июне, когда репутация Британии как силы, которой нужно опасаться, в Центральной Азии упала до предела. Не получив никакого ответа на личное послание королеве Виктории, эмир Бухары рассвирепел и, не опасаясь больше никакого возмездия, приказал схватить и бросить в темницу обоих англичан, наслаждавшихся недолгой свободой. Несколько дней спустя их вывели оттуда и со связанными руками доставили на большую площадь перед цитаделью, где возвышался дворец эмира. О том, что происходило дальше, перс - как он клятвенно заверял - услышал из уст самого палача. Сначала под взорами безмолвной толпы английских офицеров заставили вырыть себе могилы. Затем приказали опуститься на колени и готовиться к смерти. Первым обезглавили полковника Стоддарта, который успел прокричать проклятия тирании эмира. Затем палач сообщил Конолли, что эмир готов сохранить ему жизнь, если он откажется от христианства и примет ислам. Зная, что насильственное обращение в мусульманство не спасло Стоддарта от заключения и казни, Конолли как набожный христианин ответил: "Полковник Стоддарт три года был мусульманином, и вы его убили. Я готов умереть, но не стану еще одним вероотступником". Тут он подставил шею палачу, и через миг его голова скатилась в пыль рядом с головой его друга. Новость о зверском убийстве всколыхнула нацию, но за исключением варианта с отправкой через весь Афганистан карательной экспедиции, чтобы разделаться с мелким тираном, возможностей для возмездия практически не было. Несмотря на реальный риск вновь потерять лицо в Центральной Азии, правительство решило, что про все это неудачное дело лучше спокойно забыть".



Из всего вышесказанного можно сделать один очевидный вывод: Россия уже в первой половине XIX в. воспринималась в Средней Азии гораздо серьезнее и действовала здесь гораздо увереннее, чем ее партнер по Большой Игре. Источник - ЦентрАзия

